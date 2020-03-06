Hayat 12 saatte tırmandığı Erciyesin zirvesinden kayarak 15 dakikada indi
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12 saatte tırmandığı Erciyes'in zirvesinden kayarak 15 dakikada indi

Amatör dağcı Mehmet Fatih Ersoy, 12 saatte tırmandığı Erciyes Dağı zirvesinden snowbordla 15 dakikada indi. Genç maceraperest, tırmanışını Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Mehmetçik'e adadı.

Haber Merkezi AA
Genç maceraperest, tırmanışını İdlib şehitlerine adadı.
Genç maceraperest, tırmanışını İdlib şehitlerine adadı.

Kayseri'de yüksek lisans öğrencisi olan ve 6 yıldır dağcılıkla ilgilenen 27 yaşındaki Mehmet Fatih Ersoy,
bir arkadaşıyla Erciyes Dağı'na tırmanmaya karara verdi. 12 saat süren tırmanışın ardından zirveye ulaşan genç dağcı, bir süre dinlendikten sonra snowbordla kayarak 15 dakikada Tekir bölgesine geldi.

On iki saatte tırmandığı dağdan 15 dakikada indi
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On iki saatte tırmandığı dağdan 15 dakikada indi
Kayseri'de yüksek lisans öğrencisi Mehmet Fatih Ersoy, 12 saatte tırmandığı Erciyes Dağı zirvesinden snowbordla 15 dakikada indi.
6 yıldır kayak ve dağcılık sporuyla ilgilenen 27 yaşındaki Ersoy, bir arkadaşıyla birlikte 12 saat süren tırmanışına Tekir bölgesinden gece yarısı başladı. 2 bin 900 rakımlı Çobanini kamp alanında geceyi geçiren Ersoy, sabaha karşı tekrar tırmanmaya başladı. 12 saat sonra zirveye ulaşan Ersoy, bir süre dinlendikten sonra snowbordla kayarak 15 dakikada Tekir bölgesine geldi.


Maceraperest tüm anlarını saniye saniye kaydetti.

Arkadaşı geri döndü o devam etti

Yoğun tipi nedeniyle gece kamp yapmak zorunda kalan Ersoy, "Bu seferki tırmanışta çok zorlandım. Arkadaşım 3 bin 500 metreden sonra gelemedi, dönmek zorunda kaldı. Ben de dönmeyi düşündüm ancak zirveye ulaşmanın zevkini daha önce tattığım için dönmedim" dedi.

Ersoy, zirvede Türk bayrağını dalgalandırdı.

Tırmanışını şehitlere adadı

Tırmanışını Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerlere adadığını vurgulayan Ersoy, şunları söyledi:

  • "Ülkemiz Suriye'de ulusal güvenliği için bir mücadele içerisinde. Bu mücadele esnasında ne yazık ki şehitler veriyoruz. Ben de tırmanışımı İdlib'de şehit olan askerlerimize adadım. Zirvede onlar için bayrak açtım. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Ben de elimden geldiği kadar askerimize destek vermek istiyorum."
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