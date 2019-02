Ünlü piyanist Fazıl Say Bremen'de konser verdi Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Almanya’nın Bremen kentinde konser verdi. Say, Wolfgang Amadeus Mozart, Leonard Bernstein ve George Gershwin'in eserlerini seslendirdi.

Haber Merkezi 19 Şubat 2019, 11:35 Son Güncelleme: 19 Şubat 2019, 11:38 AA