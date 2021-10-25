Hayat Temizlik personeli ve köpeğin yürekleri ısıtan görüntüsü
AKTÜEL

Temizlik personeli ve köpeğin yürekleri ısıtan görüntüsü

Tuzla’da sabahın ilk ışıkları ile birlikte sahil bölgesinde temizlik yapan Tuzla Belediyesi personelleri ile bir sokak köpeğin görüntüleri yürekleri ısıttı. Ellerindeki süpürge ile bir köpeğin sırtını kaşıyan personellerin görüntüsü sosyal medyada yoğun ilgi gördü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Temizlik personeli ve köpeğin yürekleri ısıtan görüntüsü
Dün sabah saatlerinde Tuzla Sahili’ni temizleyen personeller ile bir köpeğin görüntüleri ise yürekleri ısıttı.

Tuzla Belediyesi Temizlik personelleri, sabahın ilk saatlerinden itibaren Tuzla’nın her sokağını büyük bir özenle temizliyorlar. Temizlik personellerine de Tuzla Belediyesi tarafından takipleri yapılan sokak hayvanları eşlik ediyor. Dün sabah saatlerinde Tuzla Sahili’ni temizleyen personeller ile bir köpeğin görüntüleri ise yürekleri ısıttı.

  • Cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, temizlik personelleri ellerindeki süpürgeler ile bir köpeğin sırtını kaşıdılar. Sırtını kaşıtan köpeğin mutluluğu ise çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, o anları sosyal medya hesabından ‘Günaydın Hayat’ notu ile paylaştı. Başkan Yazıcı’nın paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Tuzla'da iç ısıtan görüntü: Temizlik personeli sokak köpeğinin sırtını kaşıdı
OYNAT 00:48
Tuzla'da iç ısıtan görüntü: Temizlik personeli sokak köpeğinin sırtını kaşıdı
Tuzla'da sabahın ilk ışıkları ile birlikte sahil bölgesinde temizlik yapan Tuzla Belediyesi personelleri ile bir sokak köpeğin görüntüleri yüzleri güldürdü. Ellerindeki süpürge ile bir köpeğin sırtını kaşıyan personellerin görüntüsü sosyal medyada yoğun ilgi gördü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
81 ilde aynıanda sahaya indiler

81 ilde aynı
anda sahaya indiler

​Dört gün sürecek denetim seferberliği başladı.
Android desteği yolda

Android desteği yolda

​Bir geliştirici, Windows 11'de Google Play'i çalıştırmayı başardı
Büyükçekmecede başıboş inekler trafiği birbirine katttı

Yaklaşık 4 buçuk milyon öğrencimiz katılacak.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.