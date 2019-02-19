Hayat Burak Özçivit Tarih Müzesinde anlaşma yaptı
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Burak Özçivit Tarih Müzesi'nde anlaşma yaptı

TRT kanalında yayınlanan Diriliş Osman dizisinde başrol oyunculuğunu üstlenen ünlü oyuncu Burak Özçivit, Özbeskistan'daki Timur İmparatorluğu Tarih Müzesi’nde reklam anlaşması yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Burak Özçivit
Burak Özçivit

Muhteşem Yüzyılda Malkoçoğlu karakteriyle gönüllere taht kuran Burak Özçivit, bu sezon TRT kanalında Diriliş Osman dizisinde Osman Gazi'yi canlandırıyor.

Yeni bir reklam anlaşması yaptı

Geçenlerde Özbekistan'daki tarihi müzeleri gezen ünlü oyuncu Özçivit'ten yeni bir reklam haberi geldi. 34 yaşındaki Özçivit'in Özbekistan'a asıl gitme sebebinin reklam anlaşması için olduğu ve o sırada tarihi müzeleri de gezdiği söyleniyor.

Gittiği müzedeki eserleri teker teker inceleyen Özçivit, özellikle Timur'un giysilerinin sergilendiği kısımda oldukça uzun zaman harcadı. Yetenekli oyuncu Burak Özçivit, Özbek hayranlarının olduğu bir kalabalık ile fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.


Büyük mücadelede birlikteler: Diriliş Ertuğrul'dan Osman Gazi'ye geçenler
FOTOĞRAF 10
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Samsa Alp: Samsa alp Diriliş Ertuğrul'da ne kadar öldü olarak gösterilse de Ertuğrul Bey'in komutasından sonra Osman Gazi'nin de komutasında yer alıyor.
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Gündüz Bey: Kardeşi Osman Bey'in yanında savaştı. Önemüzdeki sezon başlayacak olan Osman Gazi dizisinde yeniden kadroda yer alacak isimlerden.
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Turgud Alp: Osman Gazi Bilecik'in fethi ile meşgul olurken onu İnegöl'ü zaptetmek üzere görevlendirmişti. Turgud Alp süratle gelerek şehri kuşattı. En kıymetli alplerden biri olan Turgud Alp, Osman Gazi dizsinde de bizlerle olacak.
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Savcı Bey: Osman Gazi'nin ağabeyi olan Savcı Bey'de kardeşi Osman Bey'in yanında savaşmıştır.
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Dündar Bey: Sonu kötü bitecek olan Dündar Bey, Diriliş Ertuğrul'dan sonra Osman Gazi dizisinde yer alacak. Ölümü ise Osman Gazi tarafından olacak.
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Akçakoca: Diriliş Ertuğrul'da rol almıştı. Ertuğrul ve Osman Gazi'nin en sadık ve namdar silah arkadaşlarındandır. Nitekim Osman Gazi'nin İnegöl beyi ile ilk çarpışmasından önce, danıştığı beyler arasında ve ardından vuku bulan muharebede o da vardır.
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Ertuğrul Bey'in akıl hocası hemde ilim hocası olan Hz. Mevlana, Osman Gazi'ninde akıl hocalığını yaptı.
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Aynı şekilde Şeyh Edebali'de akıl hocalarından. Osman Gazi dizisinin bir bölümünde yer alması bekleniyor.
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Dursun Fakîh'de ilim hocalarında diğer büyükler gibi bölümün bir kısmında bekleniyor.
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Büyük mücadelede birlikteler: Diriliş Ertuğrul'dan Osman Gazi'ye geçenler
TRT'nin fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul bu sezon bitiyor. Yeni sezonda başlayacak olan dizi Osman Gazi, Diriliş Ertuğrul'da rol alan bir kısım oyuncuları barındıracak. Diriliş Ertuğrul'da yer alan bazı oyuncuların Osman Gazi'nin yanında bulunması da izleyenleri sevindirecek.
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