Hayat Uluslararası Müslüman Alimler Birliğinden Sezai Karakoç için taziye mesajı
AKTÜEL

Uluslararası Müslüman Alimler Birliği'nden Sezai Karakoç için taziye mesajı

Uluslararası Müslüman Alimler Birliği, 88 yaşında vefat eden şair ve mütefekkir Sezai Karakoç için bir taziye mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada, "Müderris Sezai Karakoç'a Allah rahmet eylesin ve onu Peygamberimizle cennetinde toplasın. Allah'tan geldik ve O'na döneceğiz." denildi.

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Uluslararası Müslüman Alimler Birliğinden Sezai Karakoç için taziye mesajı
Sezai Karakoç

Diriliş düşüncesinin mimarı, şair ve mütefekkir Sezai Karakoç, İstanbul'da, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Uluslararası Müslüman Alimler Birliği, Karakoç'un vefatı sonrası bir taziye mesajı yayımladı.

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Açıklamada, "Büyük şair ve İslam düşünürü Sezai Karakoç'un vefatı dolayısıyla İslam alemine ve özellikle Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz." denildi.

"ALLAH ONU PEYGAMBERİMİZLE CENNETİNDE TOPLASIN"

Yayımlanan taziye mesajı şöyle:

  • "Türkiye Cumhuriyeti döneminde İslam düşüncesinin en önemli isimlerinden ve İslami entelektüelliğin temel direklerinden biri olan Profesör Sezai Karakoç, kırktan fazla farklı düşünce, edebiyat ve şiir yazılarına sahip idi.
  • Profesör Karakoç, İslam aleminin birliğine düşkündü ve elindeki edebiyat, insanları hayır, esenlik, ahlakın tüm güzellikleriyle ,İslam ve hayır için çağırdığı bir araç olmakla birlikte, konuşmasında bunu bir hatırlatma ve davet aracı olarak kullanırdı.
  • Müderris Sezai Karakoç'a Allah rahmet eylesin ve onu Peygamberimizle cennetinde toplasın. Allah'tan geldik ve O'na döneceğiz."

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