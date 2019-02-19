Burak Özçivit Tarih Müzesi'nde anlaşma yaptı

Muhteşem Yüzyılda Malkoçoğlu karakteriyle gönüllere taht kuran Burak Özçivit, bu sezon TRT kanalında Diriliş Osman dizisinde Osman Gazi'yi canlandırıyor.
Yeni bir reklam anlaşması yaptı
Geçenlerde Özbekistan'daki tarihi müzeleri gezen ünlü oyuncu Özçivit'ten yeni bir reklam haberi geldi. 34 yaşındaki Özçivit'in Özbekistan'a asıl gitme sebebinin reklam anlaşması için olduğu ve o sırada tarihi müzeleri de gezdiği söyleniyor.
Gittiği müzedeki eserleri teker teker inceleyen Özçivit, özellikle Timur'un giysilerinin sergilendiği kısımda oldukça uzun zaman harcadı. Yetenekli oyuncu Burak Özçivit, Özbek hayranlarının olduğu bir kalabalık ile fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.