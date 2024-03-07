7 Güzel Okuma'nın lansmanı yapıldı

Yedi Hilal Derneği tarafından Gençik ve Spor Bakanlığı destekli tüm üniversitelerde uygulanmaya devam eden '7 Güzel Okuma' adlı projenin lansmanı, bu sene okunacak isimlerden olan Savaş Barkçin'in yanı sıra yazar ve fikir adamlarının da katılımıyla Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.