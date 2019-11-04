Doğal gaz faturasında yüzde 35 tasarruf sağlamak mümkün

Açıklamada, küçük önlemlerle doğal gaz tasarrufunu artırmanın yolları şöyle sıralandı:
"Termostatı 1 derece düşük sıcaklığa ayarlayarak yaklaşık yüzde 7 doğal gaz tasarrufu sağlanabilir.
Çatı, dış duvar yalıtımı ve çift camlı pencere sistemleriyle yaklaşık yüzde 35 tasarruf edilebilir.
İhtiyacınızdan daha büyük ya da daha küçük kapasiteli kombi almak doğal gazın verimli kullanılmasını engelleyebilir.
Yoğuşmalı kombiler, standart cihazlara göre yüzde 15 daha verimlidir.
Her kış başında kombi bakımının düzenli olarak yaptırılması, mevcut problemlerin tespit edilmesi ve varsa onarılması, kombi arızalarından kaynaklı yüksek faturaları önlemenize yardımcı olur.
Evden çıkarken kombiyi kapatmak yerine düşük sıcaklıkta çalıştırmak yakıt tüketiminin azaltılmasına yardımcı olur.
Radyatörlerin üstünde ya da önünde perde, mobilya ya da mermer bulunması çamaşırları oda içerisinde kurutmak yakıt tüketimini artırır."
FOTOĞRAF 11
YANLIŞ 1: Sıcak bölgelerde ısı yalıtımı yapılmasına gerek yoktur. DOĞRU: Isı yalıtımı kışın ısınmak, yazın serinlemek için harcanan enerji ve yakıttan tasarruf sağlar. Bir binanın soğutulması için harcanan enerji, ısıtılması için harcanan enerjiden daha fazladır. Bu yüzden sıcak iklim bölgelerinde, soğuk iklim bölgelerine kıyasla ısı yalıtım ihtiyacı daha fazladır.
YANLIŞ 2: Mantolama ile ısı yalıtımı, enerji tasarrufu yapmak için yeterlidir. DOĞRU: Binalarda insanların yaşam kalitesi ve konforundan ödün vermeden, enerji tasarrufu sağlamak için alınabilecek üç önlem vardır. Bunlar, ısı yalıtımı yapmak, otomasyon sistemleri kullanmak ve yüksek verimli cihazların kullanılmasıdır. Merkezi olarak ısıtılan binalarda, tüketim ısı pay ölçer cihazlarıyla ölçülmez ve termostatik vanalar ile fazla ısı kontrol edilmezse tasarruf etmek mümkün olmaz. Ayrıca tamamlayıcı unsur olarak kazan ve pompa sistemlerinin yüksek verimli olmasında yarar vardır.
YANLIŞ 3: Isı Pay Ölçer sistemi tasarruf yapmaz. DOĞRU: Tüketimin ölçülmesinin kullanıcılarda tasarruf etme refleksini harekete geçirdiği kanıtlanmıştır. Daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Ankara, İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Kocaeli’nde 361 binada bulunan toplam 11 bin konutta yaptığı araştırmaya göre, ısı pay ölçüm sistemine geçilen binalarda ortalama yüzde 27.5 enerji tasarrufu sağlanabiliyor.
YANLIŞ 4: Oda termostatını yükselttiğinizde eviniz daha hızlı ısınır. DOĞRU: Oda termostatı, ayarlanan ısıya göre ısıtma sistemini devreye sokar ya da kapatır. Merkezi sistemle ısıtılan binalarda ısıyı ne kadar yükselttiğinize bağlı kalmaksızın sistemin dağıttığı ısı sabittir. Evinizi daha hızlı ısıtmak için duvar, pencere ve zemin izolasyonunun daha iyi yapılması gerekir.
YANLIŞ 5: Televizyonlar, dizüstü bilgisayarları, telefon şarj aletleri gibi elektrikli aletler fişe takılı olmalarına rağmen kullanılmıyorlarsa elektrik tüketmez. DOĞRU: Bazı elektrikli aletler ve telefon şarjları, cihazlar kullanım dışıyken bile elektrik tüketir. Bu “vampir güç” enerji israfına neden olur. İdeal olan hepsini fişten çıkarmayı unutmamaktır. Bekleme (stand-by) konumundan kaçınmak yılda ortalama 180 lira ila 280 lira tasarruf etmenizi sağlar.
