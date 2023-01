Türkleri dünyaya tanıtıyor: 5 milyon kişiye Türkiye’yi anlattı

Eskişehir’de yaşayan Mısırlı öğrenci Abdullah Habib, atalarının yaşadığı Türkiye’ye duyduğu sevgiden yola çıkarak kurduğu dijital ansiklopedi Turkpidya aracılığıyla Türkiye’nin sesini dünyaya duyurmayı hedefliyor. Kurulduğu 2020’den bu yana 190 ülkede 5 milyon kişi tarafından ziyaret edilen dijital ansiklopedinin kuruluş hikâyesini kurucusu Abdullah Habib ve sitenin çalışanlarından Hatice Kulalı’dan dinledik. Türk asıllı Mısırlı Abdullah Habib, 2017 yılında Türkiye’ye okumak için gelmiş. “Aslında Mısır’da İnşaat Mühendisliği okuyordum daha sonra bıraktım. Yeni bir ülkeye gitmek istedim ve Türkiye’yi seçtim. Türkiye’yi de merak ediyordum” diyen Habib, şu an Eskişehir Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümü öğrencisi olarak beş yıldır yıldır Türkiye’de yaşıyor. Abdullah Habib’in kardeşi Abdurrahman Habib’de Türkiye’de okumayı tercih etmiş ve aynı üniversitede Halkla İlişkiler ve Reklamcılık okuyor. 2019’da da babası emekli olunca eşiyle birlikte Konya’ya tarım yapmak için gelmiş. Abdullah Habib, “Aslında dedem Türk. Osmanlı’nın son dönemlerinden. Anneannem ben küçükken dedem hakkında hikâyeler anlatıyordu. Ama çok geçmiş zaman olduğu için detaylar bilmiyoruz” diyor ve küçüklüğünden beri Türkiye’yi tanıdığını, daha çok merak ettiğini ve haberleri takip ettiğini dile getiriyor.

HER GÜN ORTALAMA 100 BİN KELİME OKUNUYOR

Abdullah Habib, uluslararası online alışveriş kılavuzu sitesi olan Shoponlina’nın yanı sıra, 2020 yılında tasarlanan Türkiye’nin dijital ansiklopedisi Turkpidya’nın kuruculuğunu da yapıyor. Habib, atalarının yaşadığı Türkiye’ye duyduğu sevgiden yola çıkarak kurduğu dijital ansiklopedisi Turkpidya aracılığıyla Türkiye’nin sesini tüm dünyaya duyuruyor. 2020 yılında kardeşi Abdurrahman Habib ile siteyi kurduğunu söyleyen Habib, 21 farklı dildeki Turkpidya sitesini şu sözlerle anlatıyor: “Türkiye hakkındaki ilk dijital ansiklopedi Turkpidya’yı kurma amacım; ailem ve arkadaşlarım genel olarak yabancı. Bazı insanlar Türkiye’de yaşıyor ama Türkçe konuşmuyorlar. Turistler, yatırımcılar, mülteciler olsun. İnternette ise Türkiye hakkında diğer dillerde bilgi çok az ve bazen yanlış bilgiler var. Oysaki Türkiye potansiyeli çok yüksek. Türkiye gibi önemli ve büyük bir ülkenin kendi ansiklopedisini hak ettiğini düşündüm ve 2020’de ilk olarak Arapça ile başladım sonra da İngilizceyle devam ettim derken sonra diğer dilleri ekledim. Çok dilli bir dijital ansiklopedi oldu ve şu an 21 dilde yayın yapıyoruz. Amacımız, tüm dünyayı Türk tarihi ve kültürü hakkında bilgilendirmek” ifadelerini kullanıyor. ” Turkpidya sitesinde her gün Türk tarihi, kültürü, ekonomisi ve turizmi hakkında bilgiler sunuluyor ve siteyi ziyaret eden insanlar Turkpidya’da her gün ortalama 100 bin kelime okuyor. “Bu da sesimizi tüm dünyaya duyurduğumuzun bir göstergesi” diyen Habib, “Dijitalleşmenin artmasıyla birlikte bilgiye erişim kolaylaştı ancak şu anki ihtiyaç bilgiye ulaşmaktan çok doğru bilgiye ulaşmak. Bu da yeterli değil” şeklinde dile getiriyor.