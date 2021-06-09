Hayat Türk Kızılayına bağlı psikososyal destek ekibi 7 bin 700 çocuğun yüzünü güldürdü
AKTÜEL

Türk Kızılayı'na bağlı psikososyal destek ekibi 7 bin 700 çocuğun yüzünü güldürdü

Türk Kızılayı'na bağlı destek ekibi, özel donanımlı araçlarıyla Reyhanlı, İskenderun, Altınözü ve Kumlu ilçelerinde 4-18 yaş aralığındaki 7 bin 700 çocuğa ulaştı.

Haber Merkezi AA
​Türk Kızılayına bağlı psikososyal destek ekibi 7 bin 700 çocuğun yüzünü güldürdü
Psikososyal destek ekibi

Türk Kızılayı Çocuk Programları Koordinatörlüğüne bağlı 3 personelden oluşan ekip, Mobil Psikososyal Destek Aracı ile yürüttükleri uygulama ve etkinliklerle Hatay'daki dezavantajlı bölgelerde çocukların mutluluğu için çalışıyor.

Kentteki faaliyetlerine 2 yıl önce başlayan mobil psikososyal destek takımı, Reyhanlı, İskenderun, Altınözü ve Kumlu ilçelerinde 4-18 yaş aralığındaki 7 bin 700 çocuğa ulaştı.

Suriye sınırındaki Beşaslan Mahallesindeki çadırlarda kalan mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için etkinlik çadırı kuran ekip, kişisel gelişimden çocuk haklarına, hijyenden eğitimine kadar birçok konuda bilgilendirici programlar gerçekleştirdi. Dezavantajlı mahalleleri özel donanımlı araçlarıyla dolaşan ekip, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde çocukların EBA'dan derslerini takip etmelerine yardımcı olmanın yanı sıra tablet, kırtasiye, hijyen malzemeleri ile oyuncak dağıttı.

  • Kızılay ekibi, eğitim programlarından sonra çocuklarla oyun oynadı, uçurtma yarışları yaparak onların keyifli vakit geçirmesine yardımcı oldu.

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"Kızılay çadırımızı kurarak çocuklarla faaliyetlerimizi yürütmekteyiz"

Hatay Mobil Psikososyal Destek Ekibi görevlisi Serap Ateş, 5 yıldır çocukların mutluluğu için sahalarda olduğunu söyledi. Araçlarıyla, iki gençlik çalışanı ve bir destek personeli olarak Hatay'ın birçok noktasına gittiklerini, faaliyet yürütecekleri alanları ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşerek ve saha çalışmalarıyla belirlediklerini ifade eden Ateş, şöyle konuştu:

  • "İhtiyaçlar tespit edilip planlama yapıldıktan sonra faaliyetlerimize başlıyoruz. Faaliyet alanlarımıza hareket kabiliyeti yüksek olan aracımızla giderek mevsimlik gezici tarım işçilerinin bulunduğu çadır alanlarında, merkezden uzak köy ve mahallelerdeki okullarda Kızılay çadırımızı kurarak çocuklarla faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Ailelerin ve çocukların ihtiyaçlarını tespit etmek için aile ziyaretleri gerçekleştirmekteyiz. Çocuk işçiliği, çocuk yaşta evlilik, ihmal, istismar gibi vakaları çocuk programlarımızın sosyal hizmet birimlerine yönlendirmekteyiz.''

Ateş, salgın döneminde 1312 hijyen ve kırtasiye kitini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını, tüm ilçelere ihtiyaçlar dahilinde erişmeye çalıştıklarını aktardı.

Hatay Mobil Psikososyal Destek Ekibinden Alican Mutlu da, çocukların hem eğitimi hem de güzel vakit geçirmesi için yoğun mesai harcadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

  • "Amacımız göçe maruz kalan ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların uyum sorunlarını en aza indirmek, travmalarını atlatabilmelerine destek olmak, farklı kültürlerle beraber yaşama bilincini geliştirmek, kişisel gelişimlerine ve eğitime erişimlerine destek olmaktır. Dezavantajlı çocuklarımızın gülümsemesiyle motive oluyoruz. Türk Kızılay Çocuk Programları Koordinatörlüğümüz Türkiye genelinde 16 ilde 124 personel, 7 geçici barınma merkezi, 16 toplum merkezi, 3 mobil psikososyal destek takımı, 2 çocuk ve gençlik merkezi olmak üzere 33 alanda aktif olarak çalışmalarına devam etmektedir."

"Hepimiz çok mutlu olduk"

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden mevsimlik tarım işçisi ailesiyle birlikte Reyhanlı'ya gelen 9 yaşındaki Esra Yazgel, Türk Kızılay sayesinde güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

Önceden çadırlarda çok sıkıldığını dile getiren Yazgel, "Kaldığımız çadırlara gelerek bizimle ilgilendiler, dersler anlattılar ve çeşitli etkinlikler yaptılar. Temizlik eğitimi aldık, derslerimizden geri kalmadık, uçurtma uçurduk, hepimiz çok mutlu olduk. İyi ki Kızılay var." dedi.

13 yaşındaki Mehmet Ögedey de arkadaşlarıyla birlikte oyunlar oynadıklarını ve Kızılay sayesinde yeni şeyler öğrenebildiklerini anlattı.

Türk Kızılay
OYNAT 00:59
Türk Kızılay "Kolide sizin de hayrınız olsun" projesiyle ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
Türk Kızılay Sakarya Şubesince başlatılan 'Kolide sizin de hayrınız olsun' projesiyle marketlere bırakılan kolilerde müşterilerin bağışlarıyla toplanan gıda malzemeleri, ramazanda ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Ramazana özel başlatılan proje kapsamında Sakarya'da bazı zincir marketlerin kasalarının bulunduğu kısımlara Türk Kızılay kolileri bırakıldı. Kızılay gönüllülerince bilgilendirilen marketteki vatandaşlar, hayır için aldıkları ürünleri ücretini ödedikten sonra kolilere bırakıyor. Burada toplanan ürünler, daha sonra Kızılay Şubesi'nde paketlenerek, gönüllüler tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.


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