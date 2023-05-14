Oyumuz ülkenin refahı ve huzuru için

Türkiye, bugün Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gidiyor. Bu seçimde, 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyeleri belirlenecek. Bugünkü seçimin sonuçlarını ise seçmenler Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından büyük bir heyecanla bekliyor. Akşam kimimiz evimizde ailemizle, kimimiz dostlarımızla birlikte televizyon ve sosyal medya üzerinden takip edeceğiz. Peki ünlü isimler bu akşam seçim sonuçlarını nerede ve nasıl bir ortamda takip edecekler? ve ön önemlisi de 15 Mayıs günü (yarın) nasıl bir ülkeye uyanmak istiyorlar? Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, oyuncu Burak Haktanır ve Sinan Albayrak, sinema yazarı İhsan Kabil, şarkıcı Metin Şentürk ile Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bingöl hem seçim gecesi hazırlıklarını anlattılar hem de birlik ve beraberliğin bu ülkeyi güzel günlere taşıyacağının altını bir kez daha önemle çizdiler.

Hülya Koçyiğit.

Hülya Koçyiğit: Dileğim balkon konuşmasını Erdoğan’ın yapması

Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit bu akşam seçim sonuçlarını evinde, aile ortamının huzuru içinde takip edeceğini söylüyor. “Kargaşadan, kavgadan, ayrıştırmadan uzak bir seçim olmasını ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diyen usta oyuncu Koçyiğit, ömrü boyunca hep erdemleriyle yükselen, haktan, adaletten, doğrudan yana bir ülke istediğini, bunun için çalıştığını ve çalışmaya da devam edeceğini dile getiriyor ve ekliyor: “100. yılımızın milletimiz için barış içinde başladığını görmeyi diliyor, milletçe mutlu olmayı temenni ediyorum. Kardeşçe, millet bilinciyle ve bütün güçlükleri birlikte aşacağımız, sevincine, kederine ortak olacağımız bir yüzyıl hayali içindeyim. Milletimiz için dileğim; huzur içinde, sonucu ne olursa olsun, her görüş ve fikirden insanımızın iradesine saygı gösterecek demokratik ortamda bir seçimdir. Özel dileğim ise seçim akşamının balkon konuşmasını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yapması.”

Ramazan Bingöl.

Ramazan Bingöl: Kebap yiyip seçimi izleyeceğiz

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bingöl, bugün akşam seçim sonuçlarını bir grup arkadaşıyla birlikte İstanbul’da sahibi olduğu Ramazan Bingöl Et Lokantası’nda kebap yiyerek takip edecek. Bingöl, yarın ise güne şu andaki mevcut yönetimin devam etmesi yönünde bir temennide bulunarak uyanmak istiyor ve “Böyle olacağına da inanıyorum” diyor. Hepimiz için iyi dileklerde bulunan Bingöl, “Ülkemizin şu andaki gidişatını hepimiz biliyoruz. Tabii ufak tefek eksiklikler olmasına rağmen ki o da olacak. Çoğu işi adamı düzen, intizam ve huzur sayesinde bu dönemde çok ciddi noktalara geldi. Bu düzenin devam etmesi iş dünyası açısından da çok önemli. Bunun böyle devam etmesi gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuşuyor. “Bugün hem dua edeceğiz hem de taşkınlık yapılabilecek şeyler varsa insanları sakinleştirmeye çalışacağız” diyen Bingöl, insanların normal hayatın akışına devam etmesi gerektiğini söylüyor.

Burak Haktanır.

Burak Haktanır: Sonucu olgunlukla karşılamak çok önemli

Oyuncu Burak Haktanır ise seçim sonuçlarını İstanbul’da kalabalık ailesiyle takip edecek. “Hani maç izleme keyfi vardır ya hep beraber toplanırlar. Biz de genelde her seçim akşamı kalabalık bir aile olarak yakın akrabalarla o şekilde bir arada toplanırız” diyen Haktanır, yakın akrabalarıyla beraber bölge bölge, şehir şehir çıkan sonuçların analizini, bir önceki seçimle kıyaslamalarını yaparak takip ettiklerini dile getiriyor ve bu akşamda seçim sonuçlarını bu şekilde takip edeceklerini ifade ediyor. Haktanır, yarın ise sonuç ne çıkarsa çıksın bütün tarafların demokratik ortamda yapılmış bir seçimin mevcut durumunu olgunlukla karşıladığı bir ülkeye uyanmak istiyor. Ülkemiz ve devletimiz için her şeyin hayırlısını dileyen Haktanır, sözlerini şu şekilde sürdürüyor: “Bunun bir seçim olduğu yani insanlar tarafından bir tercih yapıldığı gerçeğini göz ardı etmeden hayırlı neticeler diliyorum. İnşallah mevcut yatırımların durmayacağı çünkü Türkiye şu an birçok konuda hızını almış gidiyor. Mevcut yatırımların, çalışmaların hız kesmeden devam edeceği bir döneme girmeyi arzu ediyorum. Umudumuz, ümidimiz bu yönde. Daha demokratik ve refah dolu bir ülkenin yeni döneminin başlangıcı olacağını umuyorum ve öyle dua ediyorum.”

