Yıllık faturalarınızda 300 TL indirim sağlayabilirsiniz: Bu yöntemler kabaran faturaları düşürüyor

Soğuk havaların etkili olmasıyla birlikte enerji kullanımı kullanımı hızla artmaya başladı. Kabaran faturalara çözüm ise elektrikli ev aletlerini ve kombiyi verimli kullanmaktan geçiyor.

Önemsenmeyen tozların bile faturada yeri olduğunu söyleyen Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Enerji Sistemleri Mühendisi Dr. Canan Acar, kombiyi 2 derece kısmanın ise yüzde 20 oranında faturada indirim yaptığının altını çiziyor.

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“En fazla enerjiyi buzdolabı harcıyor”

Isıtma ve soğutma faaliyetlerinin faturalarda ortalama bir evdeki maliyetlerinin yarısını oluşturduğunu ifade eden Canan Acar, doğru kullanımında bu oranların faturayı düşürebileceğini söyledi.

Acar, “Evlerimizdeki enerji tüketimini azaltmak için mutlaka enerji verimli ürünler satın almamız gerekmez. Enerji tasarrufu, ihtiyacımız olmayan veya kullanmadığımız ışıkları, cihazları (ev aleti, beyaz eşa vb.) kapatmak kadar basit olabilir. Evlerde elektrik tüketiminde buzdolabı yüzde 30, aydınlatma yüzde 28, fırın yüzde 10, televizyon 10, çamaşır makinesi 7, bulaşık makinesi 6, ütü ve elektrikli süpürge 3, saç kurutma makinesi ise yüzde 2 oranında faturayı etkiliyor. Burada en yüksek oran buzdolabına ait.

İdeal mutfak serin olur. Buzdolabını da mutfağın mümkün olduğunca en serin yerine koymak gerekir. Buzdolabını fırının yanına koymamak lazım. Koloriferin yanına hiç koymamak lazım. Buzdolabı içini soğuk tutmaya çalışıyor ama soğuk hava üflemiyor. İçerideki ısıyı alıp dışarıya atıyor. Mutfağın sıcaklığı arttıkça buzdolaplarındaki komplesörün yükü artıyor. Komplesörün yükü artınca elektrik faturasında da çok ciddi artışa neden oluyor. Buzdolabı sıcaklığı 4-5 santigrat derece olmalı ve içinin tıka basa da dolu olmaması gerekir. İçeride hava dolaşımının rahat olması gerekiyor. Soğuk hava arada dolanamazsa verimli olarak bu sefer elektrik daha çok çekiyor” diye konuştu.

FOTOĞRAF 9 Elektrik faturasını bu yöntemlerle hafifletin Normalden 3 kat az elektrik tüketen düşük enerji ampulleri kullanmaya özen gösterilmeli. Çamaşırlar gerekmedikçe yüksek ısıda yıkanmamalı. Buzdolabındaki sıvı yiyeceklerin üzerinin kapatılması enerji tüketimini azaltır. Dondurulmuş gıdaların derin dondurucudan bir gün önce çıkarıp buzdolabınıza konulması, dolaba soğukluk vereceği için elektrik tüketiminde tasarruf sağlar. Buzdolabı fırın ve diğer ısı kaynaklarından uzakta olmalı ki serin kalmak için çok fazla çaba sarf etmek zorunda kalmaz. Buzdolabı ile arkasındaki duvar arasında en az 10 cm mesafe olmalı. Şarj aletlerinin sürekli prizle bırakılmaması hem tüketim hem de güvenlik açısından gerekir. Kumandalar üzerinden kapatma tuşuna bassanız bile elektronik aletler çalışmaya devam eder. Bu yüzden televizyon gibi güç ünitesinden yani fişten çıkarılacak elektronik aletlerin fişini çekmeyi unutmayın. Bilgisayarı kapat komutu, bilgisayarınızı kapatmaya yetmiyor. Bilgisayarınız fişte takılı kaldığı sürece elektrik çekmeye devam edecektir. Bu yüzden hem bilgisayarın kendi ömrü hem de elektrik faturanız için fişten çektiğinize emin olun. Hiç fark edilmese de üzerinde zamanlayıcı bulunan elektronik aletler de fişte takılı kaldığı sürede elektrik çeken araçlar arasında. Dolayısıyla kullanmadığınız zamanlarda fırınınızı fişte tutmazsanız tasarruf sağlayabilirsiniz. Elektrik faturasını bu yöntemlerle hafifletin Gözden kaçan ufak detaylar ile elektrik faturanızı düşürmenin mümkün olduğunu biliyor musunuz? İşte faturanızı hafifletecek basit yöntemler... BiP'te paylaş

