Türkiye Yüzyılı'nda söz gençlerde

12 milyon 949 bin kişi ile önemli bir genç nüfusa sahip Türkiye’nin küresel güç haline gelme sürecindeki en önemli itici gücü, yarınlarımızın teminatı olan gençler, 14 Mayıs Milletvekili Seçimi öncesinde tüm siyasi partilerin gündemindeydi. Seçim günü 4 milyon 904 bin genç seçmen, geleceğe dair umutları ve beklentileri ile ilk kez seçim sandığına gitti. 15 Mayıs günü açıklanan Milletvekili Genel Seçimi resmi olmayan sonuçlara göre 30 yaş altında 5 milletvekili, 28. Yasama Dönemi’nde TBMM’de görev yapmaya hak kazandı.

2017 yılında milletvekili seçilme yaşını 25’ten 18’e düşürerek gençlerin karar alma mekanizmalarına daha erken katılımını sağlayan AK Parti, önce 24 Haziran 2018’de İstanbul 3. Bölge’den milletvekili çıkardığı Rümeysa Kadak ile son olarak da 14 Mayıs’ta Ankara 1. Bölge 4. sıradan milletvekili çıkardığı 25 yaşındaki Zehranur Aydemir ile parlamentoya en genç ismi kazandıran parti oldu. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Zehranur Aydemir’in yanı sıra AK Parti Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanı ve 29 yaşındaki Milletvekili Mesut Bozatlı ve İzmir 2. Bölge’den milletvekili seçilen 30 yaşındaki AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da Parlamento’daki yerini aldı. Hem genç vekiller hem de ilk oyunu AK Parti’ye veren genç seçmenler ile AK Parti, Türkiye Yüzyılı’nı gençler için, gençlerle birlikte tasarlamaya ve inşa etmeye kararlı gözüküyor.

ÖZGÜRLÜĞÜM TERCİH SEBEBİM

İlk kez sandığa giden gençlerin birçoğu AK Parti’yi tercih etme sebeplerinin ilk sırasına sunulan fırsat eşitliği ve özgürlük ortamının devam etmesini istemelerini koyuyor. Meslek liselilerin önünü kesmeye yönelik uygulamaya konulan katsayı problemi tarihin tozlu sayfalarında kara bir leke olarak kalsa da dünü bilen, bugünü anlayan bilinçli gençler yarına güvenle bakabilmek adına geçmişte önlerine çıkarılan engelleri unutmuyor. 14 Mayıs’ta ilk kez sandığa giden gençlerden biri olan 22 yaşındaki Gülnihal Turgut, “Öğrencilere verilen bursların miktarının artması, yeni açılan üniversiteler sayesinde eğitimin demokratikleştirilmesi ve katsayı probleminin çözülmesi gibi icraatların bizim hayatımıza çok yönlü etki ettiğini düşünüyorum. Aynı zamanda sadece eğitim alanında değil, memleketimize yaptığı hizmetlerin doğrudan ve dolaylı olarak hayatımızı kolaylaştırdığını söyleyebilirim” diyor ve “Özgürlüklerimizi genişlettiği ve yasakları kaldırdığı için AK Parti’yi tercih ettim” ifadesinde bulunuyor. “21 yılda tüm dünya Türkiye’yi yeniden tanıdı. Anne ve babalarımızın dönemindeki gibi diğer ülkelerin bizi ezebileceği veya bizi yönetebileceği bir konumda değiliz” diyen 22 yaşındaki Serra Kılınç ise tüm bunların yanında kişisel hassasiyetlerine saygı gösterildiği için tercihini AK Parti’den yana kullandığını ifade ediyor. Kılınç, “Günümüzde gençler, AK Parti karşısına kim gelirse ona veririm gibi cümleler kullanacak kadar dar görüşlü olabiliyorlar. Bu ülkenin vatandaşı olan kişilerin dinlerine, görüşlerine, düşüncelerin saygı duymuyorken özgürlükten ve demokrasiden bahsetmeleri komik geliyor” diyor. Genç seçmenler ile konuştukça pek çoğunun her anlamda bağımsız bir Türkiye hayali ile sandıklara gittiğini anlıyoruz. Gelecek nesillerin ithal bir sanayi ve diğer ülkeler tarafından yetersiz bulunan bir yönetime tahammülü yok. 19 yaşındaki Resul Demiray, “Tercihimin sebebi hükümetin uluslararası arenada bizi çok iyi temsil etmesi ve Türkiye Yüzyılı’nın başlaması. Bir genç olarak AK Parti’nin gelecek için yaptığı yatırımlara güveniyorum ve sahiplenmesi gerektiğini düşünüyorum” diyor. 19 yaşındaki İsmail Emre Yörenç ise “Benim için en önemli sebep sanayi ve teknoloji alanında yapılan atılımlar. Türkiye’nin ilk yerli ve milli arabası olan Togg’un tüm önyargı ve engellere rağmen yapılıp piyasaya sürülmesi, SİHA-İHA gibi askerlerimizin canlarını tehlikeye atmadan terörle mücadelede kullanılan insansız araçların tasarlanması benim için çok önemli” ifadesinde bulunuyor.

