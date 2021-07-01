Hayat Böyle vicdansızlık görülmedi Kedi yavrusunu çöpe atmışlar
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Böyle vicdansızlık görülmedi: Kedi yavrusunu çöpe atmışlar

Manisa’nın Soma ilçesinde kimliği belirsiz vatandaşlar tarafından çöpe atılmış kedi yavrusu bulundu. Soma Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin dikkati sayesinde kurtarılan kedi yavrusu bakıma alındı.

Haber Merkezi İHA
Böyle vicdansızlık görülmedi: Kedi yavrusunu çöpe atmışlar
Kedi yavrusu oldukça bitkin bir halde çöpten çıkarıldı.

Manisa’nın Soma ilçesinde görev yapan Soma Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, çöpe atılmış bir kedi yavrusu fark etti. Duruma hemen müdahale eden personeller yavru kediyi çöpten aldı. Oldukça bitkin halde olan kedi yavrusuna su veren personel, hayvanı belediyeye bağlı veteriner ekiplerine teslim etti.
Çöpe atılan yavru kediyi ölümün kıyısından kurtaran personeli tebrik eden Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, "Sokak hayvanlarımız korunmaya muhtaç canlılardır. Onlara bu çirkin muameleyi yapmak yerine sevgi ve şefkat göstererek insanlığa yakışır davranış gerçekleştirmeliyiz. Biz belediye olarak sokak hayvanları konusunda olabildiğince tüm hassasiyetimiz ile çalışmalarımızı sürdürüyor, hatta gönüllü sokak hayvanları koruyuculuğu yapan kardeşlerimize de destek oluyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz onları bu şekilde çöpe atmak yerine en azından kapılarının önüne su ve mama bırakarak sokak hayvanlarımızın zorlu hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştırmalarıdır” dedi.

Tedavileri ve bakımları yapılan yavru kedi, Soma Belediyesi Hayvan Barınağı’na teslim edildi.

Çanakkale'de vahşete uyandılar: 30 sokak hayvanı gece herkes uyurken zehirle öldürüldü
FOTOĞRAF 7
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Ayvacık ilçesi Fatih Mahallesi Çamlık Caddesi'ndeki bir parkta pazartesi günü vatandaşlar, 30’a yakın köpek ve kedi ölüsüyle karşılaştı.
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hbar üzerine parka gelen belediye ekipleri, sokak hayvanlarının zehirlendiğini tespit etti. Durumu tepki gösteren hayvanseverler, bölgede daha önce de hayvan ölümlerinin yaşandığını ifade edip sorumlularının bulunmasını istedi.
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Büyük bir alana zehir bırakılarak hayvanların topluca katledildiğini söyleyen Feryal Baran, “Hepimizin gönüllüsü olduğu, asla sahipsiz olmayan sokak canlarımız, kedi ve köpeklerimizin, acıların en büyüğüyle, iç organları parçalanarak ve can çekişerek ölmelerine sebep olundu. Son zamanlarda en büyük hayvan katliamı Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde olmuştur. Bundan evvel de oluyordu. 7 Nisan’da da Panayır bölgesinde 10’a yakın canımız zehirlenerek öldürülmüştü. Canlarımızın faillerinin bulunmasını istiyorum. Zira 25’e yakın mobese kamerası, hatta 360 derece dönen kameralar var” dedi.
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Sorumluların bulunmasını isteyen Baran, “Bu kadar geniş bir alana zehir saçmak, toplum sağlığını hiçe saymaktır. Burada çoluk çocuğumuz geziyor. Hadi hayvanları saymıyorlar diyelim, onlar da zehirlenebilirler. 30 sokak hayvanı zehirlenerek ölmüş” diye konuştu.
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Sokak hayvanlarının yanında kendi köpeğinin de aynı bölgede zehirlenerek telef olduğunu belirten Gizem Çelik Başar ise, “21 Haziran'da Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yapılan sokak hayvanları katliamında benim de evcil köpeğim 'Bal' canından oldu. Balla beraber sokakta gezindikten sonra eve geldik. Bal burada titremeye başladı. Bunu gördüğüm zaman bir gariplik olduğunu hissettim ve hemen veterineri aradım. Veteriner bölgede toplu zehirlenme olduğunu söyledi. Bal’ın da zehirli yiyecekten yemiş olabileceğini belirtti. Bana da, 'ağzına su ve tuz ver' dedi. Sonra kendisi de geldi ancak köpeğimi kurtaramadık ifadelerini kullandı.
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Ayvacık Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise, “Yaşanan bu üzücü olayın sorumlularının bulunması için gerekli çalışmalar güvenlik güçleri ve ilgili kurumlarca müşterek bir şekilde yürütülmektedir” denildi.
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Çanakkale'de vahşete uyandılar: 30 sokak hayvanı gece herkes uyurken zehirle öldürüldü
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki bir parkta zehirlenen 30'a yakın köpek ve kedi telef oldu. Duruma tepki gösteren hayvanseverler, sorumluların bulunmasını istedi.


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