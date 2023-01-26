Şule Yüksel Şenler Vakfı’ndan Kadın Araştırmaları İhtisas Kütüphanesi

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Müslüman kadın kimliğinin öncülerinden Şule Yüksel Şenler’in fikriyatını yaşatmak için kurulan vakıf, Kadın Araştırmaları İhtisas Kütüphanesi açıyor.
Tarihsel süreç içerisinde Müslüman kadın kimliğinin inşasında büyük rolü olan Şule Yüksel Şenler, adına kurulan vakıfla öncü olmaya devam ediyor. Geçen hafta açılan Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası, Şenler’in fikriyatını ve davasını yaşatmak için ocak görevi görmeye başladı bile. Pek çok etkinliği bünyesinde barındıracak olan vakıf, ilk iş olarak kadın araştırmaları ihtisas kütüphanesini hizmete sokmaya hazırlanıyor. Şubat ayının ilk günlerinde açılacak kütüphane, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine hitap ediyor. 10 bin kitap kapasiteli kütüphanede, 50 kişilik ders çalışma ortamı, kafeterya ve baskı hizmeti de verilecek. Kurulan vakıf binasında sadece kadın araştırmalarının yapılacağı ihtisas kütüphanesinin düşünülmesi bile öncü rolünün devam ettiğinin en önemli işareti.
Gençlerin uğrak mekânlarından biri olmaya aday Eyüp Sultan’daki vakıf merkezinde, kütüphanenin yanı sıra şimdiden heyecanlı ve nitelikli içerikler başladı. Gençlerle Buluşma kapsamında Prof. Dr. Dursun Ali Tökel, on beş günde bir divan söyleşileri ve film okumaları yapıyor. Bir hafta klasik edebiyatımızdan metinler okuyup bir hafta da film okuması yapacaklarını belirten Tökel, her ikisinin bağlantısını şu ifadelerle anlattı: “Öyle beyitler var ki anlamak için bazı filmleri izlemek gerekiyor. Şair de bir film ortaya koyan yönetmen de bir örtüyü kaldırandır. Şiir çözümlemeleri veya film okumaları, kaldıran örtüleri keşfe çıkmaktır. Bütün büyük sanatkarlar; destanla, masalla, romanla, tiyatroyla, filmle, şiirle aynı soruyu soruyor. Bu soru bana göre Tekvir Suresi 26. ayetteki şu sorudur: Fe eyne Tezhebûn? Öyleyse nereye gidiyorsunuz? Merhum Şule Yüksel Şenler Hanımefendi de hayatı boyunca kitapları, şiirleri, konferansları, gazete ve dergi yazıları ile insanlığa bu ezeli soruyu sormadı mı: Nereye Gidiyorsunuz?”
Şule Yüksel’in mücadelesini anlamak ve bıraktığı yoldan yürümek için, aynı hassasiyetle çalışmalarına devam eden vakıf, kütüphanenin yanı sıra çeşitli atölyelerle de gençlerin yetişmesine katkı sunacak. Moda Tasarım, Grafik Tasarım, Yazılım ve Kodlama gibi atölyelerin yanı sıra Güzel Sanatlar alanında; yazarlık, senaristlik, gazetecilik, tiyatro, hitabet, spikerlik ve sunuculuk atölyeleri de yapılacak. Ön başvuruları tamamlanan eğitimlerin ilk aşamasında tiyatro eğitimi, moda tasarım atölyesi ve dil eğitimleri faaliyete başlıyor.