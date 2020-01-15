Hayat Türkiyede son 49 yılın dördüncü en sıcak yılı yaşandı Önlem alınmazsa sıcaklık daha da artacak
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Türkiye'de son 49 yılın dördüncü en sıcak yılı yaşandı: Önlem alınmazsa sıcaklık daha da artacak

Türkiye'de son 49 yılın dördüncü en sıcak yılı yaşandı: Önlem alınmazsa sıcaklık daha da artacak

2019 yılında yaşanan sıcaklık son 49 yılın en sıcak dördüncü yılı olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl ortalama sıcaklık 1,3 derece artarak 14,8 oldu. İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros "Atmosfere salınan kirleticilerin dolaylı etkilerinden birisi de atmosferde artan sera gazları sebebiyle küresel ısınmadır. Ülkemizde uzun yıllar verileri dikkate alındığında en sıcak dört yıl 2010, 2018, 2014 ve 2019 yılı olmuştur. Küresel ısınmaya önlem alınmazsa sıcaklık ortalamaları önümüzdeki yıllarda daha da artmaya devam edecek" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Geçen yıl ortalama sıcaklık 1,3 derece artarak 14,8 oldu.
Geçen yıl ortalama sıcaklık 1,3 derece artarak 14,8 oldu.

Türkiye'de bu yıl sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle son 49 yılın en sıcak dördüncü yılı yaşandı.

Türkiye, dünya genelinde son yılların en büyük sorunlarından küresel ısınmanın sonuçlarını hisseden ülkeler arasında yer alıyor.

Küresel ısınmaya bağlı meydana gelen iklim değişiklikleri nedeniyle Türkiye'de son yıllarda sıcaklıklar artarken, kuraklık yaşanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin uzun yıllar ortalama sıcaklığı 13,5 olarak ölçüldü. Türkiye'de 1971'den sonra ortalama sıcaklığının en yüksek yaşandığı yıl 2010 senesi oldu. En sıcak yıl olan 2010 senesinde ortalama sıcaklık 15,6 derece olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da perşembe ve pazar günü asit yağmuru bekleniyor
GÜNDEM
İstanbul'da perşembe ve pazar günü asit yağmuru bekleniyor

En sıcak ikinci yıl ise 2018 yılında yaşandı. Bu yıl da ortalama sıcaklık 15,5 derece olarak kaydedildi.

2014 yılında ise en sıcak üçüncü yıl gerçekleşirken, ortalama sıcaklık 14,9 derece tespit edildi.

  • Geçen yıl yaşanan sıcaklık son 49 yılın en sıcak dördüncü yılı olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl ortalama sıcaklık 1,3 derece artarak 14,8 oldu.

"2000'li yıllar daha önceki yıllara göre daha sıcak geçmiştir"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros yaptığı açıklamada, hava ve iklimin insanlık tarihinde toplulukların yer seçiminden göçlerine, savaşlardaki yenilgi veya başarılarına kadar etkili olduğunu söyledi.

  • Sanayileşme, düzensiz yapılaşma ve aşırı tüketimin çevre kirliliği problemlerini arttırdığını belirten Toros, "Atmosfere salınan kirleticilerin dolaylı etkilerinden birisi de atmosferde artan sera gazları sebebiyle küresel ısınmadır. 2000'li yıllar daha önceki yıllara göre daha sıcak geçmiştir. Ülkemizde uzun yıllar verileri dikkate alındığında en sıcak dört yıl 2010, 2018, 2014 ve 2019 yılı olmuştur. Küresel ısınmaya önlem alınmazsa sıcaklık ortalamaları önümüzdeki yıllarda daha da artmaya devam edecek." diye konuştu.

İstanbul'da barajlar son 10 yılın en düşük doluluk oranını gördü
FOTOĞRAF 24
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İstanbul'da barajlarda doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde.
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İstanbul Kasım ayında kurak bir mevsim geçirdi. Bu durum barajlardaki su seviyesinin ciddi oranda azalmasına yol açtı.
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İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 1 Aralık'ta yüzde 35,60 olarak ölçüldü. Bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi anlamına geliyor. Daha önce 2016 yılında aynı tarihte doluluk oranı yüzde 37,01 olarak ölçülmüştü.
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İstanbul'da barajlar son 10 yılın en düşük doluluk oranını gördü
İstanbul'da kurak geçen kasım ayı nedeniyle barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 1 Aralık'ta yüzde 35,60 olarak ölçüldü.

Toros, ulaşım, sanayi, ısınma ve aşırı ihtiyaç fazlası tüketim atmosferin çok hızlı kirlenmesine yol açtığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Milyonlarca yıldır oluşmuş fosil yakıtların sanayileşme ile birlikte hızlı kullanımı ve verimsizlik, sorunların ana kaynaklarını oluşturuyor. Fosil yakıtların yanmasıyla oluşan atıklar, hava kirliliğinin en önemli nedenlerindendir. Arabalar, trenler, gemiler, uçaklar gibi araçlardan ve savaş yatırımları kirliliğin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Verimsiz yani uygun olmayan veya eksik yanmanın neden olduğu ve genellikle araçlardan salınan karbonmonoksit ve azot oksitler şehir havasının kirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. İmalat sanayilerinden çıkan karbondioksit, hidrokarbonlar, organik bileşikler ve kimyasallar hava kalitesini düşürmektedir. Sigara gibi havaya karışan kanserojen ve zehirli maddeler atmosfere salınarak havayı kirletmekte, insan başta olmak üzere canlıların hayatına zarar vermektedir. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin azaltılması için önlemlerin alınması gerekmektedir."

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