Oyuncu Ufuk Özkan
Oyuncu Ufuk Özkan'ın siroza yakalandığı haberi sevenlerinde büyük üzüntü meydana getirmişti. Sosyal medya hesabından Ufuk Özkan son halini paylaşıp sevenlerine seslendi. İşte Ufuk Özkan son hali.
Özkan şu ifadeleri kullandı:
Son günlerde TV’de, sosyal medyada gösterilenler geçen seneye ait. Karaciğerimle alakalı amonyak zehirlenmesi yaşamıştım tabii diyet vardı abartılı şekilde.
Ufuk Özkan son hali nasıl?
“Şu an 2’nci evre sirozum. Yarın sağlığımla ilgili tetkikler ve tahlillerden sonra gidişat ile ilgili buralardan bilgi paylaşacağım.
Son halim bu şekildedir, yazan arayan herkesle paylaşmak istedim. Merak etmeyin kapının önünden uzaklaşmayacağım. İyi ki varsınız”
Ufuk Özkan’ın hastalığı nedir?
Sağlık durumu hakkında açıklama yapan oyuncu Ufuk Özkan, "Karaciğerimle ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında, kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. En kısa zamanda dizi ve filmlerle huzurunuzda olacağım" ifadelerini kullanmıştı.
Ufuk Özkan kimdir?
Ufuk Özkan 11 Nisan 1975, Almanya doğumlu. Çerkes asıllı oyuncu. Annesi Of, Trabzonlu, babası ise Samsun'un Tekkeköy ilçesindendir ve Çerkes asıllıdır. Almanya'da doğup büyüyen Ufuk Özkan, 12 yaşında ailesi ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra Türkçeyi iyi konuşamaması nedeniyle öğretimine 8. sınıf yerine 5. sınıftan devam etmiştir. Samsun Belediye Ortaokulu mezunudur. Samsun Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden (2001) mezun olmuştur.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmıştır. Tiyatro Kılçık ile 3 yıl kabare tiyatrosu yapmıştır. 2003 yılında BKM yapımı olan "Ölümsüz Aşk" dizisinde başrolde yer aldı. Asuman Dabak Tiyatrosu'nda da oyunculuk yapmıştır. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. 2009-2011 yılları arasında yayımlanan "Geniş Aile" dizisinde "Cevahir" karakterini canlandırmıştır ve bu diziden sonra tanınırlığı daha çok artmıştır. 2005 yılında evlendiği Nazan Güneş'ten 2 Ağustos 2022 tarihinde boşanmıştır. Eren adında bir oğlu vardır. Kardeşi Umut Özkan da kendisi gibi oyuncudur. Ufuk Özkan, 2005 yılında evlendiği Anadolu Ateşi dansçılarından Nazan Güneş ile de geçen yıl anlaşmalı olarak boşanmıştı.
Ufuk Özan'ın tiyatro oyunları
Vanilyalı İlişkiler : Asuman Çakır - Asuman Dabak Tiyatrosu - 2009
Şahane Düğün : Robin Hawdon - Asuman Dabak Tiyatrosu - 2007
Bu Oyun Başka Oyun : Ken Ludwig - Asuman Dabak Tiyatrosu - 2006
Papaz Kaçtı : Phillip King - Asuman Dabak Tiyatrosu - 2005
Ayşegül Hindistan'da - Tiyatro Kılçık - 2005
Lüküs Hayat : Ekrem Reşit Rey-Cemal Reşit Rey - 2002
Sarı Pınar 1914 : Turgut Özakman - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2002
Pembe Konağın Gelinleri : Gülsün Siren - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001