Hayat Sadece 8 ay önce aldığı telefon patladı Kolundan yaralandı
AKTÜEL

Sadece 8 ay önce aldığı telefon patladı: Kolundan yaralandı

Sadece 8 ay önce aldığı telefon patladı: Kolundan yaralandı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde patlayan cep telefonu, Murathan Kılınç’ın kolundan yaralanmasına neden oldu.

Haber Merkezi İHA
Murathan Kılınç
Murathan Kılınç

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Murathan Kılınç’ın, 8 ay önce satın aldığı cep telefonu uyuduğu sırada patladı. Kılınç’ın yanında bulunan cep telefonu kolundan yaralanmasına neden olurken, yaşadığı olay sonrası adli rapor alan Kılınç, mağduriyetinin giderilmesi için ilgili firmaya talepte bulundu.
Murathan Kılınç, konuyu adli mercilere taşımayı düşündüğünü belirterek, “Sivas’ın Şarkışla ilçesinde ikamet ediyorum, bundan 7-8 ay önce telefonu satın aldım. Bu güne kadar hiçbir sorun yaşamadan kullandım, gayet memnundum. Ta ki geçen gün yaşadığım olaya kadar. Geçenlerde sabah saat 8 sıralarında şiddetli bir patlamayla uyandım. Olayın şokunu atamamış bulunmaktayım. Ağır değil ama bir yaralanma oldu. Buna şükür ediyorum. Telefonumu garantiye gönderdim. 17 iş günü olmasına rağmen hiçbir şekilde dönüş yapılmadı. Kolumdaki yanık iziyle ilgili adli raporumu almış bulunmaktayım. Bunu ilerleyen günlerde mahkemeye taşımayı düşünüyorum. Hiçbir şekilde dönüş olmadı” dedi.

Aniden patlayan cep telefonu

Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı
OYNAT 00:36
Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı
Suudi Arabistan'ın Tabuk kentinde bir cep telefonu mağazasında tamir edilen cep telefonunun bataryası patladı. Daha sonra iş yeri sahibi çıkan yangına ayağı ile müdahale ederek alevleri söndürüyor.

Cep telefonu bataryası tamir sırasında bomba gibi patladı
OYNAT 00:23
Cep telefonu bataryası tamir sırasında bomba gibi patladı
Van'da şişen cep telefonu bataryası, tamir için getirildiği dükkanda bomba gibi patladı. Patlama anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


Abone Ol Google News
İstanbul barajlarında son durum

İstanbul barajlarında son durum

Barajlardaki doluluk oranı yükselmeye devam ediyor.
Vahşetin adı: Hocalı katliamı

Vahşetin adı: Hocalı katliamı

​Gazeteci Sevil Nuriyeva, Hocalı'da yaşananları anlatmıştı.
Silici-2 operasyonu ile akaryakıtta vergi kaçakçılığı yapanlar yakalandı

ABD'yi köşeye sıkıştıracak

Geleceğin mucitleri yetişecek

Geleceğin mucitleri yetişecek

​Aksaray Bilim Merkezi kapılarını açıyor.

​Fenerbahçe'nin Erol Bulut kararı belli oldu.
Köprü yolu kuruluyor

Köprü yolu kuruluyor

​1915 Çanakkale Köprüsü'nde önemli gelişme.
Şimşekler taburu

Şimşekler taburu

Teröristlerin korkulu rüyası.
Günlük kazançları 50 bin TL

Günlük kazançları 50 bin TL

Evlerinde üretip tüm Türkiye'ye satıyorlar.
14 adrese<br>PKK operasyonu

14 adrese
PKK operasyonu

​Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Patlayan<br>soba üç can aldı

Patlayan
soba üç can aldı

​Acı haber Denizli'nin Honoz ilçesinden geldi.
Umut mart ayında

Umut mart ayında

​İkinci el otomobille ilgili dikkat çeken açıklama.
Mobil uyarı<br>sistemi kuruluyor

Mobil uyarı
sistemi kuruluyor

​Afet ve acil durumlarda devreye girecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.