Hayat TIR dorsesinden kayan yüzlerce dolu damacana yola devrildi
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TIR dorsesinden kayan yüzlerce dolu damacana yola devrildi

Sakarya'dan İstanbul'a su getiren TIR'ın dorsesindeki yüzlerce dolu damacana yola devrildi. 5 saatlik çalışmanın ardından damacanalar yoldan kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
TIR dorsesinden kayan yüzlerce dolu damacana yola devrildi
Dolu damacanalar yola savruldu.

Sakarya'dan yola çıkan su damacanası yüklü TIR, Arnavutköy-Habipler Yolu'ndan Tekstilkent istikametine doğru seyrettiği sırada TIR'ın şoförü dorsedeki yükün hareket ettiğini fark etti. Sürücü TIR'ı yol kenarında durdurmaya çalıştığı sırada dorsedeki yüzlerce su dolu damacana yola düştü. Plastik damacanaların bir kısmı ezilirken cam olan damacanalar da kırıldı. Litrelerce içme suyu yola döküldü. Kaza nedeniyle iki şerit trafiğine kapanınca trafik yoğunluğu oluştu. Yola devrilen damacanalar kaza yerine gelen başka bir TIR'a yüklendi. Damacanaların yoldan kaldırılması yaklaşık 5 saatte tamamlandı.

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