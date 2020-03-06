12 saatte tırmandığı Erciyes'in zirvesinden kayarak 15 dakikada indi

Kayseri'de yüksek lisans öğrencisi olan ve 6 yıldır dağcılıkla ilgilenen 27 yaşındaki Mehmet Fatih Ersoy,
bir arkadaşıyla Erciyes Dağı'na tırmanmaya karara verdi. 12 saat süren tırmanışın ardından zirveye ulaşan genç dağcı, bir süre dinlendikten sonra snowbordla kayarak 15 dakikada Tekir bölgesine geldi.
Arkadaşı geri döndü o devam etti
Yoğun tipi nedeniyle gece kamp yapmak zorunda kalan Ersoy, "Bu seferki tırmanışta çok zorlandım. Arkadaşım 3 bin 500 metreden sonra gelemedi, dönmek zorunda kaldı. Ben de dönmeyi düşündüm ancak zirveye ulaşmanın zevkini daha önce tattığım için dönmedim" dedi.
Tırmanışını şehitlere adadı
Tırmanışını Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerlere adadığını vurgulayan Ersoy, şunları söyledi:
- "Ülkemiz Suriye'de ulusal güvenliği için bir mücadele içerisinde. Bu mücadele esnasında ne yazık ki şehitler veriyoruz. Ben de tırmanışımı İdlib'de şehit olan askerlerimize adadım. Zirvede onlar için bayrak açtım. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Ben de elimden geldiği kadar askerimize destek vermek istiyorum."