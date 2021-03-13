Hayat Taylandda hayatını kaybeden Karahan Çantayın cenazesi yurda getirildi
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Tayland'da hayatını kaybeden eski manken Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi

Tayland'da hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın cenazesi yurda getirildi

Tayland'da trafik kazasında hayatını kaybeden eski manken Karahan Çantay'ın cenazesi yurda getirildi. Çantay'ın cenazesi İstanbul'a getirildikten sonra otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv: Karahan Çantay
Foto/arşiv: Karahan Çantay

Tayland'da geçirdiği motosiklet kazası sonucu vefat eden 48 yaşındaki Karahan Çantay'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi için başkent Bangkok'taki işlemler tamamlandı. Çantay'ın cenazesi, THY'nin Bangkok- İstanbul seferini yapan TK 69 sefer sayılı uçağıyla yurda getirildi.

Saat 05.30'da İstanbul Havalimanı'na inen uçaktaki cenaze, işlemlerin tamamlanmasının ardından otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

1995 yılında Mr. Turkey yarışması birincisi seçilen eski manken ve oyuncu Karahan Çantay'ın cenazesinin, Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

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