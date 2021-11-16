Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı: Milletimize başsağlığı diliyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vefat eden şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç için taziye mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin büyük mütefekkiri, "Diriliş Şairi" Sezai Karakoç Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milletimize başsağlığı diliyorum." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Karakoç'un yeğeni Aziz Karakoç'u telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Şair ve mütefekkir Sezai Karakoç 88 yaşında hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Karakoç'un vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin büyük mütefekkiri, 'Diriliş Şairi' Sezai Karakoç Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
KARAKOÇ'UN YEĞENİNE TAZİYE TELEFONU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karakoç'un yeğeni Aziz Karakoç'u telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Sezai Karakoç'un ortaya koyduğu müstesna eserlerin yanı sıra şahsiyeti ve mücadelesiyle nesillere rehberlik ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diriliş Şairi"nin, Türk milletinin gönlünde ve İslam dünyasında mümtaz bir isim olarak her zaman hayırla anılacağını ifade etti.