Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Sezai Karakoç için taziye mesajı Milletimize başsağlığı diliyorum
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı: Milletimize başsağlığı diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vefat eden şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç için taziye mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin büyük mütefekkiri, "Diriliş Şairi" Sezai Karakoç Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milletimize başsağlığı diliyorum." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Karakoç'un yeğeni Aziz Karakoç'u telefonla arayarak taziyelerini iletti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Sezai Karakoç için taziye mesajı: Milletimize başsağlığı diliyorum
Sezai Karakoç

Şair ve mütefekkir Sezai Karakoç 88 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Karakoç'un vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin büyük mütefekkiri, 'Diriliş Şairi' Sezai Karakoç Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

KARAKOÇ'UN YEĞENİNE TAZİYE TELEFONU

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karakoç'un yeğeni Aziz Karakoç'u telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Sezai Karakoç'un ortaya koyduğu müstesna eserlerin yanı sıra şahsiyeti ve mücadelesiyle nesillere rehberlik ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diriliş Şairi"nin, Türk milletinin gönlünde ve İslam dünyasında mümtaz bir isim olarak her zaman hayırla anılacağını ifade etti.

Diriliş düşüncesinin mimarı Sezai Karakoç Hakk'a yürüdü
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Diriliş düşüncesinin mimarı Sezai Karakoç Hakk'a yürüdü

Diriliş düşüncesinin mimarı Sezai Karakoç Hakk'a yürüdü
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Diriliş düşüncesinin mimarı Sezai Karakoç Hakk'a yürüdü
Diriliş düşüncesinin mimarı, şair ve mütefekkir Sezai Karakoç 88 yaşında hayatını kaybetti.

Türk şiirinin efsanesi Sezai Karakoç'un son görüntüleri
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Türk şiirinin efsanesi Sezai Karakoç'un son görüntüleri
Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç, 88 yaşında hayatını kaybetti. Karakoç'un ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, edebiyatın usta kaleminin vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Türk edebiyatının büyük ismi Sezai Karakoç'a 'Fahri Hemşerilik Beratı' verilmişti. Karakoç, Fahri Hemşerilik Beratı kendisine takdim edilirken, 'Maraş sadece ortaokulu okuduğum yer değil. Benimle beraber her zaman kalbimde ve yanımda, içimde, hareketlerimde devam etmektedir. Maraş'ın kurtuluşu Müslümanlar için çok iyi bir örnektir. Ve bu kıyamete kadar da böyle kalacaktır.' açıklamasında bulunmuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yayımladığı mesajında, “Büyük mütefekkir ve şair Fahri Hemşehrimiz Sezai Karakoç ağabeyin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Üstada Allah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı diliyorum' ifadelerini kullandı.
Sezai Karakoçun son görüntüleri

Sezai Karakoç'un son görüntüleri

​Türk şiirinin efsanesi 'Fahri Hemşehrilik Beratı'na layık görülmüştü.
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Şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç hayatını kaybetti.

​16 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı.

​Ele geçirilen veriler arasında adres ve banka bilgileri de var.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı: Milletimize başsağlığı diliyorum
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı: Milletimize başsağlığı diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vefat eden şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç için taziye mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin büyük mütefekkiri, "Diriliş Şairi" Sezai Karakoç Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milletimize başsağlığı diliyorum." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Karakoç'un yeğeni Aziz Karakoç'u telefonla arayarak taziyelerini iletti.
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