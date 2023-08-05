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Hayat

Ufuk Özkan'dan sevindiren haber: Taburcu oldu

17 gün önce hastaneye yatan başarılı oyuncu taburcu oldu. Ufuk Özkan'ın doktoru, "Onu çok sevdiği setlere dönebilecek şekilde taburcu ettik" ifadelerini aktardı.

15:30 . 5/08/2023 Cumartesi
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Ufuk Özkan hastaneden taburcu oldu.

Ufuk Özkan hastaneden taburcu oldu.

Geniş Aile, Zengin Kız Fakir Oğlan, Kalk Gidelim gibi projelerle tanınan Ufuk Özkan, sevilen sanatçılar arasında yer alıyor. 48 yaşındaki başarılı oyuncu, son dönemlerde gündeme gelen sağlık problemleri nedeniyle sevenlerini üzüyor. Geçtiğimiz dönemlerde rol gereği diyete giren oyuncu 17 kilo vermişti. Verdiği kilolarla dikkat çeken Ufuk Özkan'ın bağışıklık sisteminin çöktüğü de konuşuldu. Üçüncü derece siroz olduğu belirlenen Ufuk Özkan, organ nakli beklerken durumunun iyiye gittiği açıklanmıştı.

Organ nakline gerek duyulmadı, taburcu oldu

Ufuk Özkan’dan bir sevindirici haber daha var. Organ nakline gerek kalmadığı belirlenen Ufuk Özkan taburcu oldu. Ufuk Özkan’ın doktoru, sosyal medyadan iç açıcı bir paylaşım yaptı.

"Çok sevdiği setlere geri dönecek şekilde taburcu ettik"

İşte o açıklama; "Değerli sanatçımız (artık dostum)

fuk Özkan'ı 17 gün önce karaciğer yetmezliği bulguları ile kliniğimize yatırmıştık. Süreç içinde karaciğer değerleri geriledi. Çok şükür nakillik bir durumu olmadı. Kendisini çok sevdiği mesleğine ve setlere devam edecek şekilde taburcu ettik. Bu süre zarfında arayan soran ve sevenleri onu hiç yalnız bırakmamıştı. Bundan sonraki günlerini sağlıkla geçirmesini diliyorum."


#Ufuk Özkan
#Geniş Aile
#Organ nakli
17 dakika önce
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