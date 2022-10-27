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Vizyondaki filmler listesi

Bu hafta vizyonda neler var? Vizyona neler girecek? soruları sinema severlerin araştırdığı konular arasında. Sinema salonlarında bu hafta biri yerli, 7 film vizyona girecek. Bunlar arasında en dikkat çeken Ruben Östlund'un Cannes Film Festivalinde Altın Palmiye Ödülü alan "Hüzün Üçgeni" filmi. İşte vizyona girecek filmler listesi

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? Vizyondaki filmler hangileri?
Vizyona giren filmler hangileri?

Sinema salonlarında bu hafta biri yerli, 7 film vizyona girecek. Ruben Östlund'un Cannes Film Festivalinde Altın Palmiye Ödülü alan filmi "Hüzün Üçgeni" izleyiciyle buluşacak. Başrollerinde Charlbi Dean, Harris Dickinson ve Woody Harrelson'un yer aldığı film, İsveçli yönetmen Östlund'un ilk İngilizce filmi olarak beyaz perdede yer alacak.

Hüzün Üçgeni
Hüzün Üçgeni

Komedi ve dram karışımı filmin konusu özetle şöyle: "Manken bir çift, bir grup milyarderin olduğu bir gemi tatiline dahil olur. Zenginlik ve şatafatın eksik olmadığı gemide yolcuların, büyük fırtına vurgunundan, korsan baskınına kadar başlarına gelmeyen kalmaz. Yolculuğun sonu ise hiyerarşinin ve sınıfsal rollerin tekrar yazıldığı bir hayatta kalma oyununa döner."

Katil Kim? filmi konusu ne, oyuncu kadrosu

Amandla Stenberg, Maria Bakalova ve Rachel Sennott'un başrollerini paylaştığı "Katil Kim?", korku ve gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Halina Reijn imzalı film, yaşadıkları bölgeyi vurmak üzere olan kasırga sırasında vakit geçirmek için parti düzenleyen bir grup zengin gencin, aralarında başlattıkları oyunun tahminlerinden farklı şekilde ilerlemesini anlatıyor.

Emily film konusu nedir?

Frances O'Connor tarafından yönetilen "Emily", İngiliz yazar Emily Bronte'nin hayatını altüst eden aşkını ve "Uğultulu Tepeler" adlı başyapıtını yazma sürecini işliyor.

Emma Mackey'nin isyankar ve uyumsuz baş karakteri canlandırdığı filmde, genç oyuncuya Oliver Jackson-Cohen ve Fionn Whitehead eşlik ediyor.

Bebek Servisi filmimde kimler rol aldı?

Hirokazu Koreeda'nın yönetmenliğini üstlendiği "Bebek Servisi" adlı filmde Kang-ho Song, Dong-Won Gang ve Bae Doona rol aldı.

Dram türündeki Güney Kore yapımı filmin konusu özetle şöyle: "Sanghyeon borçlarla boğuşurken Dongsu insanların anonim bir şekilde çocuklarını terk ettikleri bir tesiste çalışmaktadır. Yağmurlu bir günde terk edilen Woosung adında bir bebeği iyi bir fiyata satmak için çalarlar. Tüm bunlar olurken, dedektifler onları iş üstünde yakalamak için izlemektedir."

Kafes: İki Savaş Arasında oyuncuları kimler konusu ne?

Cenk İzgören'in yönetmenliğini üstlenip, başrolünü Açelya Elmas ve Murat Aslan ile paylaştığı "Kafes: İki Savaş Arasında", yetiştirme yurtlarında büyüyen ve askerliği sırasında gazi olan eski bir kafes dövüşçüsünün hikayesini anlatıyor.

Şeytan Kapanı konusu ne, oyuncuları kimler?

Daniel Stamm'ın yönettiği; Jacqueline Byers, Virginia Madsen ve Colin Salmon'un rol aldığı "Şeytan Kapanı", şeytan çıkarma uygulamasını gerçekleştirecek olan bir rahibenin kendi geçmişiyle bağlantılı şeytani bir güçle karşı karşıya gelmesini konu alıyor.

Aya Sihirli Yolculuk neyi anlatıyor?

Ali Samadi Ahadi tarafından sinema perdesine taşınan animasyon türündeki "Aya Sihirli Yolculuk", genç Peter'ın kaçırılan kız kardeşini kurtarmak için aya gerçekleştirdiği yolculuğu ve burada yaşadığı maceraları konu ediyor.

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