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Dünya Türk Kızılayından ihtiyaç sahibi Kosovalı ailelere Ramazan yardımı
AVRUPA

Türk Kızılayından ihtiyaç sahibi Kosovalı ailelere Ramazan yardımı

Türk Kızılay'ı Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğu ve Kosova Kızılhaçı iş birliğinde, ülkenin güneybatısındaki Prizren’de 500 ihtiyaç sahibi aileye Ramazan ayı nedeniyle insani yardım dağıtımına başladı.

Haber Merkezi DHA
Türk Kızılayından ihtiyaç sahibi Kosovalı ailelere Ramazan yardımı
Yardım kolilerini teslim alan aileler, Türk Kızılayı'na teşekkür etti.

"Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yola çıkan Türk Kızılayı ve Kosova Kızılhaçı işbirliğinde gerçekleşen dağıtıma, Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu İsmail Cenk Şen, Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ile Kosova Kızılhaçı temsilcileri katıldı.

Türk Kızılayı’nın gıda yardım paketlerini alan ihtiyaç sahibi vatandaşlar desteklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Kızılayı'na teşekkür etti. Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, dünyanın birçok bölgesindeki Müslümanlara Ramazan ayı kapsamında gıda paketi yardımında bulunduğunu ve bugünde Kosova'da 500 ihtiyaç sahibi aileye yardım paketlerini dağıttıklarını söyledi.


Kosova Kızılhaçı Prizren Şubesi Temsilcisi Buyar Müfti de Türk Kızılayı'nın her zaman Kosova Kızılhaçı'nın yanında olduğunu söyledi. Buyari, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl daha fazla ailenin yardım için Kosova Kızılhaçı'na başvurduklarını ifade etti. Türk Kızılayı Prizren, Priştine, Suhareka yanı sıra Kosova'nın birçok bölgesinde yardımlarını sürdürmeye devam ediyor.

Türk Kızılayı Diyarbakır’da 10 bin kişiye sıcak yemek sunmak için aşevi kurdu
HAYAT
Türk Kızılayı Diyarbakır’da 10 bin kişiye sıcak yemek sunmak için aşevi kurdu

Türk Kızılay
OYNAT 00:59
Türk Kızılay "Kolide sizin de hayrınız olsun" projesiyle ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
Türk Kızılay Sakarya Şubesince başlatılan 'Kolide sizin de hayrınız olsun' projesiyle marketlere bırakılan kolilerde müşterilerin bağışlarıyla toplanan gıda malzemeleri, ramazanda ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Ramazana özel başlatılan proje kapsamında Sakarya'da bazı zincir marketlerin kasalarının bulunduğu kısımlara Türk Kızılay kolileri bırakıldı. Kızılay gönüllülerince bilgilendirilen marketteki vatandaşlar, hayır için aldıkları ürünleri ücretini ödedikten sonra kolilere bırakıyor. Burada toplanan ürünler, daha sonra Kızılay Şubesi'nde paketlenerek, gönüllüler tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Diyarbakır Aşevi'nin açılışını yaptı
OYNAT 00:58
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Diyarbakır Aşevi'nin açılışını yaptı
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Diyarbakır Aşevi'nin açılışını yaptı.
Kınık, Valilik ve Türk Kızılay'ın kentteki temsilcilikleri desteğiyle Dicle Üniversitesi yerleşkesinde kurulan Diyarbakır Aşevi'nin açılışı amacıyla düzenlenen törende, aşevinin günlük 10 bin kişiye yemek çıkartacağını söyledi.
Türkiye genelinde 26 aşevi ve 44 seyyar mutfağın, ramazan boyunca günlük yaklaşık 2 milyon 500 kişiye yemek ulaştıracağını ifade eden Kınık, vatandaşların bağışladığı kurban adakları, fitreler, fidyeler ve zekatlarının bu aşevlerinde sıcak yemeklere dönüştüğünü, mahzun sofraları şenlendirdiğini belirtti.


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Türk Kızılayı Diyarbakır’da 10 bin kişiye sıcak yemek sunmak için aşevi kurdu
Hayat

Türk Kızılayı Diyarbakır’da 10 bin kişiye sıcak yemek sunmak için aşevi kurdu

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın katılımıyla Diyarbakır Dicle Üniversitesi kampüsünde 10 bin kişiye sıcak yemek sunacak aşevinin açılışı gerçekleştirildi. Ramazan boyunca 26 aşevinin, 44 seyyar mutfağın yaklaşık 2,5 milyon öğün yemeği, iftarlığı vatandaşlara ulaştıracağını belirten Dr. Kınık, "Bir taraftan vatandaşlarımızın bağışlamış olduğu kurban adaklar burada yemeğe dönüşüyor, diğer taraftan vatandaşlarımızın zekatları, fitreleri bu aşevlerinde sıcak yemeklere dönüşüp mahzun sofraları şenlendiriyor'' ifadelerini kullandı.

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