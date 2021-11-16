Uluslararası Müslüman Alimler Birliği'nden Sezai Karakoç için taziye mesajı Uluslararası Müslüman Alimler Birliği, 88 yaşında vefat eden şair ve mütefekkir Sezai Karakoç için bir taziye mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada, "Müderris Sezai Karakoç'a Allah rahmet eylesin ve onu Peygamberimizle cennetinde toplasın. Allah'tan geldik ve O'na döneceğiz." denildi.

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