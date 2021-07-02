Tarla kenarına biriken sudan içen 164 koyunun ağzından kan ve köpük gelmeye başladı: Hepsi telef oldu

Sokak hayvanlarının yanında kendi köpeğinin de aynı bölgede zehirlenerek telef olduğunu belirten Gizem Çelik Başar ise, “21 Haziran'da Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yapılan sokak hayvanları katliamında benim de evcil köpeğim 'Bal' canından oldu. Balla beraber sokakta gezindikten sonra eve geldik. Bal burada titremeye başladı. Bunu gördüğüm zaman bir gariplik olduğunu hissettim ve hemen veterineri aradım. Veteriner bölgede toplu zehirlenme olduğunu söyledi. Bal’ın da zehirli yiyecekten yemiş olabileceğini belirtti. Bana da, 'ağzına su ve tuz ver' dedi. Sonra kendisi de geldi ancak köpeğimi kurtaramadık ifadelerini kullandı.