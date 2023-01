Tablolarımı satarken ağlardım: AKM’de sergi açmak benim için milat

Ressamın işi boyamaktır. O boyalarla bir kültürü, bir fikri, bir hayali idealize eder. Kimi zaman fırçasını ideolojisi doğrultusunda yönlendirir. Kimi zaman yaratıcının sunduğu güzellikleri, kainatın eşsiz ahengini büyük bir tefekkür ile resmeder. Eserleriyle Türk resim sanatında özgün bir yer edinen ressam İlhami Atalay için de ilham, tefekkürden geliyor. Türkiye’de başlayan akademi hayatını Almanya’da sürdürmüş, yurt içi ve yurt dışında birçok sergi açmış, yüzlerce öğrenci yetiştirmiş olan Atalay, 55 yıldır sanatın gerekliliklerinden kopmadan milli kültür çizgisinde resimler yapıyor. Klasik sanatlardan moderniteye, moderniteden postmoderniteye, kubik resimlerden kolaja kadar resmin her alanında üretiyor. Batı sanatında kolaj, gazete ve dergi gibi kağıtlardan yapılırken o kolaja getirdiği yeniliklerle öne çıkıyor. Tuvale kumaşı, deriyi hatta ebru sanatını dahil ediyor.

17 yaşına kadar doğduğu köyden hiç ayrılmayan, hiç hastaneye gitmeyen Atalay’ın köyden çıkışı da zorlu olmuş. Çocukluğundan beri köyde ressam olacağını söyleyen bu çocuğu elbette kimse pek ciddiye almamış. Babası okuması için onu zorlamamış ama eğer okumak isterse elinden geleni yapacağını söylemiş. Ortaokula giderken evin odaları adeta sanat galerisi gibiymiş. Her duvarda yaptığı resimler asılıymış. Dosyalar halinde hazırladıklarını da babası görüp yakarmış.

Sohbetimiz boyunca İlhami Atalay’ın, sergisini ziyarete gelen minik ressamlarla kurduğu bağ ile dikkatimi çekiyor. Tüm minik ressam adaylarını kucaklıyor, sakalını onlara sürüp, güldürüyor. “Bak sakalımı sana sürdüm sen büyük bir ressam olacaksın” diyor. Minik ziyaretçilerden bazısı Atalay’a kendi çizimini hediye ediyor. Arada akademi mezunları, öğrenciler gelip Atalay ile tanışıp dosyalarını sunuyorlar. İçlerinde iki tanesini resimleriyle birlikte gelecek ay Esenler Belediyesi’nde gerçekleştireceği Dinamizm Sergisi’ne davet ediyor. Atalay yalnızca ressamları değil, tüm sanatçı ve mimarların birlik olmasını umuyor. Ve yıllardan beri yaptığı tüm konuşmalarda bunu vurguluyor. Bana da yıllar önce başından geçen bir olayı şöyle anlatıyor: “Recep Tayyip Erdoğan Belediye Başkanı iken Şener Demiröz isminde bir kültür müdürü vardı. Erdoğan’ın isteğiyle Cemal Reşit Rey Salonu’nda tüm sanatçılara bir davet verdi. Bizden isteklerimizi sordu. Ben kürsüye çıktım ve dedim ki, ‘Hikmet Barutçu’ya bir havuz yapın, belediye otobüsleri bir taraftan girsin öteki taraftan ebruli çıksın.’ Hepimiz güldük. İkinci olarak da ‘Buradaki sanatkârlarla tanışmak için bize bir salon verin. Hepimiz topluca bir sergi açalım’ dedim. Orada bulunan bir geleneksel sanatlar hocası ise kürsüye çıktı ve ‘Biz öyle İlhami Atalay gibi rastgele fırça sallayanları zaten sanatkâr olarak kabul etmiyoruz. Eserlerimizi onlarla beraber sergilenmesinden rahatsız oluruz’ dedi. Ben o zamana kadar geleneksel ve çağdaş İslam sanatkârlarının hepsini bir çatı altında toplamak için her hafta toplantılar yapıyordum. Hatta hattatlar için de toplu bir galeri açmıştık. Hepsini bir araya getirdik, çalışsınlar, birbirlerine destek olsunlar diye. Bir buçuk ay içerisinde birbirlerini yediler. Görüyorsunuz, iki kişi bir araya gelemiyor. Alman atasözü vardır bilir misiniz? ‘İki Türk bir araya gelirse, kendi hallerine bırakın nasıl olsa birbirlerini yerler. Ama iki tane Japon yanyana gelirse onlara dikkat edin mutlaka bir şeyler yaparlar’ diye.”

