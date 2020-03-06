12 saatte tırmandığı Erciyes'in zirvesinden kayarak 15 dakikada indi

Kayseri'de yüksek lisans öğrencisi olan ve 6 yıldır dağcılıkla ilgilenen 27 yaşındaki Mehmet Fatih Ersoy,

bir arkadaşıyla Erciyes Dağı'na tırmanmaya karara verdi. 12 saat süren tırmanışın ardından zirveye ulaşan genç dağcı, bir süre dinlendikten sonra snowbordla kayarak 15 dakikada Tekir bölgesine geldi.

OYNAT 00:00 On iki saatte tırmandığı dağdan 15 dakikada indi Kayseri'de yüksek lisans öğrencisi Mehmet Fatih Ersoy, 12 saatte tırmandığı Erciyes Dağı zirvesinden snowbordla 15 dakikada indi.

6 yıldır kayak ve dağcılık sporuyla ilgilenen 27 yaşındaki Ersoy, bir arkadaşıyla birlikte 12 saat süren tırmanışına Tekir bölgesinden gece yarısı başladı. 2 bin 900 rakımlı Çobanini kamp alanında geceyi geçiren Ersoy, sabaha karşı tekrar tırmanmaya başladı. 12 saat sonra zirveye ulaşan Ersoy, bir süre dinlendikten sonra snowbordla kayarak 15 dakikada Tekir bölgesine geldi. BiP'te paylaş

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Maceraperest tüm anlarını saniye saniye kaydetti.

Arkadaşı geri döndü o devam etti

Yoğun tipi nedeniyle gece kamp yapmak zorunda kalan Ersoy, "Bu seferki tırmanışta çok zorlandım. Arkadaşım 3 bin 500 metreden sonra gelemedi, dönmek zorunda kaldı. Ben de dönmeyi düşündüm ancak zirveye ulaşmanın zevkini daha önce tattığım için dönmedim" dedi.

Ersoy, zirvede Türk bayrağını dalgalandırdı.

Tırmanışını şehitlere adadı

Tırmanışını Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerlere adadığını vurgulayan Ersoy, şunları söyledi: