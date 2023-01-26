Ümraniye’ye daha fazla kültür sanat

Ümraniye Belediyesi, kültür ve sanatta Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde gazete, dergi, televizyon ve internet mecralarında görev yapan kültür-sanat editörlerini kahvaltı programında bir araya getirdi. Başkan İsmet Yıldırım, ilçedeki kültür sanat faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı ve basın mensuplarının önerilerini dinledi. Şimdiye kadar kültür sanat alanında çok önemli işler yaptıklarını, fakat hala dokunulması gereken kültür ve sanat alanları olduğunu söyleyen Yıldırım, “Bunun için de belediyelerimize çok işler düşüyor. Bu yıl 19’uncusu düzenlenen resim, hikaye, şiir yarışmamız da önemli işlerden bir tanesi. Kültür ve sanatta konserlerle, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki ders takviyeleriyle çocuklarımızı pekiştirmiş oluyoruz” dedi.