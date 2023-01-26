Şule Yüksel Şenler Vakfı’ndan Kadın Araştırmaları İhtisas Kütüphanesi

Her devrin bu soruya kendi çağının diliyle cevap arama telaşına düştüğünü ifade eden Tökel, bu çağın dilinin de kamera olduğunu belirtti. Tökel, “İster yalan isterse hakikat onun aracılığıyla konuşuyor. Yediden yetmişe hiç kimse onun etkisinden uzakta değil. Kitleleri ya uyarıyor ya da uyutup gafletle oyalıyor. Sinema, bizde maalesef bir ‘eğlence aracı’ olmanın pek de ötesine gidemedi. Ama dünya sinemasında öyle etkileyici filmler vardır ki, insanlığı içinde bulunduğu gafletten uyanışa davet eden sarsıcı mesajlar taşıyor. Biz Şule Yüksel Vakfı’nda bu mesajları taşıyan kâh filmlerle kâh kadim şiirlerle bir anlam arayışı yolculuğuna çıkıyoruz. Bu derinlikli yolculuğa bizimle beraber çıkmak isteyenleri de bekliyoruz” dedi.