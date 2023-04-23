Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer tutuklandı.
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kırmızı bültenle aranırken 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, Türkiye'ye iadesine karar verilmişti. Faruk Fatih Özer, 20 Nisan'da Türkiye'ye getirildi. Hakkında 40 bin 564 yıla kadar hapis cezası istenen Faruk Fatih Özer emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına getirildi. Faruk Fatih Özer, Terör ve Örgütlü Suçlar bürosunda yaklaşık 2 saat süren savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Faruk Fatih Özer çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe ceza infaz kurumuna gönderildi.