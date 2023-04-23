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Hayat

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer tutuklandı

Arnavutluk Adalet Bakanlığınca Türkiye'ye iade edilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 20 Nisan'da Türkiye'ye getirilen Özer hakkında 40 bin 564 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

19:43 . 23/04/2023 الأحد
AA
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer tutuklandı.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer tutuklandı.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırmızı bültenle aranırken 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, Türkiye'ye iadesine karar verilmişti. Faruk Fatih Özer, 20 Nisan'da Türkiye'ye getirildi. Hakkında 40 bin 564 yıla kadar hapis cezası istenen Faruk Fatih Özer emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına getirildi. Faruk Fatih Özer, Terör ve Örgütlü Suçlar bürosunda yaklaşık 2 saat süren savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Faruk Fatih Özer çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe ceza infaz kurumuna gönderildi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' provokasyonuna tepki: Sinsi planı reddediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' provokasyonuna tepki: Sinsi planı reddediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya’da Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni’ne katıldı. Yedili koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir vaadi olmadığını belirten Erdoğan, "Bay Bay Kemal'in işi ya Kandil'deki teröristlerle, ya parlamentodaki uzantılarıyla. Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan Selo'yu çıkaracakmış. Teröristbaşı Öcalan'ı çıkaracakmış. Bayan Meral'in bunlara aykırı bir ifadesi var mı? Bu 7'li masa iyice dağıttı" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' provokasyonuna sert tepki gösteren Erdoğan, "Bizim dinimizin tek bir adı var o da İslam'dır. Alevilik, Şiilik ne karıştırıyorsun bunları. Ama dert başka. Sinsi planları reddediyoruz" dedi.


#Thodex
#Faruk Fatih Özer
#Tutuklandı
#Kripto Para Borsası
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