7 Güzel Okuma'nın lansmanı yapıldı

Yedi Hilal Derneği tarafından Gençik ve Spor Bakanlığı destekli tüm üniversitelerde uygulanmaya devam eden '7 Güzel Okuma' adlı projenin lansmanı, bu sene okunacak isimlerden olan Savaş Barkçin'in yanı sıra yazar ve fikir adamlarının da katılımıyla Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.
Bu yıl Aliya İzzetbegoviç, Anton Çehov, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Hamdi Tanpınar, Zeynep Gazali, Savaş Barkçin ve Sezai Karakoç'un okunacağı projeye üniversite öğrencilerinin yoğun ilgisi devam ediyor. Projeye 10 bine yakın öğrencinin kayıt yapması bekleniyor.
Gönüllülük esasına dayanıyor
Proje gönüllülük esasına dayanıyor. Katılım formuna yedihilal.org üzerinden veya YediHilal Üniversite sosyal medya hesaplarından erişilebilir.