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Şule Yüksel Şenler Vakfı’ndan Kadın Araştırmaları İhtisas Kütüphanesi

Şule Yüksel Şenler’in fikriyatını yaşatmak için kurulan vakıf, kadın araştırmaları için şubat ayında 10 bin kitap kapasiteli ihtisas kütüphanesi açıyor. Vakıfta, Dursun Ali Tökel’in divan şiiri ve film okumaları da halen gençlere rehber oluyor.

Sevda Dursun
Sevda Dursun
03:45 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Müslüman kadın kimliğinin öncülerinden Şule Yüksel Şenler’in fikriyatını yaşatmak için kurulan vakıf, Kadın Araştırmaları İhtisas Kütüphanesi açıyor.

Müslüman kadın kimliğinin öncülerinden Şule Yüksel Şenler’in fikriyatını yaşatmak için kurulan vakıf, Kadın Araştırmaları İhtisas Kütüphanesi açıyor.

Tarihsel süreç içerisinde Müslüman kadın kimliğinin inşasında büyük rolü olan Şule Yüksel Şenler, adına kurulan vakıfla öncü olmaya devam ediyor. Geçen hafta açılan Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası, Şenler’in fikriyatını ve davasını yaşatmak için ocak görevi görmeye başladı bile. Pek çok etkinliği bünyesinde barındıracak olan vakıf, ilk iş olarak kadın araştırmaları ihtisas kütüphanesini hizmete sokmaya hazırlanıyor. Şubat ayının ilk günlerinde açılacak kütüphane, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine hitap ediyor. 10 bin kitap kapasiteli kütüphanede, 50 kişilik ders çalışma ortamı, kafeterya ve baskı hizmeti de verilecek. Kurulan vakıf binasında sadece kadın araştırmalarının yapılacağı ihtisas kütüphanesinin düşünülmesi bile öncü rolünün devam ettiğinin en önemli işareti.

DİVAN ŞİİRİ VE FİLM OKUMALARI

Gençlerin uğrak mekânlarından biri olmaya aday Eyüp Sultan’daki vakıf merkezinde, kütüphanenin yanı sıra şimdiden heyecanlı ve nitelikli içerikler başladı. Gençlerle Buluşma kapsamında Prof. Dr. Dursun Ali Tökel, on beş günde bir divan söyleşileri ve film okumaları yapıyor. Bir hafta klasik edebiyatımızdan metinler okuyup bir hafta da film okuması yapacaklarını belirten Tökel, her ikisinin bağlantısını şu ifadelerle anlattı: “Öyle beyitler var ki anlamak için bazı filmleri izlemek gerekiyor. Şair de bir film ortaya koyan yönetmen de bir örtüyü kaldırandır. Şiir çözümlemeleri veya film okumaları, kaldıran örtüleri keşfe çıkmaktır. Bütün büyük sanatkarlar; destanla, masalla, romanla, tiyatroyla, filmle, şiirle aynı soruyu soruyor. Bu soru bana göre Tekvir Suresi 26. ayetteki şu sorudur: Fe eyne Tezhebûn? Öyleyse nereye gidiyorsunuz? Merhum Şule Yüksel Şenler Hanımefendi de hayatı boyunca kitapları, şiirleri, konferansları, gazete ve dergi yazıları ile insanlığa bu ezeli soruyu sormadı mı: Nereye Gidiyorsunuz?”

BU ÇAĞIN DİLİ KAMERA

  • Her devrin bu soruya kendi çağının diliyle cevap arama telaşına düştüğünü ifade eden Tökel, bu çağın dilinin de kamera olduğunu belirtti. Tökel, “İster yalan isterse hakikat onun aracılığıyla konuşuyor. Yediden yetmişe hiç kimse onun etkisinden uzakta değil. Kitleleri ya uyarıyor ya da uyutup gafletle oyalıyor. Sinema, bizde maalesef bir ‘eğlence aracı’ olmanın pek de ötesine gidemedi. Ama dünya sinemasında öyle etkileyici filmler vardır ki, insanlığı içinde bulunduğu gafletten uyanışa davet eden sarsıcı mesajlar taşıyor. Biz Şule Yüksel Vakfı’nda bu mesajları taşıyan kâh filmlerle kâh kadim şiirlerle bir anlam arayışı yolculuğuna çıkıyoruz. Bu derinlikli yolculuğa bizimle beraber çıkmak isteyenleri de bekliyoruz” dedi.
Dursun Ali Tökel

HER İHTİYACA BİR ATÖLYE

Şule Yüksel’in mücadelesini anlamak ve bıraktığı yoldan yürümek için, aynı hassasiyetle çalışmalarına devam eden vakıf, kütüphanenin yanı sıra çeşitli atölyelerle de gençlerin yetişmesine katkı sunacak. Moda Tasarım, Grafik Tasarım, Yazılım ve Kodlama gibi atölyelerin yanı sıra Güzel Sanatlar alanında; yazarlık, senaristlik, gazetecilik, tiyatro, hitabet, spikerlik ve sunuculuk atölyeleri de yapılacak. Ön başvuruları tamamlanan eğitimlerin ilk aşamasında tiyatro eğitimi, moda tasarım atölyesi ve dil eğitimleri faaliyete başlıyor.


#Şule Yüksel Şenler Vakfı
#Kadın Araştırmaları İhtisas Kütüphanesi
#Dursun Ali Tökel
2 saat önce
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Şule Yüksel Şenler Vakfı’ndan Kadın Araştırmaları İhtisas Kütüphanesi
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