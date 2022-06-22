Türkiye’yi çizdi Tokyo’da sergilendi

2019 yılında ölen Japon ressam Miyazawa Takaşi’nin Türkiye seyahatleri sırasında yaptığı resimler, Tokyo’da sergileniyor. Yunus Emre Enstitüsü’nde (YEE) düzenlenen açılış programına katılan serginin küratörü ve ressamın yeğeni, tasarımcı Hoşino Şooko, Türkiye’nin Tokyo Büyükelçiliği’ne bağışlanan eserlerin, YEE Tokyo’da sergilenmesinden büyük heyecan duyduğunu aktardı.

Amcasının Anadolu’yu gezerek resmettiği 40 yıllık eserlerine ve öyküsüne sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Şooko, amcasının seyahatlerinde insanların etrafına “acaba ne çiziyor diye merak edip toplandığını” söyledi.

Çektiklerini aileye göstermiş

Güzel Sanatlar Üniversitesi’ni seçmeden önce danışmak için amcasının evine gittiğini kaydeden Hoşino, her misafirliğe gidişinde Miyazawa’nın, Türkiye’den aldığı çayı ince belli bardaklarla ikram ettiğini aktararak şunları ekledi: “Miyazawa amcam Türkiye’ye gidip geldiğinde, evde ilk işi slayt makinası kurup, herkesi oturtup, çektiği fotoğrafları aileye göstermek olmuştu.”

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Türkiye’nin birçok bölgesini yansıtan ve günümüze kalan eserlerin, “gün yüzü görmesi” için bir süre düşündüğünü kaydeden Hoşino, “Bizim elimizde de dursa, biz ölünce bu eserler bir şekilde ayrı gayrı başka yerlere gider, yok olur, kaybolurlar. Eserlerin ayrılması, düzenlenmesi, listelenmesi bana düştü. Japonya’da bu eserleri en güzel koruyup sahip çıkabilecek, Türk Büyükelçiliği diye düşündük” dedi.