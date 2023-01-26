|
Hayat

Ümraniye’ye daha fazla kültür sanat

Ümraniye Belediyesi, kültür ve sanatta Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde gazete, dergi, televizyon ve internet mecralarında görev yapan kültür-sanat editörlerini kahvaltı programında bir araya getirdi. Başkan İsmet Yıldırım, ilçedeki kültür sanat faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı ve basın mensuplarının önerilerini dinledi. Şimdiye kadar kültür sanat alanında çok önemli işler yaptıklarını, fakat hala dokunulması gereken kültür ve sanat alanları olduğunu söyledi.

04:00 . 26/01/2023 Thursday
Yeni Şafak
Ümraniye Belediyesi, kültür ve sanatta Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde gazete, dergi, televizyon ve internet mecralarında görev yapan kültür-sanat editörlerini kahvaltı programında bir araya getirdi.

Ümraniye Belediyesi, kültür ve sanatta Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde gazete, dergi, televizyon ve internet mecralarında görev yapan kültür-sanat editörlerini kahvaltı programında bir araya getirdi.

Ümraniye Belediyesi, kültür ve sanatta Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde gazete, dergi, televizyon ve internet mecralarında görev yapan kültür-sanat editörlerini kahvaltı programında bir araya getirdi. Başkan İsmet Yıldırım, ilçedeki kültür sanat faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı ve basın mensuplarının önerilerini dinledi. Şimdiye kadar kültür sanat alanında çok önemli işler yaptıklarını, fakat hala dokunulması gereken kültür ve sanat alanları olduğunu söyleyen Yıldırım, “Bunun için de belediyelerimize çok işler düşüyor. Bu yıl 19’uncusu düzenlenen resim, hikaye, şiir yarışmamız da önemli işlerden bir tanesi. Kültür ve sanatta konserlerle, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki ders takviyeleriyle çocuklarımızı pekiştirmiş oluyoruz” dedi.

ŞİMDİDEN DÖRT BİN ÜYE

Kahvaltı programının ardından Ümraniye Belediyesi Fazlı Aydın Millet Kütüphanesi gezildi. 500 kişilik kapasiteye sahip kütüphanenin şimdiden 4 bine yakın üyesi var. Randevulu sistemle çalışılıyor ve çeşitli saatlerde öğrencilere çay, kahve, çorba ve kurabiye ikramlarında bulunuluyor. Mevcut kitap çalışmaları ve tasnifleri devam eden kütüphane, 55 bin kitap kapasitesiyle Ümraniye’nin dışından da gençlerin ilgisini çekiyor.


#Ümraniye Belediyesi
#İsmet Yıldırım
#Kültür
#Sanat
2 hours ago
default-profile-img
Ümraniye’ye daha fazla kültür sanat
Köpek tüfekle sahibini öldürdü
Tanpınar’ın karakterlerini yapay zeka tasarladı
İslam Şehirleri Sergisi Ramazan’da açılacak
Kesal ikinci filmi için sete çıkacak
Duyurganlık ve çareganlık arasında: Aile meselesi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.