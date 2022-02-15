Hayat Türkiyenin en interaktif Kitap Kulübü kuruldu
YENİ ŞAFAK KİTAP EKİ

Türkiye’nin en interaktif Kitap Kulübü kuruldu

GZT sosyal medya sayfalarından paylaşılan katılım formunu dolduranlara gönderilecek mail ile üyelik tamamlanıyor. Her ayın kitabı, interaktif etkinlikler ve buluşmalarla ilgili detaylar GZT – Ketebe sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılıyor. Aynı zamanda kitaplar ve etkinliklerle ilgili bilgiler aylık olarak mail yoluyla kulüp üyelerine ulaştırılıyor.

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Dilber Dural Yeni Şafak
Türkiye’nin en interaktif Kitap Kulübü kuruldu
Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen ilk etkinlikte, GZT ve Ketebe Yayınevi kulüp üyeleriyle bir araya geldi.

Farklı alanlarda uzmanlaşmış markalarla mizahtan habere; yemekten seyahate kadar insan hayatına dokunan her konuyu işleyen GZT; romandan şiire, tarihten düşünceye, klasik metinlerden özel edisyon çalışmalara kadar geniş bir yelpaze ve yüksek bir frekanstan yayın yapmayı hedefleyen Ketebe Yayınları ile kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak, interaktif bir ortam sunmak üzere Kitap Kulübü projesini hayata geçirdi. Her yıl belirlenen yeni hedeflerde yer alan kitap okuma alışkanlığını artırmayı ve yaygınlaştırmayı amaçlayan bu projede interaktif bir topluluk oluşturularak okurların daha fazla motive edilmesi hedefleniyor. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen ilk etkinlikte, GZT ve Ketebe Yayınevi kulüp üyeleriyle bir araya geldi. Etkinlikte Cengiz Aytmatov’un hayatı ve unutulmaz eseri Cemile kitabı üzerine konuşuldu. Şubat ayında ise Güray Süngü’nün “Mehmet’i Saklayan Serçe Parmağı” adlı eseri, Mart ayında ise Meşa Selimoviç’in “Ada” isimli kitabı Kitap Kulübü’nün listesinde yer alıyor.

KIRMIZI KÜTÜPHANEDE HER AYIN KİTABI VAR

Her ay için belirlenen “Ayın Kitabı” kulüp üyeleri tarafından okunacak. Ayrıca kitabın son sayfaları kulüp üyeleri arasından seçilen 20 kişi ile beraber Ketebe Kırmızı Kütüphane’de okunacak ve kitap hakkında sohbet edilecek. İstanbul’da olmayan okurların katılabilmesi için de online görüşmeler organize ediliyor ve kitaplar hakkında sohbetler Kırmızı Kütüphane ile de sınırlı kalmıyor. Her ay “Ne okuduk?” videoları için yine kulüp üyelerinin başvuruları arasından seçilecek 5 kişi Kırmızı Kütüphane’de ağırlanacak ve küçük bir yarışma ile kitap hakkındaki sohbetler takipçilerle paylaşılacak. Ayrıca online olarak tüm üyelerin katılabileceği yarışmanın kazanlarını da her ay sürpriz hediyeler bekliyor.

KİTAP KULÜBÜ’NE ÜYE OLMAK ÇOK KOLAY

GZT sosyal medya sayfalarından paylaşılan katılım formunu dolduranlara gönderilecek mail ile üyelik tamamlanıyor. Her ayın kitabı, interaktif etkinlikler ve buluşmalarla ilgili detaylar GZT – Ketebe sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılıyor. Aynı zamanda kitaplar ve etkinliklerle ilgili bilgiler aylık olarak mail yoluyla kulüp üyelerine ulaştırılıyor.

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