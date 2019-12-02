Hayat Turan Yazgan Ödülü Nevzad Atlığa verildi
KÜLTÜR SANAT

Turan Yazgan Ödülü Nevzad Atlığ’a verildi

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı (TDAV) tarafından vefatının 7’nci yılında “Turan Yazgan’ı Anma” programı düzenlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk müziğinin önemli isimlerden Nevzad Atlığ’a ödülü İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Közhan Yazgan tarafından takdim edildi.
Türk müziğinin önemli isimlerden Nevzad Atlığ’a ödülü İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Közhan Yazgan tarafından takdim edildi.

İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte, devlet sanatçısı Prof. Dr. Nevzad Atlığ’a “Türk Dünyası Turan Yazgan Büyük Ödülü” takdim edildi. Atlığ ödül konuşmasında, “Turan Yazgan benim ebedi kardeşimdi ama ben ona hem ‘edebi’ hem de ‘ezeli’ kardeşim derdim. Onun kaybı ile kendimi daima yetim ve öksüz hissettim. Kendisi Türk milliyetçiliğinin yılmaz bir savaşçısı, bir mücahidiydi. Bundan bir gün, bir an şaşmadı. Ömrü de bu kültürün hizmetiyle geçti. Bu yüzden ödülünü almaktan dolayı ziyadesiyle memnunum” ifadelerini kullandı.

“MUSİKİ DİL KADAR ÖNEMLİ” DERDİ

  • “Turan Yazgan, aynı zamanda Türk kültüründe musikinin de Türk dili kadar önemli bir unsuru olduğunu bana söylerdi. Yaptığım bütün musiki hareketlerinde de arkamda kendisinin kuvvetini ve kudretini hissettim. Daima bana yardımcı oldu. Kendisinin kaybı, Türk milleti ve Türk kültürü yönünden en önemli kayıplardan birisidir. Turan Yazgan gibi milliyetçi, gerçekten Atatürkçü milliyetçilerine çok seyrek rastlanır. Bu tip insanların ancak birkaç asırda bir gelebileceğine inanıyorum.” Anma programı, Türk müziği sanatçısı Münip Utandı’nın konseriyle sona erdi.

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