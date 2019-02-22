Tarihi ameliyattan sonra çaresizce bekliyor

ABD'de yaşayan Richard Norris, 1997 yılında yanlışlık kendi yüzünü silahla vurdu. O zaman 22 yaşında bir genç olan Norris, uzun yıllar yaralı yüzüyle yaşamak zorunda kaldı.

Richard Norris'in yüz naklinden önceki yüzü

2012 yılında ise yüz nakli yapılan ilk Amerikalılardan biri oldu. Norris'in ne kadar yaşayacağı bilinmiyordu. Çünkü Fransa'da Isabelle Dinoire, kendisine yapılan yüz naklinden 10 yıl sonra hayatını kaybetti.

Fakat artık 43 yaşında lan Norris, ABD'de en uzun bekleme listesine sahip olan organ için sıra bekliyor. Çaresizce kendisine böbreğini verecek bir donör bekliyor.

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