Tüketicinin desteği Erdoğan’la birlikte

Bayram Kısıklı / Türkiye Tüketicileri Koruma ve Eğitim (Tüketici) Vakfı Başkanı

Devletlerin ilk görevi, öncelikle ülkelerindeki insanların güvenlik içinde yaşamalarını sağlamaktır. Güvenlik yoksa özgürce yenilemez, içilemez, kısaca yaşanılamaz. Parkta otururken, lokantada yemek yerken, yolda yürürken, gece uyurken, evimizde ailemizle muhabbet ederken farkında olmadan ödediğimiz vergilerle devletimizin sağladığı güvenlik hizmetini satın alırız.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 1985 yılında kabul edilen, tüketicilerin korunmasının anayasası niteliğindeki ‘Tüketicilerin Korunması İlkeleri Rehberi’ni oluşturan 8 evrensel tüketici hakları içinde en önemlisi can ve mal güvenliğini de içeren Sağlık ve Güvenliğin Korunması Hakkıdır.

Tüketiciler bir ülkedeki en önemli ekonomik gruptur ve bir toplumda yaşayan tüm insanlar, doğumdan ölüme kadar tüketicidir. Tüketici, satın alma kararı ile nimeti/ekmeği/kazancı veren olarak mutlu olması gereken kutsal insandır. İnsanların mutlu edilmesi gereken tüketici kabul edildiği sistemler demokrasilerdir. Demokrasi yoksa, tüketici ve insan hakları yoktur. Yeni doğmuş bir bebek dahil (Çocuk, Anne, Baba, Kadın, Erkek, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan, Milletvekili, Çoban, Zengin, Fakir, Yoksul, Vergi Mükellefi, Fabrikatör, Memur, İşçi, İşsiz, Kentli, Köylü, Çiftçi, Kat Maliki, Kiracı, Sanık, Tutuklu, Yolcu, Yaya, Şoför, Tamirci, Öğretmen, Öğrenci, Genç, Yaşlı, İdare edenler, İdare edilenler, Üreticiler, Sanayiciler, Subaylar, Erler, Askerler) herkes, her yerde, her zaman tüketicidir. Ayakkabı üreticisi aynı anda buzdolabı, elektrik süpürgesi üreticisi aynı anda çorap tüketicisi olduğu için üretici ve satıcıların tümü tüketicidir. Tüketicilerin tehlikelerden uzakta güvenli yaşamaları en doğal insan hakkıdır. Güvenlik yoksa ürünler üretilemez ve tüketim yapılamaz.

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Tecrübesini Tebrik Ediyoruz

Ülkemizde mağdur ve mazlum gariban tüketicilerin korunmasıyla siyasi hayatının kader birliği yaptığını bildiğim Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın, 17 yılın üzerinde ülkemizdeki siyasi ve ekonomik istikrarı sağlayan tecrübesiyle, ülkemizin birliğini ve güvenliğini koruyacak dirayetli siyasi politikaları üreteceğine mutlak inanıyoruz.

İlk günden itibaren, tarihin şimdiye kadar gördüğü en büyük askeri güce sahip Amerika’nın karşısında dik durarak, can ve mal güvenliğimiz için isabetli önlemleri alarak, dünyanın en güçlü ülkesinin saldırılarını sabırla etkisizleştiren, adeta saldıran süpergüç azmanı bir aslanı sakinleştiren ve karşılıklı oturup müzakere ederek tüm isteklerini kabul ettiren Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın büyük siyasi tecrübesini tebrik ediyoruz.

İlk Tüketici Odaklı Liderimiz

Türkiye tüketicileri olarak; tüketici hakları mevzuatlarımızı oluşturan yasaların tümünün altında imzası bulunan, milli gelirimiz olan tüketim/alım/ödeme gücümüzü 3 kat arttıran, insanî tüketim alanlarına yasal haklar kazandıran, Yeni Tüketici Kanunu ile Avrupa’daki tüketici haklarını ülkemizde kurumlaştıran, tüketicilerimizi hak arama yolları ve haklarla donatan, ülkemize ve insanımıza daha iyi bir yaşam hazırlamaya çalışan, Barış Pınarı Harekâtı ile can ve mal güvenliğimizi koruyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı İlk Tüketici (Kutsal İnsan) Odaklı Liderimiz ilân ediyoruz ve Liderimizi sonuna kadar destekliyoruz.