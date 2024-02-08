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Hayat

Tutankhamun Çocuk Kralın Hazinelerini yüzde 50 indirimle keşfetme fırsatı!

Ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören ve 5 Mart 2024 tarihinde sona erecek Tutankhamun Çocuk Kralın Hazineleri Sergisi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Kısa bir süre sonra kapılarını kapatacak serginin 7’den 70’e herkes tarafından ziyaret edilebilmesi amacıyla yüzde 50 indirim kampanyası gerçekleşti. Kampanya kapsamında 400’ün üzerinde eserin yer aldığı sergi, büyük bir indirim fırsatıyla keşfedilebilecek.

14:22 - 8/02/2024 Thursday
Güncelleme: 14:25 - 8/02/2024 Thursday
Yeni Şafak
İstanbul Akvaryum
İstanbul Akvaryum

Antik Mısır’da 3.300 yıl önce yaşayan ve 18 yaşında hayatını kaybeden Tutankhamun’un mezar odasından çıkan som altın tabutu, altın ve değerli taşlardan yapılmış dünyaca ünlü ölüm maskesi, savaş arabası, silahları, bastonları, mobilyaları gibi günlük eşyaları arasından seçilmiş paha biçilmez 400’ün üzerinde eser, İstanbul Akvaryum’un 1.500 metrekarelik Etkinlik Merkezi’nde 15 farklı tema ile sergileniyor.


5 Mart 2024 tarihinde sona erecek sergi için büyük bir indirim kampanyası gerçekleşti. Tutankhamun sergisi, 10 Şubat tarihi itibariyle geçerli olacak kampanya kapsamında yüzde 50 indirim ile yetişkin 350 TL yerine 175 TL, çocuk/öğrenci 300 TL yerine 150 TL fırsatıyla keşfedilebilecek.


Çocuk Kralın Hazineleri Sergisi hafta içi 10.00-19.00 hafta sonu ise 10.00-20.00 saatleri arasında İstanbul Akvaryum Etkinlik Merkezi’nde ziyaret edilebiliyor.


#Tutankhamun Çocuk Kralın Hazineleri Sergisi
#İstanbul Akvaryum
#İstanbul
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