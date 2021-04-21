Türk Kızılayından ihtiyaç sahibi Kosovalı ailelere Ramazan yardımı

"Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yola çıkan Türk Kızılayı ve Kosova Kızılhaçı işbirliğinde gerçekleşen dağıtıma, Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu İsmail Cenk Şen, Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ile Kosova Kızılhaçı temsilcileri katıldı.

Türk Kızılayı’nın gıda yardım paketlerini alan ihtiyaç sahibi vatandaşlar desteklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Kızılayı'na teşekkür etti. Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, dünyanın birçok bölgesindeki Müslümanlara Ramazan ayı kapsamında gıda paketi yardımında bulunduğunu ve bugünde Kosova'da 500 ihtiyaç sahibi aileye yardım paketlerini dağıttıklarını söyledi.





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Kosova Kızılhaçı Prizren Şubesi Temsilcisi Buyar Müfti de Türk Kızılayı'nın her zaman Kosova Kızılhaçı'nın yanında olduğunu söyledi. Buyari, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl daha fazla ailenin yardım için Kosova Kızılhaçı'na başvurduklarını ifade etti. Türk Kızılayı Prizren, Priştine, Suhareka yanı sıra Kosova'nın birçok bölgesinde yardımlarını sürdürmeye devam ediyor.

HAYAT Türk Kızılayı Diyarbakır’da 10 bin kişiye sıcak yemek sunmak için aşevi kurdu

OYNAT 00:59 Türk Kızılay "Kolide sizin de hayrınız olsun" projesiyle ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor Türk Kızılay Sakarya Şubesince başlatılan 'Kolide sizin de hayrınız olsun' projesiyle marketlere bırakılan kolilerde müşterilerin bağışlarıyla toplanan gıda malzemeleri, ramazanda ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Ramazana özel başlatılan proje kapsamında Sakarya'da bazı zincir marketlerin kasalarının bulunduğu kısımlara Türk Kızılay kolileri bırakıldı. Kızılay gönüllülerince bilgilendirilen marketteki vatandaşlar, hayır için aldıkları ürünleri ücretini ödedikten sonra kolilere bırakıyor. Burada toplanan ürünler, daha sonra Kızılay Şubesi'nde paketlenerek, gönüllüler tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. BiP'te paylaş

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