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Hayat Tekerlekli sandalyesi çalınan vatandaşa Çekmeköy Belediyesi duyarsız kalmadı
AKTÜEL

Tekerlekli sandalyesi çalınan vatandaşa Çekmeköy Belediyesi duyarsız kalmadı

Sokağa çıkma kısıtlamasında vicdansız hırsızlar şeker hastası olan aynı zamanda cilt kanseri hastalığı ile mücadele eden engelli vatandaşın Tekerlekli sandalyesi çaldı. Tekerlekli sandalyesi çalınan vatandaşa Çekmeköy Belediyesi duyarsız kalmadı.

Haber Merkezi Diğer
Tekerlekli sandalyesi çalınan vatandaşa Çekmeköy Belediyesi duyarsız kalmadı
Başkan Poyraz, vicdansız hırsızların çaldığı tekerlekli akülü sandalyenin yenisini engelli vatandaşa hediye etti.

Olay geçtiğimiz günlerde Çekmeköy’de yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasında Vicdansız hırsızlar engelli vatandaşın evinin önünde zincirle bağladığı tekerlekli sandalyesinin zincirlerini keserek çaldı. Şeker hastası olan aynı zamanda cilt kanseri ile mücadele eden Recep Kement akülü tekerlekli sandalyesinin çalınması sonucu hiçbir ihtiyacını karşılayamaz oldu. Maddi gücünün olmadığı için akülü tekerlekli sandalye alamayan ve Hayata tekerlekli sandalyesi ile tutunmaya çalışan engelli vatandaşı Çekmeköy Belediyesi yalnız bırakmadı. 10-16 Mayıs Engeliler Haftası öncesinde Çekmeköy Belediye Başkan Ahmet Poyraz hırsızların hedefi olan engelli vatandaş Recep Kement ‘i evinde ziyaret etti. Başkan Poyraz, vicdansız hırsızların çaldığı tekerlekli akülü sandalyenin yenisini engelli vatandaşa hediye etti. Evinde Televizyon olmadığını dile getiren vatandaşa Başkan Poyraz birde televizyon sözü verdi.

Başkan Poyraz, vicdansız hırsızların çaldığı tekerlekli akülü sandalyenin yenisini engelli vatandaşa hediye etti.
Başkan Poyraz, vicdansız hırsızların çaldığı tekerlekli akülü sandalyenin yenisini engelli vatandaşa hediye etti.

“Hastaneye gidebilmek için başka insanlara yalvarmak zorunda kaldım “

Akülü tekerlekli sandalye ile hastaneye gidiyordum. Şimdi gidemiyorum, diğer insanlara yardım isteyerek gidebiliyorum.

“Akülü sandalyeli araba çalındığı için hiçbir ihtiyacımı karşılayamıyorum. Evden çıkamıyorum.”

Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan vatandaş Recep Kement,” Akşam saat 20.00 gibi evin önüne çıktım. Arabayı zincirle bağladığım yerde olmadığını gördüm. Şok oldum. Şekerim yükseldi. Etrafa bakındım sonra akülü arabayı bağladığım zincirin kesildiğini gördüm. Akülü tekerlekli sandalyenin çalındığını anladım Karakol tutanağı ile tekrar Belediyeye başvuru yaptım. Tekrar yeni bir araba verdiler. Zaten bu çalınan tekerlekli sandalyeli aracı da belediye vermişti Allah onlardan razı olsun. Neden Benim akülü tekerlekli sandalyemi çaldılar anlamadım. Onların hiçbir işine yaramaz” dedi.

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Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de yaşayan Kur'an talebeleri 'Kudüs için mesaj yayınladı. Çocuklar, 'Canımız, kanımız Kudüs'e feda olsun' nidalarıyla Grozni'yi inlettiler.n
Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de yaşayan Kur'an talebeleri 'Kudüs için mesaj yayınladı. Çocuklar, 'Canımız, kanımız Kudüs'e feda olsun' nidalarıyla Grozni'yi inlettiler.n

Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de yaşayan Kur'an talebeleri 'Kudüs için mesaj yayınladı. Çocuklar, 'Canımız, kanımız Kudüs'e feda olsun' nidalarıyla Grozni'yi inlettiler.n
Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de yaşayan Kur'an talebeleri 'Kudüs için mesaj yayınladı. Çocuklar, 'Canımız, kanımız Kudüs'e feda olsun' nidalarıyla Grozni'yi inlettiler.n

Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de yaşayan Kur'an talebeleri 'Kudüs için mesaj yayınladı. Çocuklar, 'Canımız, kanımız Kudüs'e feda olsun' nidalarıyla Grozni'yi inlettiler.n
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