Sohbetimiz boyunca İlhami Atalay’ın, sergisini ziyarete gelen minik ressamlarla kurduğu bağ ile dikkatimi çekiyor. Tüm minik ressam adaylarını kucaklıyor, sakalını onlara sürüp, güldürüyor. “Bak sakalımı sana sürdüm sen büyük bir ressam olacaksın” diyor. Minik ziyaretçilerden bazısı Atalay’a kendi çizimini hediye ediyor. Arada akademi mezunları, öğrenciler gelip Atalay ile tanışıp dosyalarını sunuyorlar. İçlerinde iki tanesini resimleriyle birlikte gelecek ay Esenler Belediyesi’nde gerçekleştireceği Dinamizm Sergisi’ne davet ediyor. Atalay yalnızca ressamları değil, tüm sanatçı ve mimarların birlik olmasını umuyor. Ve yıllardan beri yaptığı tüm konuşmalarda bunu vurguluyor. Bana da yıllar önce başından geçen bir olayı şöyle anlatıyor: “Recep Tayyip Erdoğan Belediye Başkanı iken Şener Demiröz isminde bir kültür müdürü vardı. Erdoğan’ın isteğiyle Cemal Reşit Rey Salonu’nda tüm sanatçılara bir davet verdi. Bizden isteklerimizi sordu. Ben kürsüye çıktım ve dedim ki, ‘Hikmet Barutçu’ya bir havuz yapın, belediye otobüsleri bir taraftan girsin öteki taraftan ebruli çıksın.’ Hepimiz güldük. İkinci olarak da ‘Buradaki sanatkârlarla tanışmak için bize bir salon verin. Hepimiz topluca bir sergi açalım’ dedim. Orada bulunan bir geleneksel sanatlar hocası ise kürsüye çıktı ve ‘Biz öyle İlhami Atalay gibi rastgele fırça sallayanları zaten sanatkâr olarak kabul etmiyoruz. Eserlerimizi onlarla beraber sergilenmesinden rahatsız oluruz’ dedi. Ben o zamana kadar geleneksel ve çağdaş İslam sanatkârlarının hepsini bir çatı altında toplamak için her hafta toplantılar yapıyordum. Hatta hattatlar için de toplu bir galeri açmıştık. Hepsini bir araya getirdik, çalışsınlar, birbirlerine destek olsunlar diye. Bir buçuk ay içerisinde birbirlerini yediler. Görüyorsunuz, iki kişi bir araya gelemiyor. Alman atasözü vardır bilir misiniz? ‘İki Türk bir araya gelirse, kendi hallerine bırakın nasıl olsa birbirlerini yerler. Ama iki tane Japon yanyana gelirse onlara dikkat edin mutlaka bir şeyler yaparlar’ diye.”

Atalay, onu ziyarete giden her misafirine muhakkak kendi hazırladığı taslak kitabını da gösteriyor. Bir kitap taslağı dendiğinde aklımıza ilk gelen bir bilgisayar dosyası olsa da Atalay’ın taslağı da resimleri kadar özgün. Gazete sayfası kadar geniş yaprakları ve bir karış kalınlığı olan özel bir deftere hazırlanan bu taslak, tamamen ressamın kendi el yazılarından oluşuyor. Atalay, geçmişte daktilo kullansa da on parmak yazamadığı için kitabını tamamen el ile yazmayı tercih etmiş. “Geçmişte Berlin’den Mercedes bir daktilo almıştım. Onunla tezimi yazdım. O eski daktiloya altı tane yeni daktilo verip değiştirmek isteyenler oldu da vermedim. Ama on parmak kullanamadım, tek tek yazıyordum. Öyle yavaşça yazdığım bir müsvedde kitabım daha var. Ama el yazım daha hızlı” diyor. Yakın zamanda bir yayınevinden okuyucu ile buluşmaya hazırlanan bu taslağın içerisinden İlhami Atalay’ın resim ve sanat düşünceleri ile ilgili yaklaşık 10 cilt kitap çıkabileceği düşünülüyor.