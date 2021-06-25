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Tarihi Topçu Karakolu madde bağımlıların meskeni oldu: Sarıyerliler tedirgin

Sarıyer’de 1911 yılında inşa edilen ve içinde sayısız hatıra bulunduran tarihi Topçu Karakolu, çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Madde bağımlılarının da mekanı haline gelen atıl haldeki tarihi bina, vatandaşları tedirgin ediyor. İlçe sakinleri, önlem alınması için yetkililere çağrıda bulundu.

Haber Merkezi İHA
Tarihi Topçu Karakolu madde bağımlıların meskeni oldu: Sarıyerliler tedirgin
110 yıllık tarihi bina drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul Sarıyer Büyükdere Mahallesi’nde bulunan bir asrı geçmiş tarihi Topçu Karakolu, uyuşturucu bağımlılarının meskeni oldu.

1911 yılında Sultan Mehmet Reşat tarafından yaptırılan ve konum bakımından İstanbul Boğazına hakim olan Karakol, 1958 yılına kadar 3. Kolordu Komutanlığı tarafından karakol olarak kullanıldı. Karakolun taşınmasının ardından tarihi bina 1958-1980 yılları arasında askeri lojman olarak kullanıldı.

Zaman içerisinde iki katlı binanın içerisindeki ahşap yapılarda çökmeler meydana geldi. Mahalle sakinlerinin iddialarına göre ise madde bağımlıları burayı mesken tuttu. Tarihi binanın duvarlarındaki yazılar ve içerisinde bulunan de çöpler dikkat çekiyor. Çürümeye terk edilen binanın çöken ikinci katı mahalle sakinlerini yıkılma korkusuyla tedirgin ederken, binanın bahçesinde bulunan köpek çadırları da dikkat çekti.

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“Bunun içinde her türlü pislik dönüyor”

Uzun yıllardır tarihi eski karakolun bulunduğu mahallede oturan Engin Arslan, “Ben burada 50 seneden fazla oturuyorum. Burası eskiden mektepmiş, yaşlılarımız okumuş. Sonra karakol olarak kullanılmış. Ben 68 kuşağıyım, 75’lerde askeri lojman olarak kullanıldı, arkadaşlarım da vardı. Babaları subay kendileriyle birlikte gelir giderlerdi.

Daha sonra sivil memurlara verildi burası ondan sonrada kendi haline terk edildi, metruk bir bina olarak kaldı. Uyuşturucusundan tutun, alkolüne kadar gördüğümüz kadarıyla bunlar var. Bunun içinde de başka şeyler dönüyordur. Şimdi biz onu zamanında otururken de biliyorduk ki, ara katlardan aşağıya tozlar dökülüyordu ve bu dediğim olay 75’lerden bahsediyordum. Şimdi geldik 2021’e içerinin ve dışarının hali meçhul yani eski bir bina ama içerisi kötü" şeklinde konuştu.

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Bir başka mahalle sakini olan Filiz Hanım, “Ben buraya geldiğimde asker oturuyordu. Ondan sonra burası harabeye döndü. Şimdi burada uyuşturucu kullanıyorlar gençler geliyor, üst tarafta öyle. Burasının içi zaten döküldü şimdi içinde köpekler kalıyor burası çok kötü. Restore edilmesini isterdim daha güzel olurdu. Ben burada oturuyorum benim evime 3 defa hırsız girdi" ifadelerini kullandı.

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