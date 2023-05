Oyumuz ülkenin refahı ve huzuru için

Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit bu akşam seçim sonuçlarını evinde, aile ortamının huzuru içinde takip edeceğini söylüyor. “Kargaşadan, kavgadan, ayrıştırmadan uzak bir seçim olmasını ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diyen usta oyuncu Koçyiğit, ömrü boyunca hep erdemleriyle yükselen, haktan, adaletten, doğrudan yana bir ülke istediğini, bunun için çalıştığını ve çalışmaya da devam edeceğini dile getiriyor ve ekliyor: “100. yılımızın milletimiz için barış içinde başladığını görmeyi diliyor, milletçe mutlu olmayı temenni ediyorum. Kardeşçe, millet bilinciyle ve bütün güçlükleri birlikte aşacağımız, sevincine, kederine ortak olacağımız bir yüzyıl hayali içindeyim. Milletimiz için dileğim; huzur içinde, sonucu ne olursa olsun, her görüş ve fikirden insanımızın iradesine saygı gösterecek demokratik ortamda bir seçimdir. Özel dileğim ise seçim akşamının balkon konuşmasını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yapması.”

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bingöl, bugün akşam seçim sonuçlarını bir grup arkadaşıyla birlikte İstanbul’da sahibi olduğu Ramazan Bingöl Et Lokantası’nda kebap yiyerek takip edecek. Bingöl, yarın ise güne şu andaki mevcut yönetimin devam etmesi yönünde bir temennide bulunarak uyanmak istiyor ve “Böyle olacağına da inanıyorum” diyor. Hepimiz için iyi dileklerde bulunan Bingöl, “Ülkemizin şu andaki gidişatını hepimiz biliyoruz. Tabii ufak tefek eksiklikler olmasına rağmen ki o da olacak. Çoğu işi adamı düzen, intizam ve huzur sayesinde bu dönemde çok ciddi noktalara geldi. Bu düzenin devam etmesi iş dünyası açısından da çok önemli. Bunun böyle devam etmesi gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuşuyor. “Bugün hem dua edeceğiz hem de taşkınlık yapılabilecek şeyler varsa insanları sakinleştirmeye çalışacağız” diyen Bingöl, insanların normal hayatın akışına devam etmesi gerektiğini söylüyor.

Oyuncu Burak Haktanır ise seçim sonuçlarını İstanbul’da kalabalık ailesiyle takip edecek. “Hani maç izleme keyfi vardır ya hep beraber toplanırlar. Biz de genelde her seçim akşamı kalabalık bir aile olarak yakın akrabalarla o şekilde bir arada toplanırız” diyen Haktanır, yakın akrabalarıyla beraber bölge bölge, şehir şehir çıkan sonuçların analizini, bir önceki seçimle kıyaslamalarını yaparak takip ettiklerini dile getiriyor ve bu akşamda seçim sonuçlarını bu şekilde takip edeceklerini ifade ediyor. Haktanır, yarın ise sonuç ne çıkarsa çıksın bütün tarafların demokratik ortamda yapılmış bir seçimin mevcut durumunu olgunlukla karşıladığı bir ülkeye uyanmak istiyor. Ülkemiz ve devletimiz için her şeyin hayırlısını dileyen Haktanır, sözlerini şu şekilde sürdürüyor: “Bunun bir seçim olduğu yani insanlar tarafından bir tercih yapıldığı gerçeğini göz ardı etmeden hayırlı neticeler diliyorum. İnşallah mevcut yatırımların durmayacağı çünkü Türkiye şu an birçok konuda hızını almış gidiyor. Mevcut yatırımların, çalışmaların hız kesmeden devam edeceği bir döneme girmeyi arzu ediyorum. Umudumuz, ümidimiz bu yönde. Daha demokratik ve refah dolu bir ülkenin yeni döneminin başlangıcı olacağını umuyorum ve öyle dua ediyorum.”