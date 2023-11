Türklerin dünyaya armağanı: Kurut

Eski Türk kültüründe konargöçer yaşamın da etkisiyle yoğurdun önemli bir yeri bulunmaktadır. Yoğurt tamamen Türklerin ürünüdür ve bütün dünyaya da aynı isimle yayılmıştır. Eskiden buzdolabı olmadığı için atalarımız yoğurt bolluğunu muhafaza etmek için bir ihtiyaç duydular ve yağı alınmış yoğurdu kurutup uzun süre tazeliğini koruyan kurutu icat ettiler. Kenara ayrılan yoğurdun yağıyla da sade yağı yaptılar. Kurutun yağ oranı az olduğu için uzun ömürlü olur, asla kokmaz, bozulmazdı. Uzun mesafe seyahatlere, zorlu bozkır şartlarına dayanıklıydı. Yükte de hafif olduğu için Türkler kurutu gittikleri her yere götürebildiler. Uzun ve zorlu geçen kış mevsimi için kış azığı, savaşan askerlerin belki aylarca gıda sıkıntısı çekmeden savaşmasına olanak veren savaş azığı oldu. Bazen at sırtında, bazen çadırda, bazen yollarda, ama her ihtiyaç anında Türklerin en önemli besin kaynaklarındandı. Peynir olarak tükettiler, toprak çanakların içerisinde suyla açıp ekşi ayran yaptılar, çorba yapıp içtiler. Bugünün fermantasyon tekniğiyle hazırladıkları bu peynir, aynı zamanda Orta Asya Türklerinin dünyaya armağan ettiği en eski saklama yöntemlerinden biridir.