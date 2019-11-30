Hayat Klasik Türk cilt sanatı üstadı İslam Seçen vefat etti
KÜLTÜR SANAT

Klasik Türk cilt sanatı üstadı İslam Seçen vefat etti

Klasik Türk cilt sanatı üstadı İslam Seçen bugün öğle saatlerinde İstanbul'daki evinde vefat etti. Seçen'in cenazesi yarın Fatih Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Cilt sanatı üstadı İslam Seçen
Cilt sanatı üstadı İslam Seçen

Cilt sanatkarı, mücellit İslam Seçen (83) uzun süredir muzdarip olduğu kanser hastalığı sonucu dün öğle saatlerinde İstanbul'daki evinde vefat etti. Klasik Türk cilt sanatı üstadı olarak anılan Seçen, yurt içinde ve yurt dışında binlerce yazma eseri restore ederek kültür mirasımıza önemli ölçüde katkıda bulunmuştu.

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İslam Seçen kimdir?

1936 yılında Kosova’nın Priştine kentinde doğan İslam Seçen, 1952 yılında Kosova’da Güzel Sanatlar Akademisi’nde eğitimine başladı, 1957’de İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’ne geçiş yapmış ve 1960 yılında da mezun oldu. Prof. Dr. Sacit Okyay’dan klasik cilt dersleri, Prof. Dr. Emin Barın’dan modern cilt ve kaligrafi dersleri aldı.

1961 yılında Süleymaniye Kütüphanesi’nde Cilt ve Patoloji Servisi’ni kuran sanatkâr, adı geçen kütüphaneye 27 yıl hizmet etti. İslam Seçen bu süre içinde Portekiz’in başkenti Lizbon’daki Kalust Gülbenkyan Müzesi’nde (Museu Calouste Gulbenkian) bulunan İslami el yazmalarının restorasyon çalışmalarında bulundu.

2001 yılında emekli olan İslam Seçen, 2007 yılına kadar Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Cilt Ana Sanat Dalı’nda Klasik Ciltçilik dersleri verdi.

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