Hayat Tandırda yanan kadın Ekmek pişirmek değil o köye adım bile atmam
AKTÜEL

Tandırda yanan kadın: Ekmek pişirmek değil o köye adım bile atmam

Erzincan'da, ekmek pişirirken tandıra düşen ve Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi gören Melek Akar (60), "Ekmeği çıkarırken tandıra düştüm. Bırakın ekmek pişirmeyi, o köye bir daha adım bile atmam" dedi.

Haber Merkezi DHA
Tandırda yanan kadın: Ekmek pişirmek değil o köye adım bile atmam
Melek Akar

Tercan ilçesi Tepebaşı köyünde, 4 çocuk annesi Melek Akar, ailesinin haftalık ihtiyacı olan ekmeği pişirmek için tandırı yaktı. Gün boyu çalışan Akar, son ekmekleri çıkarırken dengesini kaybedip, tandıra düştü. Alevlerin kor olduğu tandırdan kendi kendine çıkabilen Akar, komşuları tarafından Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Elleri, başı ve saçları yanan Akar, buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

Düdüklü tencere kaynayıp bir anda patladı: Gözlerimi eğer suya sokmasaydım kaybetmiştim
HAYAT
Düdüklü tencere kaynayıp bir anda patladı: Gözlerimi eğer suya sokmasaydım kaybetmiştim


TANDIRDAN ÇIKABİLMEK İÇİN ÇOK MÜCADELE ETTİM
Melek Akar, yaşadıklarını anlatarak, "Evde kimse yoktu, tektim, ekmek pişirdim. Pişirdiklerimi götürdüm, son ekmeği yaparken farkında bile olmadım, dengemi kaybettim, tandırın içine düştüm. Tandırdan çıkabilmek için çok mücadele ettim. Kendi imkanlarımla çıkmayı başardım. Duyanlar tandırdan çıkabilmiş olmama çok şaşırdı. 40 seneden fazladır ekmek pişiriyorum. Yani acemi değilim ki. Diyeyim 'Ben acemiydim, onun için düştüm'. Bacağım ağrıyordu. Kendimi tutamadım, ekmeği çıkarana kadar tandıra düştüm. Bundan sonra bırakın ekmek pişirmeyi daha o köye adım bile atmam. Ne gideyim ne de göreyim, vallahi çok üzülüyorum" diye konuştu.

Düdüklü tencere kaynayıp bir anda patladı: Gözlerimi eğer suya sokmasaydım kaybetmiştim
HAYAT
Düdüklü tencere kaynayıp bir anda patladı: Gözlerimi eğer suya sokmasaydım kaybetmiştim

65 yaşındaki kadın aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor: Ömrümde ilk defa bu kadar ağır hastalık geçirdim
FOTOĞRAF 4
Title
Yozgat’ta aile hekiminin aşı olması yönündeki uyarılarına rağmen astımı olduğu için korkup aşı olmayı reddeden 65 yaşındaki Mevlüde Kalkan’ın korona virüs tedavisi Yozgat Şehir Hastanesi Covid-19 servisinde devam ediyor.
Title
Hastanede solunum sıkıntısı ve nefes darlığı nedeniyle oksijen cihazına bağlı şekilde tedavi gören Kalkan, hastalığının çok zor geçtiğini dile getirerek vatandaşlara Covid-19 aşısı yaptırmaları için çağrıda bulundu.
Title
Tüm uyarılara rağmen aşı yaptırmayı reddeden Kalkan, “Aile hekimime doktoruma gittim, aşı sıram geldi, alerjim var diye vurulmadım. Doktorum aşı yüzde 90 koruyor, teyze aşını vurul, acile git dedi. Doktorumu dinlemedim, korktum astımım var kriz geçiririm diye. O nedenle vurulamadım. Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımıza sesleniyorum. Cumhurbaşkanımıza, sağlık bakanımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizim için çok imkanlar tanıyorlar. Sözlerine gidelim” dedi.
Title
Aşı vurulmadığı için pişmanlığını dile getiren Kalkan, “Çok pişmanım herkesi aşı olmaya davet ediyorum, aşılarını vurulsunlar, ben de vurulacağım söz veriyorum. Çok ağır geçirdim hastalığı, ömrümde ilk defa bu kadar ağır hastalık geçirdim ben. 10 gündür hastanede yatıyorum, 14 gün de evde kaldım. Çok pişmanım aşı olmadığıma. Hastaneden çıkarsam Rabbim nasip ederse koşa koşa gidip aşımı acilde vurulacağım, söz veriyorum. Herkes vurulsun herkesi davet ediyorum. Ben şu an da çok zor durumdayım. Çok zor geçiriyorum hastalığı, herkes benim gibi çekmesin. Gitsin aşılarını yaptırsınlar. Son pişmanlık fayda etmiyor, tez gidelim aşılarımızı vurduralım” şeklinde konuştu.
65 yaşındaki kadın aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor: Ömrümde ilk defa bu kadar ağır hastalık geçirdim
Koronavirüs tedavisine Yozgat Şehir Hastanesi'nde devam edilen 65 yaşındaki Mevlüde Kalkan, aile hekiminin tüm uyarılarına rağmen aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor.


Abone Ol Google News
Bu ekmek bayatlamıyor

Bu ekmek bayatlamıyor

'Serin yere koyar senelerce yeriz'
Yasa onaylandı

Yasa onaylandı

​New York'ta elektrikli haricindeki diğer araçlar yasaklanacak.
Koronavirüsten hayatını kaybeden Duygunun tek hayali yürek burktu

​Pençe Şimşek operasyonunda PKK'ya bir darbe daha.

​Savunma sanayiindeki casusluğa ilişkin yazışma ve ses kayıtları ortaya çıktı.

Yaz aylarında ilçe nüfusunun 10 katı ziyaretçi ağırlıyor.

​Japonya'da Pfizer üretimi koronavirüs aşılarında sorun çıktı.

Bolivya'da akılalmaz olay: Etlere insan artığı karıştı.
'Cenazeden dönüyordum'

'Cenazeden dönüyordum'

Başkasına ait HES kodu ile seyahat ederken yakalandı.

'​Lafarge-DEAŞ ilişkisini hepsine söyledim.'

​Üç operasyon yetmiş altı gözaltı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.