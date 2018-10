Trans yağlar her yıl 500 bin can alıyor Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, trans yağ kullanımı, kalp damar hastalıklarından her yıl yaklaşık 500 bin insanın ölümüne yol açıyor.

Haber Merkezi 03 Ekim 2018, 12:39 Son Güncelleme: 03 Ekim 2018, 12:56 AA