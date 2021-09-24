Hayat TRT dizisi Hz Mevlananın çekimleri başladı Mevlana dizisinin oyuncuları kimler?
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TRT dizisi 'Hz. Mevlana'nın çekimleri başladı: Mevlana dizisinin oyuncuları kimler?

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hayatını anlatan "Hz. Mevlana" dizisinin iki yıl süren hazırlık aşamasından sonra çekimlerine başlandı. Yönetmenliğini Can Ulkay'ın, görüntü yönetmenliğini İtalyan Cesare Danese'nin yaptığı dizinin çekimleri, TRT Uluslararası Konya Film Platoları'nda gerçekleştiriliyor. Dizide, Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi Bülent İnal canlandıracak.

Haber Merkezi AA
TRT dizisi Hz. Mevlananın çekimleri başladı: Mevlana dizisinin oyuncuları kimler?
Bülent İnal, dizide Mevlana'yı canlandıracak.

TRT, Türk tarihinde iz bırakan isimlerin hikayelerini ekranlara taşımaya devam ediyor.

  • TRT'de izleyiciyle buluşacak ve çekimleri TRT Uluslararası Konya Film Platoları'nda gerçekleştirilen dizide, Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi Bülent İnal canlandıracak.

Kaan Yıldırım.
Kaan Yıldırım.

Yapımın oyuncu kadrosunda ayrıca Kaan Yıldırım, Ahu Türkpençe, İlker Aksum, Ushan Çakır, Levent Can, Devrim Özkan, Burç Kümbetlioğlu, Mert Turak, Erdal Yıldız, Yusuf Çim, Mert Karabulut, Turgay Aydın, Can Nergis, Semra Dinçer, Baki Davrak, Burak Can, Gizem Aydın, Muhammet Emre Kaya, Musa Evren, Betigül Ceylan ve Haluk Piyes de yer alacak.

Dizi için 50 dönümlük alana 13. yüzyıl Selçuklu Konya'sının dış ve iç suru inşa edildi. Dış sur içerisinde bulunan 88 yapıdan 35'i aktar, bakkal, kumaşçı, sepetçi, nalbant, testici, çarıkçı, derici, kalaycı, bakırcı gibi zanaatkarların dükkanlarından oluşuyor. Ayrıca 37 ev, 4 kümbet, 3 cami, 1 kilise, 2 han, 1 aşevi, 1 hamam, 4 konak yer alıyor.

Hz. Mevlana'nın medrese ve dergahının olduğu yerler de dış surun içerisinde bulunuyor.

İç surun içerisinde ise giriş surları, Selçuklu Devleti Sarayı, saray surları, rasathane ve Alaeddin Camisi yer alıyor.

Yapımcılığını Ahmet Okur ve Kerim Ayyıldız, yönetmenliğini Can Ulkay'ın üstlendiği dizinin görüntü yönetmenliğini ise İtalyan Cesare Danese yapıyor.

Dizinin senaryosunu ise Venedik Film Festivali'nde "Geleceğin Aslanı" ödülünün sahibi Ali Aydın kaleme alıyor.

TRT'den yeni bir yapım: 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' başladı
OYNAT 01:59
TRT'den yeni bir yapım: 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' başladı
TRT'de, tarihe ışık tutan bir yapım daha başladı. Türkiye'nin bin yıla yaklaşan donanma tarihinin en başarılı kumandanlarından Hızır Hayreddin (Barbaros) Paşa ve kardeşlerinin hayatını anlatan “Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı” dün akşam izleyiciyle buluştu.


“Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı” ilk bölümüyle zirvenin sahibi oldu
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“Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı” ilk bölümüyle zirvenin sahibi oldu

TRT'nin merakla beklenen dizisi "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı"nın galası yapıldı
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TRT'nin merakla beklenen dizisi "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı"nın galası yapıldı

'Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı' dizisinin kadrosu açıklandı: Sürpriz isimler var işte tüm karakterler
FOTOĞRAF 18
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Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi, Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.
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Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın yazdığı dizinin başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Caner Topçu, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Melis Babadağ ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alıyor.
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Merakla beklenen projenin oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterler şöyle:
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Engin Altan Düzyatan (Oruç Reis)
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Ulaş Tuna Astepe (Hızır Reis)
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Yiğit Özşener (Pietro)
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Pelin Akil (İsabel)
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Yetkin Dikinciler (İshak)
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Bahadır Yenişehirlioğlu (Derviş)
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Melis Babadağ (Zeynep)
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İsmail Filiz (Kılıçoğlu)
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Caner Topçu (İlyas)
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Gülcan Arslan (Despina)
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Devrim Evin (Antuan)
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“Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı” 16 Eylül Perşembe günü saat 20.00’de TRT 1’de.
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'Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı' dizisinin kadrosu açıklandı: Sürpriz isimler var işte tüm karakterler
TRT 1'in yeni projesi "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" dizisi, 16 Eylül'de saat 20.00'de TRT 1'de seyirciyle buluşacak.


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