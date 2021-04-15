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Hayat Tüketici cep telefonunun en çok şarjından şikayetçi Aşırı ısınma ve patlama da listenin başında
AKTÜEL

Tüketici cep telefonunun en çok şarjından şikayetçi: Aşırı ısınma ve patlama da listenin başında​

Tüketici cep telefonunun en çok şarjından şikayetçi: Aşırı ısınma ve patlama da listenin başında

Şikayetvar, cep telefonlarıyla ilgili tüketicilerin en fazla sorun yaşadığı konuları derledi. Bu verilere göre kullanıcıların başı telefon şarjlarıyla dertte. Şarjın çabuk bitmesi, şarjda iken aşırı ısınma ve patlama akıllı cep telefonlarıyla ilgili en çok şikayet edilen konu olurken; dokunmatik ekranda temassızlık, ekran yansıtma özelliğinin çalışmaması, oyunlarda donma çözüm bekleyen diğer konular arasında yer aldı.

Haber Merkezi DHA
Tüketici cep telefonunun en çok şarjından şikayetçi: Aşırı ısınma ve patlama da listenin başında​
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Akıllı telefonların kullanım alanı her geçen gün genişliyor. E-posta, çağrı ya da mail üzerinden iletişim kurmanın yanı sıra yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekme, dizi ya da film izleme, oyun oynama gibi birçok alanda bu cep telefonları kullanılıyor. Yaşamın vazgeçilmez bir ürünü olan akıllı cep telefonlarına artan yoğun ilgi beraberinde şikayetleri de getirdi. Tüketicilerin bir referans kaynağı olarak başvurduğu ve satın alma kararıyla ilgili araştırma yaptığı Şikayetvar, akıllı cep telefonlarıyla ilgili en çok şikayet edilen konuları derledi. Verilere göre tüketiciler en çok şarj sorunu yaşarken, dokunmatik ekranlarda yaşanan temassızlık, ekran yansıtma özelliğinin çalışmaması ve uygulama ya da oyunlarda donma en çok dile getirilen sorunlar oldu.

CEP TELEFONU AKSESUAR ŞİKAYETLERİ YÜZDE 228 ARTTI


2020-2021 nisan ayı verilerini karşılaştıran Şikayetvar’a göre, cep telefonu aksesuarlarında şikayet artış oranı yüzde 228, akıllı saatler ve bilekliklerde yüzde 122 oldu. Cep telefonlarıyla ilgili 2020’de 11 bin 707 olan şikayet sayısı yüzde 45 oranında artarak 2021’de 16 bin 979 olarak belirlendi. Cep telefonlarıyla ilgili Şikayetvar’a gelen şikayetlerin yüzde 27’si çözüme kavuştu.

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2021’İN MART AYINDA ŞİKAYETLER ZİRVE YAPTI
Cep telefonu sektörü yıllık olarak değerlendirildiğinde 2019’da 4 bin 643 şikayet sayısıyla en çok şikayet edilen ay temmuz olurken, 2020’de 7 bin 268 şikayet sayısıyla en çok şikayet edilen ay aralık oldu. 2021’in ilk üç ayına bakıldığındaysa mart ayında şikayetlerin zirve yaptığı gözlemlendi. Sadece bir aylık zaman diliminde 7 bin 993 şikayet alan cep telefonu sektöründe en çok şikayet edilen kategorinin ise A segment markalar olduğu gözlemlendi.
EN ÇOK BUNLAR ŞİKAYET EDİLDİ
Cep telefonlarıyla ilgili en çok şikayet edilen konular ise şöyle sıralandı:
  • "Şarjın çabuk bitmesi, şarjda iken aşırı ısınma ve patlama, dokunmatik ekranda temassızlık, klavye dokunmatiğinin algılanmaması, ekran yansıtma özelliğinin çalışmaması, uygulama ve oyunlarda donma, tek uygulama açıkken bile aşırı ısınması, hoparlörden sesin karşı tarafa gitmemesi, cızırtı olması, parmak izinin ve yüz tanımanın yanlış algılaması, kameranın puslu çekmesi, IMEI numarası klonlu cihaz çıkması, ekranda sarı lekelenmeler oluşması, hayalet ekran oluşması.

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