YANLIŞ 6: Geleneksel ampul teçhizatlarına doğrudan enerji tasarruflu ampul ve LED aydınlatmalı ampul takamazsınız. DOĞRU: Enerji tasarruflu ya da LED ampullerin her şekli ve boyutu üretiliyor; dolayısıyla avizelerden ayaklı lambalara kadar her türlü aydınlatma teçhizatına uygun olanları var.
YANLIŞ 7: Pencerelerdeki boşlukları izole bant ve streç film ile kapatmak izolasyon çıtaları ya da çift cama göre daha fazla ısının içeride kalmasını sağlar. DOĞRU: Pencerelerinizin etrafındaki boşlukları streç film ya da izole bant ile kapatmak cereyanı durdurup ısı kaybını azaltmasına karşın izolasyon çıtaları ya da çift cam kadar etkili bir yöntem değildir. İzolasyon çıtaları ya da çift cam sayesinde daha fazla tasarruf edersiniz.
YANLIŞ 8: Evin duvarlarını ve çatıyı koyu renge boyamak enerji tasarrufu yapmanıza yardımcı olur. DOĞRU: Tam tersine evin iç ve dış duvarları ile düz çatılarda ısı iletkenliği düşük olan yalıtımlı açık renk boyaları tercih etmelisiniz. Böylece yüzde 25’e kadar ısı yalıtımı sağlayabilirsiniz. Ayrıca bu tür boyaların yüksek yansıtma özelliği sayesinde iç mekânlardaki aydınlatma donanımını daha az kullanarak tasarruf yapmış olursunuz.
YANLIŞ 9: Güneş panelleri bulutlu günlerde elektrik üretmez. DOĞRU: Güneş panelleri parlak güneş ışığında daha randımanlı çalışmasına karşın bulutlu günlerde dahi dağılan ışıktan enerji biriktirmeye devam eder. Ancak elbette kış aylarına oranla aydınlık saatlerin daha uzun olduğu yaz aylarında verimlilikleri artar.
YANLIŞ 10: Masa üstü bilgisayarı kullanırken ekran koruyucuyu tercih edersiniz enerji tasarrufu yaparsınız. DOĞRU: Ekran koruyucular da tıpkı diğerleri gibi enerji tüketen bir programdır ve ekran koruyucu devreye girdiğinde ekranınız açık kalmaya devam eder. Bilgisayarınız uyku modundayken nispeten az enerji tüketmesine karşın mola verdiğinizde ekranınızı kapatmak, hatta bilgisayarınızı tamamen kapatmak enerji israfını önlemenin en etkili yoludur.
Elektrik ve doğalgaz faturanızı azaltacak 10 ipucu
Elektrik ve doğalgaz faturanızı azaltacak 10 ipucu
Daha tasarruflu olabilmek için toplumda enerji tasarrufu bilincinin arttırılması şart, ayrıca tasarruf konusunda doğru bilinen yanlışlara da dikkat etmek gerekiyor.
FOTOĞRAF 11
Doğalgaz tasarrufunun yolları
Evde bulunmadığınız dönemlerde ısıtıcınızın veya radyatörünüzün vanasını kısın ya da kapatın.
Radyatör bağlantı borularında su sızıntısı olmadığından emin olun
Odalarınızı havalandırırken ısıtıcınızı mutlaka kapatın
Kış aylarında odalarda mümkün olduğunca çamaşır kurutmayın
Kapı ve pencere çerçevesi etrafındaki çatlakları onarın, hava sızıntılarını önlemek için pencere bandı ve sünger kullanın
Pencere ve kapılar, ısının dörtte birinin kaybına neden olur. Yalıtımsız evde gerçekleşen kaybın yaklaşık yüzde 20'si, tek camlı pencerelerden kaynaklanır, çift cam kaybı yarıya indirilebilir
Radyatörden çıkan ısı, arkasındaki duvarı ısıtır, ısı kaybını önlemek için radyatörün arkasına yalıtım levhaları yerleştirin
Isıtıcınızın veya radyatörünüzün önüne veya üzerine kesinlikle eşya, mermer ya da çamaşır koymayın
Kapalı perdeler ısı kaybını yüzde 25 oranında önler, radyatörlerin ısı akışına engel olacak uzun perdeler kullanmayın
Güneş gören pencerelerin perdelerini açarak ısıdan daha fazla yararlanın, güneş çekildikten sonra perdeleri mutlaka kapatın
Doğalgaz tasarrufunun yolları
Doğalgaz tasarrufunun yolları