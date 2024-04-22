Ticaret Mektebi projesi başlıyor: Genç tüccarlar yetiştirilecek

Ticaret Mektebi Komisyon Başkanı Mehmet Cebeci, proje hakkında detaylı bilgiler verdi. “Projenin ilk aşamasında katılımcılar 27-28 Nisan tarihlerinde MÜSİAD Genel Merkezi’nde iş adamlarından oluşan konuşmacılarla Cesaret, Sabır, Şükür ve Ticaret Ahlakı oturumlarında bir araya gelecekler” diyen Mehmet Cebeci, projenin sonunda yapılacak simülasyonla ödül verlieceğini söyledi: “Oturumlardan sonra Girişim Simülasyonu ile katılımcılar gruplar halinde bir simülasyon üzerinde girişim fikirlerini ortaya koyuyor. Birinci olan girişim fikrine 25.000 TL ödül verilecek.

Kamp sürecinden sonra 2’nci aşama olan eğitim döneminde, kampa düzenli katılım gösteren gençlere profesyonel eğitmenler eşliğinde 6 haftalık online bir eğitim yapılacak. İlk iki aşamayı başarıyla tamamlayan katılımcılar, usta çırak ilişkisine dayalı bir yol gösterme ve tecrübe aktarımı süreciyle projeye devam edecek. Süreç içerisinde katılımcılar kendi işletmelerini kurana kadar bu mentörlük devam edecek.