Ufuk Özkan'dan sevindiren haber: Taburcu oldu

Ufuk Özkan’dan bir sevindirici haber daha var. Organ nakline gerek kalmadığı belirlenen Ufuk Özkan taburcu oldu. Ufuk Özkan’ın doktoru, sosyal medyadan iç açıcı bir paylaşım yaptı.

Kalk Gidelim dizisinde Seyfettin Dal karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Özkan'ın karaciğer yetmezliği nedeniyle 2 ay içinde organ nakli olması gerektiği ortaya çıkmıştı. Özkan, sosyal medya hesabından son halini paylaştı. Oyuncu Ufuk Özkan, "Şu an 2’nci evre sirozum. Yarın sağlığımla ilgili tetkikler ve tahlillerden sonra gidişat ile ilgili buralardan bilgi paylaşacağım.” dedi. İşte Ufuk Özkan’ın son hali.

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan'dan geçen haftalarda kötü haber gelmişti. Diyetle 17'ye yakın kilo veren ve bağışıklık sistemi çöken Özkan'a siroz teşhisi konulmuştu. Öğretmen adlı komedi filminde yer almaya hazırlanan ancak siroz olduğu için kadrodan çıkartılan Ufuk Özkan cephesinde yeni gelişme yaşandı. 15 gündür hastanede tedavi altında olan oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama yapılırken oyuncunun son hali dikkat çekti.

fuk Özkan'ı 17 gün önce karaciğer yetmezliği bulguları ile kliniğimize yatırmıştık. Süreç içinde karaciğer değerleri geriledi. Çok şükür nakillik bir durumu olmadı. Kendisini çok sevdiği mesleğine ve setlere devam edecek şekilde taburcu ettik. Bu süre zarfında arayan soran ve sevenleri onu hiç yalnız bırakmamıştı. Bundan sonraki günlerini sağlıkla geçirmesini diliyorum."