Metin Şentürk.

Metin Şentürk: Güzel dileklerim refah ve huzur için

İstanbul’da evinde yakın dostlarıyla beraber akşam seçim sonuçlarını takip edenlerden biri de şarkıcı ve oyuncu Metin Şentürk. “Biz de tüm Türkiye gibi ülkemizin bu güzel gününü birlikte paylaşacağız, takip edeceğiz” ifadelerini kullanan Şentürk, yarına ise her zamanki dilekleriyle uyanmak istediğini söylüyor. Şentürk, “Barış dolu, huzur dolu Türk insanına, Türk ulusuna yakışan ve bu huzurlu topraklarda hak ettiği şekilde yaşayabilecek bir güne tekrar uyanmak istiyoruz. Dolayısıyla inşallah bu dileklerimizin tamamı milletimiz için gerçek olur” ifadelerini kullanıyor. Şentürk barış, kardeşlik ve huzur içinde ülkesinde günün, çiçeğin, böceğin, toprağın, güneşin her şeyin tadını çıkarabileceği, hak ettiğini kazanabileceği, hak ettiği gibi yaşayabileceği bir ülkede yaşamasını temenni ediyor ve “Tüm temennimiz, tüm dileklerimiz Türk halkının huzuru ve refahı için” diyor. Bugün yapılacak en güzel aktivitenin de oy kullandıktan sonra televizyonun başına geçip televizyon seyretmek olduğun ifade ediyor ve kendisinin de öyle yapacağını söylüyor.

İhsan Kabil.

İhsan Kabil: Yapıcı çalışmaların devam etmesini istiyorum

Sinema yazarı İhsan Kabil de seçim sonuçlarını bu akşam evinde çocuklarıyla beraber güvendiği televizyon kanallarından, ancak diğer kanallardaki yorumlara da bakarak takip edeceğini dile getiriyor. “Bugün, sakin bir gün geçirmek, bir meşgalenin daha bittiğine şükretmek en iyisi sanırım” diyen Kabil, yarın ise başlatılan yapıcı çalışmaların devam ettiği, kendi kültürel değerleri ve dokusuyla uyumlu, Türk dünyasıyla daha da yakınlaşan bir ideale sahip bir ülkeye uyanmak istediğini dile getiriyor. Kabil, iyi dileklerini ise “Bu ülke insanının en iyi şeylere layık olduğu düşüncesinden hareketle; iktisadi hayatının düzeldiği, sanat ve kültür çalışmalarının magazin ve futbol anlayışının önüne geçtiği, şehirlerin betonlaşma ve yüksek mimariden kurtulduğu, tarım ve hayvancılığın geliştiği, çocukların ve çocuksu duyarlılığın daha fazla kaale alındığı, maddi anlayışın manevi olanla dengelendiği, insanların seyahat imkanlarının artıp kültür ve tabiat varlıklarıyla daha fazla buluştuğu, günlük iletişimde edebi argonun dışına geçilmediği, eski kültürün daha fazla öğrenebildiği, görsel iletişimin oto kontrole tabi tutulduğu bir toplumsal yapının hükümferma olmasını dilerim” şeklinde sıralıyor.

Sinan Albayrak.

Sinan Albayrak: Huzurlu bir ülkeye uyanmak istiyorum

Sinema oyuncusu Sinan Albayrak da Kaş’tan İstanbul’a sabah saatlerinde oy kullanmaya geldi. Akşamı yollarda geçirecek olan Albayrak, sonuçları evinde ailesiyle birlikte takip edecek. Albayrak, yarın ise “Güçlü, istikrarlı, kendine güvenen huzurlu bir ülkeye uyanmak” istediğini söylüyor ve herkesin mutlu, huzurlu olacağı bir ülke temenni ettiğini dile getiriyor.







