Hayat Sanatçıların mahrem alanlarına girdik Türkiyenin ilk çağdaş sanat belgeseli Crossroads
KÜLTÜR SANAT

Sanatçıların mahrem alanlarına girdik: Türkiye’nin ilk çağdaş sanat belgeseli Crossroads

Türkiye’nin ilk çağdaş sanat belgeseli Crossroads, 10. Boğaziçi Film Festivali’nde En İyi Belgesel ödülünü aldı. Dört sanatçının günlük yaşamına dahil olarak hazırlanan yapım, çağdaş sanatın arka planını yansıtıyor. Belgeselin yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun, sanatçıların mahrem alanlarına girdiklerini söylüyor.

Abone Ol Google News
Sevda Dursun Yeni Şafak
Sanatçıların mahrem alanlarına girdik: Türkiye’nin ilk çağdaş sanat belgeseli Crossroads
Türkiye’nin ilk çağdaş sanat belgeseli Crossroads, 10. Boğaziçi Film Festivali’nde En İyi Belgesel ödülünü aldı.

Çağdaş sanat var mıdır yok mudur tartışmaları tüm dünyada sürerken, bu sanatı icra eden sanatçıların çalışma alanlarına girerek çekilen belgesel, izleyenlerden tam not aldı. 10. Boğaziçi Film Festivali’nde ödüle layık görülen “Crossroads” belgeseli, Türkiye’nin ilk çağdaş sanat belgeseli olma özelliği taşıyor. Bulut Reyhanoğlu ve Vanessa Medini Arslan’ın hem kreatif hem ana yapımcılığını üstlendiği belgeselin yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun. Yeni belgesel tarzında, dört sanatçının günlük yaşamına dahil olarak hazırlanan yapım, çağdaş sanatın arka planını yansıtıyor.

“İnsan çok manipülatif bir varlık, zaten gerçekliği de maniple ederek onu gerçek sanıyoruz” diyerek belgeselin açılış konuşmasını yapan Candaş Şişman, seslerle sanatını birleştiriyor. Gülay Semercioğlu ise çocuklarını büyütürken, atölyeye gitme imkanı olmadığı için tellerle sanat icad etmiş. Bir diğer sanatçı Sinan Logie, esasında mimar ve betonla arasında kurduğu ilişkiyi sanata çeviriyor. Şehrin sokaklarını devasa heykellerle süslemeyi hayal eden Seçkin Pirim ise, Kuzguncuk’un küçücük sokaklarına misafir ediyor izleyenleri.

Bulut Reyhanoğlu
Bulut Reyhanoğlu

HERKESİN BİRLEŞİP DAĞILDIĞI YER

Kavşak anlamına gelen belgeselin adı gibi kendisi de birçok şeyle kesişmiş. Yapımcı Reyhanoğlu, “Kavşak herkesin birleşip dağıldığı yerdir ya, bu film de aslında öyle, hepimiz ortada buluşup bir yerlere dağılıyoruz. Ama tabii ki doğal olarak ortaya çıkan doğuyla batı kesişmesi var. Her bir sanatçıya sorsak kendilerini böyle bir kesişme ortasında hissettiklerini hemen söylemeyebilirler. İstanbul’un hatta Türkiye’nin arada kalma meselesinin ortasında ürettikleri için, doğal olarak bu kesişmenin ortasında olduklarını düşünüyorum. Sanatçıları seçerken çok titiz davrandık, hepsi bir şeyi temsil etsin istedik. Bu tabii Mahmut’un başarısı, öyle güzel bir yerde birleştirdi ki hepsini, Mahmut da dahil bütün sanatçılara hayranlıkla bakıyorum” diyerek anlatıyor belgeseli.

Mahmut Fazıl Coşkun
Mahmut Fazıl Coşkun

ÇOK MAHREM BİR ALANA GİRDİK

Çağdaş Sanat’ın bildiği bir alan olmadığını söyleyen Yönetmen Coşkun, “Belgeseli çekerken sanatçıların dünyasına girme şansı doğdu ve girdik. Çok mahrem bir alan normalde. Onların nelerden ilham aldıklarını gözledim. Eserlerin nasıl çıktığını, ne ifade ettiğini daha iyi anlamaya başladım ve farklı bir gözle bakmaya başladım” ifadeleriyle bir yönetmen olarak belgeselin kendisine neler kattığını ifade ediyor.

HACER’İN HİKAYESİ BEĞENİLDİ

  • Boğaziçi Film Festivali’nde TRT Ortak Yapım ödülü, Yeşim Tonbaz’ın yönettiği “Hacer” filminin oldu. Aldığı desteğin önemini ve senaryosunu yazdığı Hacer’in hikayesini Tonbaz’a sorduk: “Bu ödülle filmin ortaya çıkmasına bir adım daha yaklaştık. O yüzden çok kıymetli. Hacer, babasız büyüyen bir kadın ve oğlu olduktan sonra saplantılı bir şekilde ona bağlanır. Bütün hayatını oğluna göre şekillendirir. Bir gün babasından kalan köydeki evini satmak için memleketine gittiğinde, bazı gerçekleri öğrenir ve hayata bakışı değişir. Hz. Hacer anlatısı üzerine kurduğum bir film bu. Uluslararası jürinin karşısında en çok zorlayan kısım, hikayenin biraz da yerel kodlar üzerinden olmasıydı. Bu jüri sayesinde hikayemin dışarıdan nasıl göründüğünü de daha net anladım. Zannediyorum filmin çekimini 2024’ün ilkbaharında tamamlarız.

Vizyondaki filmler listesi
ÖZGÜN
Vizyondaki filmler listesi
Memlükten Mimar Sinana geleneğin izinde

Memlük'ten Mimar Sinan'a geleneğin izinde

​Mısırlı mimar Abdulvahid el Vekil.
2023 Borsa İstanbulun yılı olacak

2023 Borsa İstanbul'un yılı olacak

​Yılbaşından bu yana yüzde 110 getiri.
Değişim başlıyor

Değişim başlıyor

​Togg otomotiv kültüründe büyük devrimler yapacak.
En çok sedan üretilecek

En çok sedan üretilecek

​Sürpriz C-XCoupe modeli dengeleri değiştirdi.
İYİ Parti Bay Kemal'e ikna olmuyor

İYİ Parti Bay Kemal'e ikna olmuyor

​Yavaş ve İmamoğlu'nun adı zikrediliyor.
TTB'nin diğer Fincancı'ları

TTB'nin diğer Fincancı'ları

​İkinci Başkan Ökten PKK'ya destek gösterilerine katıldı.

6 kişinin öldüğü kazada şok detay

6 kişinin öldüğü kazada şok detay

​Şoför yüzde 47 engelliymiş.

Yerli füzeler yerli motorla vuracak

Yerli füzeler yerli motorla vuracak

​Üç yeni tip daha üretilecek.
Siyasetten tam destek

Siyasetten tam destek

​'Hayırlı adımların yanındayız'
25 milyar adet depozito toplanacak

25 milyar adet depozito toplanacak

​Hedef 20 bin noktada iade makinesi kurmak.
Acıları dindi

Acıları dindi

​'Bilge Ana' Mevlüde Genç vefat etti.
Somali'de terör saldırısı

Somali'de terör saldırısı

​100'den fazla ölü var.
OPEC'te bilek güreşi

OPEC'te bilek güreşi

​Suud ve ABD karşı karşıya geldi.
Tahıl koridoru durdu

Tahıl koridoru durdu

​Türkiye'nin çabası sürüyor.
Güney Kore yasta

Güney Kore yasta

​Can kaybı 153'e yükseldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.