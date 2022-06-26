Türk Dünyası Kastamonu’da bir araya geldi

Türk Dünyası, Kastamonu Belediyesi tarafından 1994 yılından bugüne organize edilen ve bu yıl 22’ncisi düzenlenen “Türk Dünyası Günleri” etkinliğinde bir araya geldi. Kafkasya başta olmak üzere, Avrupa ve Asya’dan 20 ülke ve çeşitli ülkelerde yaşayan 27 Turani halktan protokol ve gösteri ekiplerinin yer aldığı etkinlikle, renkli görüntülere sahne oldu. Üç gün boyunca etkinlikler çerçevesinde Türk Toplulukları meydanda kurulan çadırlarda eski Türk kültürünü yaşatıp, yöresel dans ve müzik gösterileri ile kültürlerini tanıttı, el sanatları ürünlerini sergiledi.

Üç gün boyunca süren etkinliklerde 7’den 70’e herkeste büyük bir coşku vardı. Yöresel kıyafetli Türk Toplulukları vatandaştan yoğun ilgi gördü. Yöresel kıyafetli Türk Toplulukları ile birlikte Kışla Parkından Cumhuriyet Meydanına kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdik. Evlerinde olan halk ise pencerelerden bize eşlik etti, hep bir ağızdan sloganlar attılar. Kortej yürüyüşünde önde atların bulunduğu mehteran eşliğinde yürüyüş yaptık. Ardından yürüyüş Cumhuriyet Meydanında sona erdi.

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Mehteran takımının gösterilerini, halkoyunlarını ve Türk Toplulukları gösterilerini büyük bir coşkuyla izledik. Akşam saatlerinde yağmurun çiselemesine aldırış etmeden Kastamonu Valiliği binasının ön cephesinde Türk tarihi mapping showlarını izledik ve gökyüzünde 200 drone ile oluşturulan Türk bayrağı, Türkiye haritası, Türk halk sembolleri ise bizi kendisine hayran bıraktı.

Ayrıca etkinliğe Şor Türkleri, Halaç Türkleri, Kaşkay Türkleri, Macaristan, Şekelistan, Güney Kore, Azerbaycan, Güney Azerbeycan, Moğolistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Altay Cumhuriyeti, Gagavuzya, Türkmen Sahra, Hakasya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Yakutistan, Finlandiya, Şahseven Türkleri, Kuzey Makedonya, Başkurdistan, Tataristan, Tuva, Kırım, Nogay Türkleri ve Doğu Türkistan’dan katılım oldu. Danslarıyla, şarkılarıyla, konuşmalarıyla dikkat çektiler.

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ÜÇ GÜNLÜK YOLDAN GELEN VAR

Yoğun ilginin olduğu Türk Dünyası Günleri ile ilgili konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ise Türk dünyası ve kültürünün bugüne kadar bu kadar büyük bir etkinlikte bir araya gelmediğini söylüyor. Vidinlioğlu, “Bu yıl 21 yıldır devam ettirdiğimiz deneyimi çok daha geniş kapsamıyla hayata geçirmek istedik. Buraya gelen misafirlerimiz arasında üç günlük yoldan gelen var, üç saatlik yoldan gelen de var. Ama biliyorum ki herkes gönülden geldi” diyor. Vidinlioğlu, bu etkinliği geleneksel hale getirmeyi ve her yıl daha da fazla katılım ile tekrarlamayı planladıklarını da kaydediyor.