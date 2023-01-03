Hayat Yunus Emre Enstitüsüyle 250 bin kişi Türkçe öğrendi
KÜLTÜR SANAT

Yunus Emre Enstitüsü’yle 250 bin kişi Türkçe öğrendi

Türkçe’yi ve Türk kültürünü dünyaya tanıtan Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 2009’dan beri Asya’dan Amerika’ya birçok coğrafyada milyonlarca kişiye Türkçe’yi ve Türk kültürünü tanıttı. Geçtiğimiz yıl, yüz yüze ve çevrimiçi Türkçe kursları, “Tercihim Türkçe Projesi” ve “Türkçe Öğretim Portalı” aracılığıyla 250 bine yakın kişi Türkçe öğrendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunus Emre Enstitüsü’yle 250 bin kişi Türkçe öğrendi
​Türkçe’yi ve Türk kültürünü dünyaya tanıtan Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 2009’dan beri Asya’dan Amerika’ya birçok coğrafyada milyonlarca kişiye Türkçe’yi ve Türk kültürünü tanıttı.

Türkçe’yi ve Türk kültürünü dünyaya tanıtan Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 2009’dan beri Asya’dan Amerika’ya birçok coğrafyada milyonlarca kişiye Türkçe’yi ve Türk kültürünü tanıttı. Enstitü, Türkiye ile bağ kuran ve Türkiye’ye dost insanların sayısını artırma vizyonuyla altmışın üzerinde ülkede 80’den fazla yurt dışı temsilciliğiyle faaliyetlerini yürütüyor. Geçtiğimiz yıl, yüz yüze ve çevrimiçi Türkçe kursları, “Tercihim Türkçe Projesi” ve “Türkçe Öğretim Portalı” aracılığıyla 250 bine yakın kişi Türkçe öğrendi. Enstitü ayrıca bu faaliyetlerle günümüze kadar 196 ülkeden 15 milyon kişiyi Türkçe ve Türk kültürüyle tanıştırdı.

2022’de Endonezya, Kamboçya, Brunei, Singapur gibi ülkelerde çalışmalarına başlayan YEE, uluslararası faaliyet ağını genişleterek Türkçe ile Türk kültürünün zengin kültürel unsurlarını muhtelif coğrafyalara taşıdı. YEE, dünyanın dört bir yanında Türkiye’nin uluslararası alanda bilinirliğini, güvenilirliğini ve itibarını artırarak yurt dışında olumlu Türkiye algısının oluşmasına hizmet ediyor. Yunus Emre Enstitüsü, Dijital Kültür Merkezi Projesi, Metaverse çalışmaları, yapay zeka ve Nitelikli Fikri Tapu (NFT) teknolojilerinin Türkçe öğretimi ve kültürel etkileşim alanlarında kullanılmasına yönelik gerçekleştirilen “Tanışkan Projesi” başta olmak üzere dijital atılımlar da yaptı.

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