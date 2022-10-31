Hayat Tebrizden Ankaraya sanat yolu
KÜLTÜR SANAT

Tebriz’den Ankara’ya sanat yolu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda “Cumhuriyetimizin 99. Yılında Tebriz’den Ankara’ya Sanat Yolu Projesi Sergisi” düzenlendi. Kalan Collective binasında açılan sergide Samira Taghavi’nin 14 eseri yer aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tebriz’den Ankara’ya sanat yolu
​Tebriz’den Ankara’ya sanat yolu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda “Cumhuriyetimizin 99. Yılında Tebriz’den Ankara’ya Sanat Yolu Projesi Sergisi” düzenlendi. Kalan Collective binasında açılan sergide Samira Taghavi’nin 14 eseri yer aldı. Kendini her zaman Türkiye’nin bir parçası olarak gördüğünü söyleyen Taghavi, “Bizim dilimiz, geleneklerimiz her şeyimiz ortak, aynı kökteniz. İran ve Türkiye arasında hep bir sanat yolu, köprüsü olmak istedim. Sanat her güzelliğin anahtarıdır. Etkinlik, güzelliklere ilk adım oldu” dedi. Taghavi etkinlik esnasında canlı olarak çizdiği karakalem Atatürk portresini yapılan çekiliş sonucunda kazanan kişiye verdi. Ressam Samira Taghavi 17 yıllık ressamlık serüveninde bin beş yüz resim çizdi.

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