GENÇ KALMAKTAN ÇEKİNMEYECEĞİZ

“Bu sene Meclis’e giren en genç 5 milletvekilinin 4’ü Ak Partili. Biz de Cumhurbaşkanımızdan gördüğümüz gibi tüm gençleri temsil etmek, her gencin problemlerini çözmek için çalışacağız” diyen İstanbul 2. Bölge Milletvekili Rümeysa Kadak, Meclis’te bu dönem gençlerin politika yapım süreçlerine aktif dahil olmasını sağlamayı, kendi dertlerini bizzat kendi projeleriyle çözebilmelerini sağlayacak mekanizmalar oluşturmayı, Meclis’i herkes için ulaşılabilir olduğunu herkese hissettirmek ve karar verici mekanizmalar ile sivil toplum arasında daha güçlü köprüler kurmayı yeni dönemdeki hedefleri arasında sayıyor. Yeni dönemde kendisine katılan genç vekillerden birinin AK Parti teşkilatlarında yıllardır siyaseti deneyimlemiş, siyasetin her alanına vakıf olan gençler olduklarının da altını çizen Kadak, “Her birinin kendi uzmanlık alanları, bu ülke için kurduğu kıymetli hayalleri olduğunu biliyorum. Her bir arkadaşımız gençlerin desteğini alarak, kendi özel beceri ve yetenekleriyle şimdiye dek binlerce gence ilham olan gençler. Ben, genç kalmaktan çekinmediğimiz, siyasette herkes gibi olmaya çalışmadığımız, kendimize ait özelliklerimizi göstermekten geri durmadığımız, inandığımız doğrular için savaşmaktan vazgeçmediğimiz sürece meclis ve siyaset dünyasında çok büyük katma değer üretileceğine inanıyorum” ifadelerini kullanıyor.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNİ BENİMSEDİK

Genç seçmenin tercihi ve beklentileri kendileri gibi genç vekiller tarafından can kulağıyla dinleniyor. Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, seçim startı verildiği ilk günden bu yana sahada gençlerle hemhâl olduklarını söylüyor. Gençlerin Teknofest’i ve Milli Teknoloji Hamlesi ruhunu benimsemiş ve sahiplenmiş olduklarını ifade eden Bozatlı, “Togg arabamız gençlerin gözlerini parlatıyor, TCG Anadolu, İHA-SİHA gençlerimizin yüzünü güldürüyor. Aynı şekilde cumhurbaşkanımız da muhalefetin z kuşağı olarak adlandırdığı kuşağı Teknofest olarak tanımlıyor” açıklamasını yapıyor. “Güçlü tarihimize baktığımızda yapabileceklerimizi çok iyi bilerek 2053-2071 Türkiye’sini oluşturacak olanların da gençler olduğunu net şekilde söylüyoruz” diyen Bozatlı’nın gençlere bir de müjdesi var. Dünyada katılımcı sayısı yüz milyonları aşan e-spor alanında kanun çıkararak bu alanın resmileşmesini sağlayacaklarını duyuruyor ve ekliyor: “E-spor, hızla büyüyen bir sektör ve bu nedenle uygun bir yasal çerçeveye ihtiyaç duyuyor. E-spor kanunları, sektörün sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini ve tüm tarafların çıkarlarını korumasını sağlayacak, yeni teknolojik düzene ve sanal dünyaya yönelik teşviklerimizi de artıracağız.”

VAATLERİMİZİN SIKI TAKİPÇİSİ OLACAĞIM

“Gençlik ile ilgili hususlarda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde birçok önemli adım atılarak gençlerin hayatı kolaylaştırıldı. 21 yılda gençler için çok şükür saymakla bitmeyecek kadar çalışma yapmış bir partiyiz” ifadesinde bulunan Ankara 1. Bölge Milletvekili Zehranur Aydemir, yalnızca son iki yılda Cumhurbaşkanının 43 kez gençlerle bir araya geldiğinin altını çiziyor. Bu buluşmaların gençler açısından birçok pozitif çıktıları olduğunu ve bu taleplerin birçoğu hayata geçirildiğini hatırlatıyor. “Cumhurbaşkanımız gençlerle sürekli bir arada olduğu için onların meselelerine, taleplerine ve hayallerine çok hakim bir lider. Türkiye Yüzyılı Seçim Beyannamesi’nde genç arkadaşlarımızın hayatına dokunacak birçok önemli vaadimiz oldu” diyen Aydemir, bu vaatlerden bazılarını şöyle sıralıyor: “Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyetinin sağlanması, yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilmesi, kamuya alımlarda mülakatların zorunlu haller dışında kaldırması ve sınavlardaki başarı sıralamasını işe alım kriteri ve herkesin merakla beklediği Gençlik Kartı uygulaması. Önümüzdeki dönemde bu vaatlerimizi hayata geçireceğiz. Ben de genç arkadaşlarımıza verdiğimiz bu vaatlerin sıkı takipçisi olacağım ve bir an önce hayata geçmesi için elimden geleni yapacağım.” Parlamento’nun en genç üyesi olan ve Türkiye’nin savunma sanayi sektöründe önemli rol alan bir şirkette yazılım mühendisi olarak çalışan Aydemir, “Beşeri sermayemizi artırmalı, yazılım ve tasarım alanlarında daha fazla çalışma ortaya koymalıyız ve bu alanlarda niteliği artırmalıyız. Bunun için de bu alandaki eğitimlerin daha çok yaygınlaşması ve daha erken yaşlarda bu alandaki eğitimlerin artırılması için bir çalışma ortaya koymak istiyorum” diyerek sözlerini bitiriyor.

TÜM GENÇLİĞİN SESİ OLACAĞIZ