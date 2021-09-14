Hayat Düdüklü tencere kaynayıp bir anda patladı Gözlerimi eğer suya sokmasaydım kaybetmiştim
AKTÜEL

Düdüklü tencere kaynayıp bir anda patladı: Gözlerimi eğer suya sokmasaydım kaybetmiştim

Erzurum'un Pasinler ilçesinde düdüklü tenceresi patlayan Münevver Samancı (46) yaralandı. Büyük şok yaşadığını belirten Samancı, "Yüzümü ve gözlerimi suya sokmasaydım, gözlerimi kaybetmiştim" dedi.

Haber Merkezi DHA
Düdüklü tencere kaynayıp bir anda patladı: Gözlerimi eğer suya sokmasaydım kaybetmiştim
Münevver Samancı

Pasinler ilçesinde yaşayan Münevver Samancı'nın yeni aldığı düdüklü tencere çorba pişirdiği sırada büyük bir gürültüyle patladı. Pişen çorbanın saçılmasıyla Samancı'nın vücudunun çeşitli yerleri yandı. Tencere kapağı da omuzuna çarpan Samancı, Pasinler Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan Samancı, daha sonra Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Düdüklü tencere bomba gibi patladı: Artık düdüklünün yanına gitmem
GÜNDEM
Düdüklü tencere bomba gibi patladı: Artık düdüklünün yanına gitmem


KAYNAYINCA PATLADI
Yüzünün bir kısmı, kolu ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2 ve 3'üncü derece yanıklar oluşan Samancı, "Düdüklüyü ocağa koydum. Kaynayınca kapak fırladı ve üzerime geldi. Çorba üzerime döküldü. Yüzümü ve gözlerimi suya sokmasaydım, gözlerimi kaybetmiştim. Gözlerim çok şişti, biraz daha iyi durumda. Olanlar aklıma geldikçe şoka giriyorum" dedi.

Patlayan düdüklü tencere yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşturdu
GÜNDEM
Patlayan düdüklü tencere yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşturdu
Abone Ol Google News
Bu ekmek bayatlamıyor

Bu ekmek bayatlamıyor

'Serin yere koyar senelerce yeriz'
Yasa onaylandı

Yasa onaylandı

​New York'ta elektrikli haricindeki diğer araçlar yasaklanacak.
Koronavirüsten hayatını kaybeden Duygunun tek hayali yürek burktu

​Pençe Şimşek operasyonunda PKK'ya bir darbe daha.

​Savunma sanayiindeki casusluğa ilişkin yazışma ve ses kayıtları ortaya çıktı.

Yaz aylarında ilçe nüfusunun 10 katı ziyaretçi ağırlıyor.

​Japonya'da Pfizer üretimi koronavirüs aşılarında sorun çıktı.

Bolivya'da akılalmaz olay: Etlere insan artığı karıştı.
'Cenazeden dönüyordum'

'Cenazeden dönüyordum'

Başkasına ait HES kodu ile seyahat ederken yakalandı.

'​Lafarge-DEAŞ ilişkisini hepsine söyledim.'

​Üç operasyon yetmiş altı gözaltı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.