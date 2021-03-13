Tayland'da hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın cenazesi yurda getirildi

Pelin Öztekin'den babası Rasim Öztekin'e duygusal veda

Vefat eden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin için cenaze namazı öncesinde Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlendi. Pelin Öztekin'den babası Rasim Öztekin'e duygusal veda





