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Ticaret Mektebi projesi başlıyor: Genç tüccarlar yetiştirilecek

YediHilal Derneği tarafından gençlere yönelik düzenlenen “Ticaret Mektebi”nin kayıtları başladı. Ticarete ve girişimciliğe istekli gençler ile iş adamlarını buluşturan proje; kamp, eğitim dönemi ve mentörlük olarak üç aşamadan oluşuyor.

Muhammed Furkan Uğurlu
17:57 - 22/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 18:09 - 22/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Ticaret Mektebi projesinin başvuruları başladı.
Ticaret Mektebi projesinin başvuruları başladı.

YediHilal Derneği tarafından gençlere yönelik 2018 yılından beri düzenlenen “Ticaret Mektebi”, iş adamları ile ticarete meraklı gençleri buluşturacak.

Ticaret Mektebi Komisyon Başkanı Mehmet Cebeci, proje hakkında detaylı bilgiler verdi. “Projenin ilk aşamasında katılımcılar 27-28 Nisan tarihlerinde MÜSİAD Genel Merkezi’nde iş adamlarından oluşan konuşmacılarla Cesaret, Sabır, Şükür ve Ticaret Ahlakı oturumlarında bir araya gelecekler” diyen Mehmet Cebeci, projenin sonunda yapılacak simülasyonla ödül verlieceğini söyledi: “Oturumlardan sonra Girişim Simülasyonu ile katılımcılar gruplar halinde bir simülasyon üzerinde girişim fikirlerini ortaya koyuyor. Birinci olan girişim fikrine 25.000 TL ödül verilecek.

Proje Kapsamında Verilecek Eğitimler

Projede Temel Girişimcilik, Dijital Pazarlama, Finansal Yönetim, Üretken düşünme ve İş fikri geliştirme gibi başlıklarda temel eğitimler verilecek.

Mentörlük desteği kamptan sonra

Kamp sürecinden sonra 2’nci aşama olan eğitim döneminde, kampa düzenli katılım gösteren gençlere profesyonel eğitmenler eşliğinde 6 haftalık online bir eğitim yapılacak. İlk iki aşamayı başarıyla tamamlayan katılımcılar, usta çırak ilişkisine dayalı bir yol gösterme ve tecrübe aktarımı süreciyle projeye devam edecek. Süreç içerisinde katılımcılar kendi işletmelerini kurana kadar bu mentörlük devam edecek.

Mehmet Cebeci, “Projenin kayıt süreci devam etmektedir, katılım için ticaretmektebi.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.” ifadelerini kullandı.


#Ticaret Mektebi
#Yedi Hilal
#MÜSİAD
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