Ekonomi Dadaş kaşiften tasarruf peteği Eviniz 75 liraya ısınacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bu petek ile eviniz 7.5 liraya ısınacak

Dadaş kaşiften tasarruf peteği: Eviniz 7.5 liraya ısınacak

Bilgi ve donanımını gün geçtikçe üretime döken Ebubekir Taşbaşı’ndan kışa özel bir buluş geldi. Erzurum’da yaşayan ve hayal gücünü hayata geçirdiği kendine has atölyesinde çalışmalarını sürdüren Dadaş kaşif, üretmiş olduğu tasarruf peteği ile faturaları 7 buçuk liraya indirip cepleri yakan fahiş fiyatları ortadan kaldıracak.

Haber Merkezi İHA
Tasarruf peteği ile faturalar 7.5 liraya düşecek.
Tasarruf peteği ile faturalar 7.5 liraya düşecek.

Ebubekir Taşbaşı, peteklere döşemiş olduğu devir daim su sistemi ile özel bir gaz sistemini birleştirerek, doğal gaz maliyetlerini olabilecek en düşük seviyeye indirilebileceğini söyledi. Taşbaşı, enerji tasarrufu açısından önemli olan buluşuyla, yüzde 90’a varan maddi tasarruf hedefliyor.

Taşbaşı, “Kış aylarında yakıttan tasarruf için bir petek dizayn ettim. Doğal gaz veya elektrikli kombi fark etmeksizin peteğin içerisinde bulunan ısıya duyarlı civalı gazın ısınması sayesinde petek ısınmaya başlayacak, peteğin ısınmasıyla ise odanız sadece 7 buçuk liraya ısınacak” dedi.

Evlere montajlanan peteklerin gazlarının bitmesi ile ilgili hususta ise seri üretim sonrasında servis elemanlarının gaz doldurma işlemini evlere gelerek gerçekleştirebileceğini söyledi. Gazın ısınması hususunda ise buluşunu testlerden geçirdiğini belirten Taşbaşı, Konya’da ilk seri üretim için ise görüşmelere başladı.

İHA
Ebubekir Taşbaşı, peteklere döşemiş olduğu devir daim su sistemi ile özel bir gaz sistemini birleştirerek, doğal gaz maliyetlerini olabilecek en düşük seviyeye indirilebileceğini söyledi.

  • Erzurum’da tasarruf petekleri için fabrika açmayı hedefleyen Ebubekir Taşbaşı, tüketici firma ve yetkililerinin desteği olduğu takdirde hayallerini hayata geçirebilecek.

Atölyesinde Konya’dan getirttirmiş olduğu petek üzerinde tasarlamış olduğu bir başka sistemi uygulamalı olarak anlatan Taşbaşı, sulu sistem olarak da tasarlamış olduğu peteğin su devridaimi ile yazın serinliyor, kışın ise ısınıyor.

Elektrik faturasını bu yöntemlerle hafifletin
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Elektrik faturasını bu yöntemlerle hafifletin
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Normalden 3 kat az elektrik tüketen düşük enerji ampulleri kullanmaya özen gösterilmeli.
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Çamaşırlar gerekmedikçe yüksek ısıda yıkanmamalı.
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Buzdolabındaki sıvı yiyeceklerin üzerinin kapatılması enerji tüketimini azaltır. Dondurulmuş gıdaların derin dondurucudan bir gün önce çıkarıp buzdolabınıza konulması, dolaba soğukluk vereceği için elektrik tüketiminde tasarruf sağlar.
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Buzdolabı fırın ve diğer ısı kaynaklarından uzakta olmalı ki serin kalmak için çok fazla çaba sarf etmek zorunda kalmaz. Buzdolabı ile arkasındaki duvar arasında en az 10 cm mesafe olmalı.
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Şarj aletlerinin sürekli prizle bırakılmaması hem tüketim hem de güvenlik açısından gerekir.
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Kumandalar üzerinden kapatma tuşuna bassanız bile elektronik aletler çalışmaya devam eder. Bu yüzden televizyon gibi güç ünitesinden yani fişten çıkarılacak elektronik aletlerin fişini çekmeyi unutmayın.
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Bilgisayarı kapat komutu, bilgisayarınızı kapatmaya yetmiyor. Bilgisayarınız fişte takılı kaldığı sürece elektrik çekmeye devam edecektir. Bu yüzden hem bilgisayarın kendi ömrü hem de elektrik faturanız için fişten çektiğinize emin olun.
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Hiç fark edilmese de üzerinde zamanlayıcı bulunan elektronik aletler de fişte takılı kaldığı sürede elektrik çeken araçlar arasında. Dolayısıyla kullanmadığınız zamanlarda fırınınızı fişte tutmazsanız tasarruf sağlayabilirsiniz.
Elektrik faturasını bu yöntemlerle hafifletin
Gözden kaçan ufak detaylar ile elektrik faturanızı düşürmenin mümkün olduğunu biliyor musunuz? İşte faturanızı hafifletecek basit yöntemler...


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