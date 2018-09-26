Tüberküloz hastaları ilacını telefonda içiyor

Sağlık Bakanlığı tarafından 2006 yılında tüberküloz hastalarının ilaçlarını düzenli olarak içtiklerinin kontrolü için DGT uygulaması başlatıldı. Bu uygulamayla tüberküloz hastalarının tedavileri boyunca ilaçlarını sağlıkçıların gözetiminde içmesi planlandı. Bu uygulamada başarılı sonuçlar alınması üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından Tele-DGT uygulaması da hayata geçirildi.

Samsun’da 6 ay önce uygulanmaya başlanan Tele-DGT yöntemiyle hastaların ilaçları içip içmediği görüntülü olarak takip ediliyor. Hastaların bir merkeze gitmeden bulunduğu yerden arayarak ilaçlarını içmesi, hastaların hayatını oldukça kolaylaştırıyor. Hastaların düzenli bir şekilde ilaçlarını içmesinin yanı sıra tedavide de olumlu sonuçlar elde ediliyor.

Uygulamanın sosyal yaşamları ve sağlıkları için çok iyi olduğunu belirten hastalar, hastaneye veya bir merkeze gitmeden tedavi oldukları için uygulamadan son derece memnun. 7-24 hastaların bir telefon kadar yakınında olan sağlık çalışanları fedakarca görevlerini yerine getiriyor. Mesai gözetmeksizin çalışan sağlıkçılar hastaların telefonlarını cevapsız bırakmıyor. Hastalar WhatsApp, Facebook gibi görüntülü ağlarla sağlıkçılara ulaşabiliyor.

Hastalar her an ulaşabiliyor

Hastaların her an kendilerine ulaşabildiğini söyleyen 24 yıllık tüberküloz hemşiresi Tülay Yıldızbaş, “Yıllık izne gittiğimde de hastalarımız her an her yerde arayabiliyor. Müsait değilsem beni telefonla arayan arkadaşlarımı geri çevirebiliyorum ama hastalarımızı geri çeviremiyorum. Çünkü o anda ilacını içmesi gerekiyor. Geri çevirirsem beni bir daha aramayabilir, bunu mutlaka açmam gerekir diyorum. Hafta içi hafta sonu fark etmiyor. Hafta sonu ben daha kalkmadan beni arayabiliyorlar mutlaka açıyorum. Hiçbir zaman hastaları geri çevirmedim” dedi.

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Hastaların hayatı kolaylaştı

Uygulamanın hastaların hayatını kolaylaştırdığını ifade eden Çarşamba Verem Savaş Dispanserinden Dr. Sait Bal, “Hastalarımız günlük ilaçlarını merkezimize gelerek bizim gözetimimizde içiyordu. Tele-DGT uygulaması, hastalarımızın yararına oldu. Hastalarımızın her gün gelmesine gerek kalmadı. Köyden gelen veya uzakta olduğu için gelemeyen hastalarımız oluyordu. Hastamız artık gelmeden telefonla görüntülü olarak arayarak ilaçlarını içiyor. Biz de buna şahit oluyoruz. Önceden hasta ilacı alıyordu kendisini iyi hissedince ilacı içmeyebiliyordu. Ama uygulama sayesinde hastalarımız düzenli şekilde ilaçlarını kullanıyor” ifadelerini kullandı.

Tedavide başarı oranı yüzde 90

Sağlık Bakanlığı tarafından ülke çapında başlatılan DGT'nin tedaviye önemli katkı sağladığını belirten Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Tüberküloz İl Koordinatörü Dr. Derya Öztomurcuk, “Hastaların her gün aile hekimi veya dispansere giderek günlük sağlıkçı gözetiminde bu ilaçları almaları gerekiyor. Biz buna Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) diyoruz. Hastalarımızın DGT ile ilaçlarını alma zorunluluğu var. Tele-DGT ise her gün aile hekimine veya dispansere gidemeyen hastalarımız için büyük kolaylık. Hasta sabah kahvaltısını yaptıktan sonra hiç dışarıya çıkmadan veya bulunduğu yerden anlık olarak bize ulaşabiliyor. Hastalarımızın bazılarının kameralı telefonu olmuyor. Onlarda yakınlarının telefonu ile arıyor. Tüberküloz solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. Eskiden insanların korktuğu bir hastalık. Günümüzde ise ilaçlarla, söylediğimiz dozda ve düzenli ilaç kullanımıyla hastalarımızın tamamına yakını iyileşebiliyor. Tekrar hastalanmıyor. Ama ilaçlarını düzensiz kullanırsa eksik kullanırsa yeniden hastalanabiliyor. Tüberkülozun ülkemizdeki tedavi başarısı çok yüksek. İlaçlarla ve DGT ile yüzde 90'ın üzerinde tedavi başarımız var” diye konuştu.

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