Tutankhamun Çocuk Kralın Hazinelerini yüzde 50 indirimle keşfetme fırsatı!

Antik Mısır’da 3.300 yıl önce yaşayan ve 18 yaşında hayatını kaybeden Tutankhamun’un mezar odasından çıkan som altın tabutu, altın ve değerli taşlardan yapılmış dünyaca ünlü ölüm maskesi, savaş arabası, silahları, bastonları, mobilyaları gibi günlük eşyaları arasından seçilmiş paha biçilmez 400’ün üzerinde eser, İstanbul Akvaryum’un 1.500 metrekarelik Etkinlik Merkezi’nde 15 farklı tema ile sergileniyor.

5 Mart 2024 tarihinde sona erecek sergi için büyük bir indirim kampanyası gerçekleşti. Tutankhamun sergisi, 10 Şubat tarihi itibariyle geçerli olacak kampanya kapsamında yüzde 50 indirim ile yetişkin 350 TL yerine 175 TL, çocuk/öğrenci 300 TL yerine 150 TL fırsatıyla keşfedilebilecek.