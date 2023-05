Türkiye Yüzyılı'nda söz gençlerde

İlk kez sandığa giden gençlerin birçoğu AK Parti’yi tercih etme sebeplerinin ilk sırasına sunulan fırsat eşitliği ve özgürlük ortamının devam etmesini istemelerini koyuyor. Meslek liselilerin önünü kesmeye yönelik uygulamaya konulan katsayı problemi tarihin tozlu sayfalarında kara bir leke olarak kalsa da dünü bilen, bugünü anlayan bilinçli gençler yarına güvenle bakabilmek adına geçmişte önlerine çıkarılan engelleri unutmuyor. 14 Mayıs’ta ilk kez sandığa giden gençlerden biri olan 22 yaşındaki Gülnihal Turgut, “Öğrencilere verilen bursların miktarının artması, yeni açılan üniversiteler sayesinde eğitimin demokratikleştirilmesi ve katsayı probleminin çözülmesi gibi icraatların bizim hayatımıza çok yönlü etki ettiğini düşünüyorum. Aynı zamanda sadece eğitim alanında değil, memleketimize yaptığı hizmetlerin doğrudan ve dolaylı olarak hayatımızı kolaylaştırdığını söyleyebilirim” diyor ve “Özgürlüklerimizi genişlettiği ve yasakları kaldırdığı için AK Parti’yi tercih ettim” ifadesinde bulunuyor. “21 yılda tüm dünya Türkiye’yi yeniden tanıdı. Anne ve babalarımızın dönemindeki gibi diğer ülkelerin bizi ezebileceği veya bizi yönetebileceği bir konumda değiliz” diyen 22 yaşındaki Serra Kılınç ise tüm bunların yanında kişisel hassasiyetlerine saygı gösterildiği için tercihini AK Parti’den yana kullandığını ifade ediyor. Kılınç, “Günümüzde gençler, AK Parti karşısına kim gelirse ona veririm gibi cümleler kullanacak kadar dar görüşlü olabiliyorlar. Bu ülkenin vatandaşı olan kişilerin dinlerine, görüşlerine, düşüncelerin saygı duymuyorken özgürlükten ve demokrasiden bahsetmeleri komik geliyor” diyor. Genç seçmenler ile konuştukça pek çoğunun her anlamda bağımsız bir Türkiye hayali ile sandıklara gittiğini anlıyoruz. Gelecek nesillerin ithal bir sanayi ve diğer ülkeler tarafından yetersiz bulunan bir yönetime tahammülü yok. 19 yaşındaki Resul Demiray, “Tercihimin sebebi hükümetin uluslararası arenada bizi çok iyi temsil etmesi ve Türkiye Yüzyılı’nın başlaması. Bir genç olarak AK Parti’nin gelecek için yaptığı yatırımlara güveniyorum ve sahiplenmesi gerektiğini düşünüyorum” diyor. 19 yaşındaki İsmail Emre Yörenç ise “Benim için en önemli sebep sanayi ve teknoloji alanında yapılan atılımlar. Türkiye’nin ilk yerli ve milli arabası olan Togg’un tüm önyargı ve engellere rağmen yapılıp piyasaya sürülmesi, SİHA-İHA gibi askerlerimizin canlarını tehlikeye atmadan terörle mücadelede kullanılan insansız araçların tasarlanması benim için çok önemli” ifadesinde bulunuyor.

“Bu sene Meclis’e giren en genç 5 milletvekilinin 4’ü Ak Partili. Biz de Cumhurbaşkanımızdan gördüğümüz gibi tüm gençleri temsil etmek, her gencin problemlerini çözmek için çalışacağız” diyen İstanbul 2. Bölge Milletvekili Rümeysa Kadak, Meclis’te bu dönem gençlerin politika yapım süreçlerine aktif dahil olmasını sağlamayı, kendi dertlerini bizzat kendi projeleriyle çözebilmelerini sağlayacak mekanizmalar oluşturmayı, Meclis’i herkes için ulaşılabilir olduğunu herkese hissettirmek ve karar verici mekanizmalar ile sivil toplum arasında daha güçlü köprüler kurmayı yeni dönemdeki hedefleri arasında sayıyor. Yeni dönemde kendisine katılan genç vekillerden birinin AK Parti teşkilatlarında yıllardır siyaseti deneyimlemiş, siyasetin her alanına vakıf olan gençler olduklarının da altını çizen Kadak, “Her birinin kendi uzmanlık alanları, bu ülke için kurduğu kıymetli hayalleri olduğunu biliyorum. Her bir arkadaşımız gençlerin desteğini alarak, kendi özel beceri ve yetenekleriyle şimdiye dek binlerce gence ilham olan gençler. Ben, genç kalmaktan çekinmediğimiz, siyasette herkes gibi olmaya çalışmadığımız, kendimize ait özelliklerimizi göstermekten geri durmadığımız, inandığımız doğrular için savaşmaktan vazgeçmediğimiz sürece meclis ve siyaset dünyasında çok büyük katma değer üretileceğine inanıyorum” ifadelerini kullanıyor.