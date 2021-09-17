“Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı”    ilk bölümüyle zirvenin sahibi oldu

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan “Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı”, dün akşam TRT 1’de izleyiciyle buluştu. İlk bölümüyle seyircileri ekran başına kilitleyen dizi; reyting kategorilerde birinci oldu. Dizi ayrıca sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında da ilk sırada yer aldı.

İlk bölüm izlemesi Beşiktaş Deniz Müzesi’nde gerçekleşen geceye TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT Yönetimi Kurulu Üyeleri ile dizinin oyuncularından Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Melis Babadağ, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Caner Topçu, Bahadır Yenişehirlioğlu ve dizi ekibi katıldı. Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas’ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak olan dizinin ilk bölümünü tüm ekip birlikte izledi.

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“Mavi Vatan konseptinin önemini vurgulamak istiyoruz”

Medyada büyük yankı uyandıran dev projenin ilk bölüm izlemesinde konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, “Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi aslında ekrana girmeden yeni sezon için en çok üzerine konuşulan dizilerden biri oldu. TRT’nin özellikle tarihi dizilerde, dönem dizilerinde elde ettiği başarı elbette ki bu dizimizin de konuşulmasında en önemli etkenlerden biriydi. Biz TRT olarak kamu yayıncılığının gereklerini de gözeterek, özel kanalların odaklanamadığı, yapmakta zorlanacağı projelere veya alanlara kamu yararı doğrultusunda yönelmeye ve odaklanmaya çalışıyoruz. Aslında Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizimizin de bu anlayışın bir yansıması olduğunu değerlendiriyoruz. Çünkü özellikle Karadeniz’de yapılan doğalgaz keşfi, son dönemde Doğu Akdeniz’de yaşanan siyasi gelişmeler ve Ege Denizi’nde yaşanan sorunlar denizlerin, Mavi Vatan konseptinin bizler için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Dolayısıyla biz bu diziyi yaparak aslında Mavi Vatan konseptine ilişkin bir farkındalığın ortaya çıkmasını ve bu farkındalığın artmasını umut ediyoruz. Bu nedenledir ki TRT olarak, Türkiye dizi tarihinde ilk deniz dizisini yapıyoruz,” şeklinde konuştu.

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Türk dizi tarihinin ilk deniz dizisi!

Ayrıcalıklı bir dizinin yönetmen ve oyuncularıyla bir arada olunduğuna değinen Sobacı, “Türk dizi tarihinin ilk deniz dizisi, bunu özellikle vurgulamak, altını çizmek istiyorum. İlk defa Türkiye’nin denizcilik tarihine ilişkin bu derece büyük bir proje yaşama geçiriliyor. Bu anlamda aslında biz TRT olarak Akdeniz’i Türk gölü haline getiren Barbaros kardeşlerin hikayesini anlatmaktan, ecdadımızın denizlerdeki başarısını hikayeleştirmekten ve uluslararası kamuoyuna, ulusal kamuoyuna aktarmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle bu büyük projenin emektarlarına, asıl gayret gösterenlerine, yapımcısından sanatçı arkadaşlarımıza, aktörlerimize, yönetmeninden senaristine kadar tüm ekibimize buradan şükranlarımı sunmak istiyorum. Aynı zamanda izleyicimizin de bu büyük projeye sahip çıkacağına inanıyorum,” ifadelerine yer verdi.

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“İnanılmaz bir platonun içerisindeyiz”

Dizide Oruç Reis’i canlandıran oyuncu Engin Altan Düzyatan, dizinin çok özel bir proje olduğunu kaydederek, "Yeni bir projede TRT’de tekrar beraber olmaktan çok heyecanlıyım. TRT bu sefer çitayı biraz daha yukarı koymuş gerçekten. Platolarıyla ve içinde yaşadığımız gerçeklikle çok daha üst düzeyde bir setle karşılaştık," diye konuştu.

İsabel rolündeki Pelin Akil ise “İnanılmaz bir platonun içerisindeyiz. İnanılmaz bir dekor. Oyunculuk yaparken gerçekten o dönemin içindeymişsin gibi hissediyorsun,” dedi.

Kılıçoğlu karakterine hayat veren oyuncu İsmail Filiz ise dizinin kendisi için 1 buçuk yıl önceden başlayan bir hikâye olduğunu, yapım için Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın sayılı büyük platoları yapıldığını dile getirdi.

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Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın üstlendiği dizinin senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan’ın yazıyor.

“Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı” yeni bölümüyle 23 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00’de TRT1’de.