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“Ev aletlerini temiz tutmak tasarruf sağlar”

Elektrikli ev eşyalarının verimli kullanılmasında faturaların yarı yarıya düşeceğini belirten Acar, şu uyarılarda bulundu;

“Mesela, led ampüller verimi arttırır. 100 TL’lik faturanız varsa led ampüllerle 7 TL’ye kadar indirim sağlayabilirsiniz. Kullandığımız ev aletlerini temiz tutmak, daha soğuk suda çamaşır ve bulaşık yıkamak tasarruf için önemlidir. Bütün elektrikli ev aletlerini temiz tutmak önemli. Çünkü, cihazın üzerindeki toz hava akışını engelleyebilir ve cihaza fazla yük binmiş olur. Örneğin, çamaşır ve bulaşık makinelerinde filtrelerinin tıkanması durumunda cihaz daha fazla güç harcayabiliyor.

Ayrıca televizyonu kapatınca kumandanın ardından fişi pirizden de çekmeliyiz. Sadece kumanda ile kapatılan televizyon arkada güç harcamaya devam eder. Büyük fırınlarda yemek pişirmek yerine küçük fırınlar kullanmak doğru. Küçük fırınlarda enerji tüketimi daha az olur”

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“Yıllık faturalarınızda 300 TL indirim sağlayabilirsiniz”

Kışın tasarruf etmenin en etkili yolunun ısıtıcıların sıcaklık ayarlarından geçtiğini vurgulayan Dr. Canan Acar, gün içerisinde boş kalan evlerde kombilerin düşük sıcaklıklarda bırakılmasını ve peteklerin önünün koltuk perde gibi eşyalarla kapatılmaması gerektiğini söyledi.

Acar, “Kombiyi 2 derece kısmak bile kış aylarında yüzde 20 oranında kadar faturada indirim sağlar. Eve geldiğinizde kombinin ısısını bir anda yükseltirsek evin daha hızlı ısınacağını düşünüyoruz. Daha hızlı ısınmaz, bu hız aynıdır. Hangi sıcaklıkta kombinin olmasını istiyorsanız o oranda tutup yavaş yavaş ısınmasını beklemek gerekir. Burada kombinin otomatik termoslu olması önemli. Otomatik termos, evin ısısına göre sıcaklık derecesini kendi ayarlayabiliyor. Bu özellik sene de 300 TL gibi bir oranda tasarruf etmemizi sağlar.

Kombiyi sürekli açıp kapatmak da yanlış. Çok düşükte tutulması gerekir. Çünkü, kombiyi kapattığınızda ev soğumaya başlar ve tekrar ısıtmaya çalıştığında çok fazla yüklenme olur. Bunun yanı sıra bir başka yöntem ise en çok kullanılan odanın ısısını yüksekte tutabilirsiniz. Diğerlerini de ısısını düşükten yükseğe doğru ayarlayabilirsiniz. Kombiyle en uzak petek arasında ısıyı dengede tutmak gerekiyor. Bu da yıllık faturanıza 100 TL kadar indirim sağlayabilir. Gereksiz yerlerin ısıtılmasına gerek yok mutfak gibi” dedi.